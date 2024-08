Lecture Zen Résumer l'article

Apple TV+ n’est plus le seul service de streaming inclus dans toutes les offres Canal+. Depuis l’application myCANAL, il est désormais possible d’accéder à l’intégralité du catalogue de Paramount+ sans abonnement ou option supplémentaire.

La rumeur avait vu juste : Paramount+ n’est plus une exclusivité de l’offre « Canal+ Ciné Series », comme Netflix, Max ou Disney+.

Sur X (ex-Twitter), Maxime Saada, le patron du groupe Canal+, annonce le 20 août 2024 que tous les abonnés Canal ont désormais accès aux contenus Paramount+, même dans l’offre standard. Des séries comme South Park ou Dexter deviennent ainsi accessibles depuis l’interface myCANAL ou l’application Paramount+ sans abonnement supplémentaire.

L’annonce du patron de Canal+. // Source : X

Canal+, Paramount+ et Apple TV+ dans un même abonnement

Avec l’arrivée de Paramount+ dans toutes ses offres, l’abonnement Canal+ de base intègre un service habituellement commercialisé au tarif de 7,99 euros par mois. Il intègre également Apple TV+, que la marque californienne propose habituellement à 9,99 euros par mois.

Pour 27,99 euros par mois (sans engagement), 19,99 euros par mois (avec engagement de 12 mois) ou 13,99 euros par mois (-26 ans), on peut donc s’abonner à Canal+, Paramount+ et Apple TV+ au sein d’une seule et même offre, avec la possibilité d’accéder à ces contenus depuis myCANAL ou depuis leurs applications respectives. L’abonnement Ciné Series, avec Netflix, Max et Disney+ en bonus, coûte entre 19,99 (-26 ans) et 39,99 euros par mois (sans engagement).

Canal+, Apple TV+ et Paramount+ sont dans toutes les offres Canal. // Source : Numerama

Avec l’arrivée de Paramount+ dans toutes ses offres, le catalogue myCANAL s’étoffe de plusieurs programmes cultes. L’intégrale de South Park, Evil, Dexter, NCIS, Yellowstone, Top Gun, Star Trek, Mission Impossible, Scream… myCANAL continue de s’imposer comme l’application de streaming de référence en France.

Selon les rumeurs, Canal+ préparerait d’autres intégrations dans les prochains mois. La prochaine pourrait être étonnante… puisqu’il pourrait s’agir d’Apple Music. Canal aiderait ainsi son partenaire à dépasser Spotify et Deezer, en propulsant son service de streaming musical auprès de millions de personnes.

