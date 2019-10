Netflix France a admis sur Twitter que certains épisodes de South Park n'ont pas été mis en ligne sur sa plateforme pour « des raisons légales ». Que s'est-il passé ?

L’arrivée de la série South Park sur les plateformes de vidéo à la demande par abonnement (SVOD) en France soulève décidément beaucoup de questions. Alors qu’Amazon Prime Video accuse plus d’une semaine de retard dans la mise en ligne des saisons 1 à 22 de la série, c’est l’absence de plusieurs épisodes sur Netflix France qui a soulevé des interrogations en ce début octobre 2019.

Reprenons au départ. Netflix a annoncé fièrement le 26 septembre dernier qu’il mettait en ligne sept saisons de South Park (de la 15e à 21e). La série animée américaine a bien été incorporée au catalogue français le même jour, et mise en avant sur de nombreuses pages d’accueil. Mais certains fans attentifs ont rapidement remarqué que certains épisodes manquaient à l’appel.

Comme Numerama a également pu le constater, ce sont au total 10 épisodes qui n’ont pas été ajoutés au catalogue Netflix France, sur les 78 inclus dans les sept saisons.

Les épisodes en question n’ont pas été seulement évincés : tous les épisodes de chaque saison ont été « renommés » pour reprendre un ordre chronologique. Ainsi l’épisode 3 de la saison 15 est devenu « épisode 2 », l’épisode 5 « épisode 3 », etc. Ce qui peut prêter à confusion et donner l’impression que Netflix a cherché à masquer cette décision.

Après quelques jours à être interpelé sur Twitter, le compte officiel de Netflix France a finalement apporté une réponse le 7 octobre 2019 : « Des épisodes ont été censurés lors de leur toute première diffusion en France. Ils sont considérés comme dénigrants pour certaines communautés par les autorités audiovisuelles locales. On le respecte pour des raisons légales. »

Cette annonce a été reçue très vivement sur Twitter, certains s’étonnant d’une telle censure sur la plateforme américaine.

D’autant plus qu’un événement similaire s’est produit au même moment au Royaume-Uni, quasiment simultanément : Netflix UK/Irlande a mis en ligne plusieurs saisons de South Park, en assumant toutefois ne diffuser que quatre saisons ainsi qu’une « sélection d’épisodes les plus marquants, adorés par les fans, la critiques ou choisis par les créateurs », a précisé le compte Twitter officiel. Des internautes anglophones s’interrogeaient depuis plusieurs jours sur la raison de cette censure.

