Le géant du cinéma américain a tiré sa révérence, le 16 janvier 2025. Mais le réalisateur de Mulholland Drive, Dune ou encore Elephant Man ne s’est pas seulement illustré dans les salles obscures. Il a également co-créé l’une des séries les plus cultes de tous les temps : Twin Peaks. Si vous cherchez à la (re)voir, voici où vous pouvez la trouver en streaming.

En avril 1990, un meurtre fictif bouleversait pour toujours le petit monde de la télévision américaine : celui de Laura Palmer. Twin Peaks était née, création inclassable de Mark Frost et du célèbre cinéaste David Lynch.

Alors que ce dernier vient de nous quitter, à l’âge de 78 ans, le 16 janvier 2025, vous cherchez peut-être à (re)découvrir ses chefs-d’œuvre. Du côté des séries, vous devez donc absolument dévorer les trois saisons de Twin Peaks, heureusement disponibles en streaming.

Pourquoi Twin Peaks est-elle si culte ?

Tout commence par la découverte d’un corps sans vie : celui d’une adolescente en apparence sans histoire, nommée Laura Palmer. Pour mener l’enquête, le FBI envoie alors l’un de ses meilleurs agents, Dale Cooper, dans la petite ville de Twin Peaks. L’occasion de révéler de nombreux secrets enfouis…

Si cette histoire vous semble vue et revue, en 2025, sachez pourtant que cette série culte, imaginée par Mark Frost et David Lynch, a tout inventé. Mêlant intrigue policière, récits intimes, drame adolescent, atmosphère dérangeante et twists complètement fous, Twin Peaks est ainsi devenue une œuvre majeure de la télévision, brouillant la frontière entre tous les genres possibles et imaginables.

Par la suite, elle a notamment influencé des séries cultes comme Lost, Desperate Housewives et X-Files, ou des jeux vidéos comme Life is Strange, qui n’auraient jamais pu être produits sans cet héritage.

Dale Cooper. <3 // Source : ABC

Il faut dire que Twin Peaks a toujours cultivé un goût pour le mystère, en mettant en scène des personnages à la fois étrangement familiers et absolument bizarres. Ayant malheureusement révélé le nom de l’assassin de Laura Palmer bien trop tôt, à cause de la pression de ses producteurs, la série a finalement été annulée en 1991, après seulement deux saisons.

Plus de 25 ans plus tard, David Lynch et Mark Frost ont tout de même tenu à offrir une conclusion digne de ce nom à leur chef-d’œuvre avec Twin Peaks : The Return. Sortis en 2017, les 18 épisodes ont divisé les fans et la critique, mais ont confirmé le statut iconique de la série dans son ensemble.

Enfin, si Twin Peaks est aussi géniale, c’est évidemment grâce à sa musique envoûtante, signée par Angelo Badalamenti, mais aussi son casting, impeccable. Kyle MacLachlan (Desperate Housewives), Mädchen Amick (Riverdale), Sherilyn Fenn (Gilmore Girls), Dana Ashbrook (Dawson) ou encore Ray Wise (How I Met Your Mother) se donnent ainsi la réplique dans cette série mythique, aux résonances éternelles.

Twin Peaks : The Return. // Source : Showtime

Où regarder Twin Peaks en streaming ?

La création de Mark Frost et David Lynch est accessible en streaming sur Paramount+ et Canal+. Pour la visionner, vous devrez donc souscrire à un abonnement à Paramount+, à partir de 7,99 euros, ou à Canal+, à partir de 19,99 euros par mois pour les moins de 26 ans, et jusqu’à 25,99 euros par mois pour l’abonnement Ciné Séries, comprenant également Max, Disney+ et Netflix.

Les trois saisons de Twin Peaks sont à déguster avec une bonne tarte à la cerise et du café, évidemment.

