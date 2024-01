Quelques années après la polémique liée à Netflix et South Park, la plateforme Paramount+ est accusée d’avoir volontairement censuré deux épisodes du dessin animé satyrique. Un choix étonnant, alors que la série lui appartient et que le reste du programme, aussi choquant soit-il, est bel et bien proposé.

South Park censuré ? Ce titre a un air de déjà-vu. En 2019, les plateformes Netflix et Prime Video se vantaient d’avoir obtenu les droits de diffusion de la célèbre série satyrique. Problème, Netflix a rapidement été accusé de censure, sous prétexte que plusieurs épisodes de la série avaient été supprimés. Le géant du streaming avait d’abord blâmé les autorités locales et l’ayant droits (Viacom), avant de mettre en ligne les épisodes manquants. De son côté, Prime Video avait ajouté les épisodes dans le désordre, avec plusieurs semaines de retard.

Depuis 2022, c’est Paramount+ qui diffuse South Park en France. La plateforme dispose d’un avantage de taille sur ses concurrents : elle possède les droits de South Park (Comedy Central, son diffuseur historique, appartient au même groupe). Paramount+ diffuse même en exclusivité des téléfilms dans l’univers de la série, au grand désarroi du groupe Warner Bros (qui pensait avoir sécurisé les droits de la série pour sa plateforme MAX aux États-Unis).

Alors que Paramount+ rencontre un grand succès en France grâce à Frenchie Shore, la plateforme pourrait traverser une zone de turbulence à cause d’un tweet publié le 22 janvier. Un internaute s’étonne de l’absence du quatrième épisode de la saison 1 de South Park sur myCANAL et Paramount+, le service-client de Canal+ lui répond qu’il « ne s’agit pas d’un incident » et que le « contenu est jugé inapproprié ». Retour en 2019.

Deux épisodes censurés sur Paramount+

Sur Paramount+, où on trouve l’intégralité des 26 saisons de South Park, deux épisodes manquent en réalité à l’appel :

Saison 1 épisode 4 : Une promenade complètement folle avec Al Super Gay. Cet épisode avait fait polémique à l’époque en étant un des premiers à évoquer l’homosexualité à la télévision, en 1997. On y suit un chien homosexuel que Stan tente de « viriliser », avant de finalement décider de défendre son droit à être gay. C’est George Clooney qui fait la voix du chien.

Une promenade complètement folle avec Al Super Gay. Cet épisode avait fait polémique à l’époque en étant un des premiers à évoquer l’homosexualité à la télévision, en 1997. On y suit un chien homosexuel que Stan tente de « viriliser », avant de finalement décider de défendre son droit à être gay. C’est George Clooney qui fait la voix du chien. Saison 2 épisode 1 : Jamais sans mon anus. Un épisode qui oppose Terrence et Philippe à Saddam Hussein, avec pour seul but de faire perdre du temps aux téléspectateurs en attente d’une révélation sur l’identité du père de Cartman.

Pourquoi avoir spécifiquement censuré ces épisodes, alors que South Park est connu pour avoir fait bien pire ? Le tweet de Canal+ laisse supposer que Paramount serait à l’origine de cette décision, même si la réalité est sans doute plus complexe. Toujours est-il qu’aucun organe de censure n’oblige Paramount+ à bloquer des épisodes en France, puisque l’Arcom ne dispose pas de ce pouvoir. Numerama a contacté le service de presse de Paramount France et espère obtenir une réponse, pour comprendre les raisons de cette suppression d’épisodes.

Aux États-Unis, où MAX diffuse la série South Park (Paramount+ possède les films et téléfilms), aucun épisode n’est censuré. Tout laisse donc penser que cette particularité concerne seulement la France ou l’Europe, sans que l’on sache pourquoi.

