Vous pensez que Lost a tout inventé, en nous embarquant sur une île pleine de mystères, en 2004 ? Alors, vous n’avez encore jamais eu la chance de découvrir celle qui a posé les bases de nombreuses autres séries : le chef-d’œuvre Twin Peaks, co-créé par David Lynch.

Dark, Lost, Severance, Desperate Housewives, Broadchurch, Legion, The OA… Ces dernières années, les séries à énigmes ont envahi le petit écran. Pourtant, bien avant que ces noms iconiques ne parviennent à vos oreilles, une autre production a totalement bouleversé le paysage de la télévision, à jamais : Twin Peaks. Alors que son co-créateur, David Lynch, vient de tirer sa révérence, à 78 ans, voici 4 raisons de (re)découvrir ces trois saisons mythiques.

Un générique reconnaissable entre mille

Pour entrer dans le monde de Twin Peaks, vous devrez d’abord emprunter un chemin qui deviendra de plus en plus familier au fil des épisodes : celui du générique envoûtant composé par Angelo Badalamenti, avec qui David Lynch a collaboré à de nombreuses reprises durant sa carrière, de Mulholland Drive à Blue Velvet.

Pour accompagner ces quelques notes de musique, curieusement apaisantes et angoissantes à la fois, défilent en fond des images plutôt cryptiques, entre cascades rugissantes et usine à l’épaisse fumée. Bienvenue à Twin Peaks, le théâtre du meurtre de Laura Palmer, adolescente en apparence sans histoire, dont les secrets vont être progressivement révélés.

Dale Cooper, avant tout

On devrait résumer cet article à ce simple argument : la présence de Kyle MacLachlan dans le rôle principal de Dale Cooper, l’agent du FBI envoyé à Twin Peaks pour enquêter sur l’assassinat de Laura Palmer. Il aime le café, les tartes à la cerise, les lamas et enregistrer des vocaux à Diane, sa secrétaire. Fondamentalement généreux et positif, ce personnage porte à lui seul la série, nous offrant une respiration absurde et bienvenue dans l’univers accablant qui l’entoure.

À ses côtés évolue une galaxie de personnages tous plus singuliers les uns que les autres, comme la fameuse femme à la bûche, le shérif Harry Truman ou… David Lynch lui-même, dans le rôle de Gordon Cole.

Dale Cooper <3. // Source : ABC

Twin Peaks, le papa de Lost, Severance et Desperate Housewives

Non, Lost n’a rien inventé. Si les nombreuses énigmes du crash du vol 815 ont pu être distillées au fil de 6 saisons plus ou moins réussies, c’est donc grâce à la diffusion de Twin Peaks, à l’aube des années 1990. La série a ainsi posé sa marque indélébile sur le monde des séries, grâce à son monde entre la science-fiction, le thriller, le drame adolescent, l’humour décalé et le fantastique.

Des productions actuelles inclassables comme Severance, dont la saison 2 vient de débuter sur Apple TV+, ce vendredi 17 janvier 2025, peuvent ainsi être éternellement reconnaissantes à l’égard de la création audacieuse de David Lynch et Mark Frost. On pense également à des séries devenues iconiques comme Desperate Housewives, qui a repris le même amour pour les petites villes aux grands secrets, ou à des jeux vidéo narratifs comme Life is Strange, bourré de clins d’œil plus ou moins évidents à Twin Peaks.

La Black Lodge dans Twin Peaks : The Return. // Source : Showtime

Il est peut-être difficile de s’en apercevoir en 2025, mais Twin Peaks constituait une révolution à l’époque de sa sortie. David Lynch est ainsi devenu l’un des premiers cinéastes à oser s’aventurer sur le terrain du petit écran avec deux bagages précieux : une esthétique visuelle unique au monde et une façon de transformer le monde réel en un véritable labyrinthe mental.

Alors, certes, David Lynch et Mark Frost ont tenté à tout prix de ressusciter leur chef-d’œuvre d’antan avec Twin Peaks : The Return, dévoilée 25 ans plus tard, en 2017, avec un succès plutôt mitigé. Mais il reste indéniable que cette production phare a infusé des décennies de pop culture de mystère et de concepts aussi fous que celui de la Black Lodge, inoubliable.

Des révélations qui vont vous hanter à jamais

Si vous avez déjà vu Twin Peaks, la simple évocation du nom de Bob doit normalement vous provoquer une réaction violente et immédiate. Sinon, nous vous conseillons de vous armer de beaucoup de courage pour découvrir les révélations que vous réserve la série, qui vous laisseront bouche bée, tout en imprimant des images terrifiantes sur vos rétines.

Croyez-nous, vous ne regretterez pas d’avoir découvert l’identité du meurtrier de Laura Palmer : il s’agira même d’une expérience fondatrice dans votre vie de sériephile, on vous le garantit.

