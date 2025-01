Lecture Zen Résumer l'article

Le justicier masqué de Hell’s Kitchen va bientôt connaître une nouvelle naissance avec Daredevil : Born Again. Date de sortie, intrigue, casting… Voici tout ce que l’on sait déjà sur cette série Marvel, attendue sur Disney+.

Matt Murdock est bientôt de retour pour jouer un mauvais tour à Wilson Fisk : Daredevil : Born Again est très attendue auprès des fans de Marvel. La série devrait donner un nouveau souffle à ce célèbre avocat de Hell’s Kitchen, après une première série dédiée en 2015. Que sait-on exactement de cette nouvelle production Marvel Studios ?

Charlie Cox et Jon Bernthal sur le tournage de Daredevil : Born Again // Source : Marvel

La première bande-annonce de Daredevil : Born Again

Après des mois d’attente, Disney+ a enfin mis en ligne un trailer pour la saison 1 de Daredevil : Born Again. Ces toutes premières images annoncent un retour du super-héros à Hell’s Kitchen dans une ambiance plutôt sombre, sanglante et violente.

Quand sort Daredevil : Born Again ?

La série Marvel est attendue pour le 5 mars 2025, sur la plateforme de streaming Disney+, en France.

Daredevil : Born Again devait à l’origine sortir en 2024, mais la production a été retardée à la suite de la grève des scénaristes et des acteurs d’Hollywood, l’année dernière, en juin 2023. Le tournage a ensuite été chaotique, puisqu’en octobre 2023, Daredevil : Born Again a connu une refonte créative, créant désormais davantage de liens avec la série de 2015 et un nouveau showrunner aux manettes : Dario Scardapane, l’un des auteurs de The Punisher.

Combien d’épisodes sont prévus pour cette nouvelle série Marvel ?

9 épisodes composeront la première saison de Daredevil : Born Again, à raison d’un nouveau par semaine. On ignore encore leur durée, mais on peut aisément parier sur des épisodes d’environ 50 minutes, format habituel pour les séries dramatiques Marvel.

Une seconde saison, de 9 épisodes, a déjà été commandée. Pour le moment, 18 épisodes de Daredevil : Born Again sont donc prévus. Ces derniers auraient dû constituer une seule et même saison, mais les retards de la série ont poussé Marvel Studios à diviser le tout en deux parties.

Charlie Cox en Daredevil. // Source : Marvel

Charlie Cox, Jon Bernthal, Deborah Ann Woll… Qui revient au casting de Daredevil : Born Again ?

Les acteurs et actrices principaux de la série Daredevil de 2015 reprendront leurs rôles pour cette nouvelle production :

Charlie Cox sera Matt Murdock/Daredevil ;

Vincent D’Onofrio endossera le costume de Wilson Fisk/Kingpin ;

Jon Bernthal reprendra le rôle de Frank Castle/Punisher ;

Deborah Ann Woll incarnera Karen Page, une amie et collègue de Murdoch, très appréciée des fans ;

Elden Henson interprètera Foggy, le meilleur ami de Murdoch ;

Wilson Bethel sera Benjamin ‘Dex’ Poindexter, un ancien agent du FBI devenu l’un des ennemis de Daredevil et Fisk ;

Ayelet Zurer reprendra le rôle de Vanessa Marianna-Fisk, la femme de Wilson Fisk.

Wilson Fisk dans Marvel’s Echo. // Source : Disney+

Des petits nouveaux rejoindront ce casting déjà prestigieux :

Margarita Levieva (The Acolyte) sera Heather Glenn, l’amoureuse de Matt Murdock ;

Michael Gandolfini (The Deuce) sera Daniel Blade ;

Arty Froushan (House of the Dragon) sera Buck Cashman, un agent du gouvernement le jour et justicier masqué la nuit ;

Kamar de los Reyes (Sleepy Hollow) sera Hector Ayala / White Tiger.

Daredevil : Born Again mettra-t-elle en scène un nouveau Daredevil ?

Peu de choses ont été dévoilées concernant l’intrigue de Daredevil : Born Again, qui a oscillé entre les notions de suite et reboot pendant toute sa production. On sait simplement que le justicier masqué et aveugle, qui agit la nuit, rencontrera à nouveau le Punisher. Il se confrontera aux ambitions politiques de Wilson Fisk, un autre antagoniste bien connu de l’univers Marvel, apparu récemment dans la série Echo.

À noter que Daredevil : Born Again sera intégrée à la phase 5 de Marvel et qu’un nouveau personnage fera son entrée : celui de White Tiger, ou Hector Ayala. Cet ancien agent du FBI a développé de mystérieux pouvoirs, comme une endurance et une agilité hors du commun, grâce à des amulettes. Ses compétences redoutables en arts martiaux, déjà vus dans les comics liés à Daredevil, pourraient donc être d’une grande aide pour le justicier masqué (ou pas).

Matt Murdock, alias Daredevil // Source : Marvel/Sony

Quel est le lien entre les deux séries Daredevil et Daredevil : Born Again ?

En 2015, une première série consacrée à Daredevil voyait le jour, à l’époque sur Netflix. Celle-ci a duré pendant trois saisons, jusqu’en 2018. Le casting original reviendra dans Daredevil : Born Again, et les scènes de combats en plan séquences, qui ont marqué l’esthétique de Daredevil, seront également de la partie.

Daredevil : Born Again est-elle la saison 4 de Daredevil ou la suite de Marvel’s Echo ?

Daredevil : Born Again sera a priori un reboot et non pas une saison 4 : cela signifie que l’histoire ne sera pas une suite de la série de 2015, mais sera inédite. Cette nouvelle variation autour du super-héros devrait donc reprendre les éléments de Daredevil, avec un tournant plus violent et surtout plus politique. À la fin de Marvel’s Echo, l’antagoniste Wilson Fisk a ainsi annoncé sa candidature au poste de maire de New York.

