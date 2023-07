Grande première : une série du MCU diffusée exclusivement sur Disney+ va bénéficier d’une sortie au format physique. Sauf que le coffret ne contiendra aucun disque avec les épisodes dessus.

Depuis plusieurs années, la plateforme de SVOD Disney+ propose des séries intégrées à l’univers cinématographique Marvel. Cette distribution au format exclusivement numérique n’est pas au goût de tout le monde et, par exemple, les fans aimeraient bien ajouter quelques pièces physiques à leur collection réunissant aujourd’hui plusieurs dizaines de films (en DVD, Blu-ray ou Blu-ray UHD). Comme l’indique The Direct dans un article publié le 23 juillet, WandaVision va bientôt faire leur bonheur… ou presque.

Ainsi, Manta Lab s’est associé à Disney et Marvel pour concevoir deux coffrets aux couleurs de la toute première série du MCU, dont la diffusion a démarré en janvier 2021. Mais quelque chose cloche dans la description et les visuels fournis : il n’y a aucun disque dans le packaging. On n’est même pas certain qu’un code de téléchargement est inclus pour pouvoir regarder WandaVision sans passer par Disney+.

Coffret DVD WandaVision // Source : Collectong

Un coffret DVD… sans DVD

De toute évidence, les deux coffrets proposés par Manta Lab, vendus en quantité limitée (1 250 et 800 exemplaires), existent d’abord pour l’objet physique en tant que tel. « C’est uniquement un steelbook de collection », peut-on lire. Il y a quand même quelques goodies à se mettre sous la dent, comme des cartes postales, des stickers ou des cartes à l’effigie des personnages. La plus chère des éditions vous en coûtera quand même 88 dollars — soit environ 80 €. Toujours sans aucun disque. Bref, Manta Lab nous fait payer pour du merchandising.

On peut vraiment déplorer l’existence d’un tel produit sur le marché. Pour des multinationales comme Disney, proposer des films et séries uniquement en streaming représente un manque à gagner sur la vente de certains produits (les DVD en tête). Ce « steelbook de collection » permet alors de palier ce point, en jouant sur la corde sensible des collectionneurs (le tirage limité). C’est d’autant plus à dénoncer qu’il pourrait exister un futur où ce steelbook existe mais plus la série — Disney étant libre de stopper la diffusion comme bon lui semble, sans aucun droit de propriété de la part des téléspectateurs. Une édition physique de WandaVision devrait normalement offrir de la tranquillité aux aficionados, mais ce n’est pas le cas.

À noter que ces éditions physiques dépourvus de disque existent déjà dans le monde du jeu vidéo. Encore récemment, Blizzard Entertainment s’est permis de lancer une édition collector de Diablo IV ayant la particularité de ne pas contenir le jeu en lui-même.

