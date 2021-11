Marvel Studios va proposer plusieurs nouvelles séries pour Disney+, dont deux en prises de vues réelles (live action) qui se focaliseront sur deux héroïnes : Agatha Harkness et Echo. Elles seront exclusives à la plateforme de SVOD.

Le catalogue de Disney+ va encore s’étoffer avec des séries provenant de l’univers Marvel. Dans un long fil sur Twitter, le géant américain de la vidéo à la demande par abonnement (SVOD) a promis le 12 novembre une nouvelle vague de contenus pour les années à venir. Ses projets incluent à la fois des séries en prises de vues réelles (live action) et des séries d’animation.

What if… ?, saison 2

Après une première saison disponible depuis cet été sur Disney+, Marvel Studios remet le couvert avec une suite. Il s’agit d’une série d’animation contenant une dizaine d’épisodes qui imagine ce qu’aurait été le monde des super héros si tel ou tel évènement raconté dans le Marvel Cinematic Universe (MCU) s’était déroulé différemment. Cela permet ainsi de revisiter le MCU sous un autre angle, fantasmé.

Les neuf premiers épisodes qui composent la saison une de What if… ? ont offert un bon aperçu de ce qu’il est possible de faire, même si les épisodes sont inégaux et parfois manquent d’audace. Ainsi, la série s’est amusée à imaginer un monde sans super héros, la victoire de l’intelligence artificielle Ultron, une invasion apocalyptique de zombies ou bien que Star-Lord ne soit pas Peter Quill mais T’Challa.

Echo

Echo sera une série télévisée centrée sur Maya Lopez, alias Echo. Ce personnage sera joué à l’écran par l’Amérindienne Alaqua Cox. Particularité notable : l’actrice est sourde. C’est aussi la caractéristique de Maya Lopez / Echo. C’est un personnage relativement récent, car il apparaît pour la première fois dans les comics en 1999. La série Echo sera au passage un spin-off de la série Hawkeye, qui sort fin novembre.

Alaqua Cox apparaîtra en effet dans cette série aux côtés de Jeremy Renner (Clint Barton / Hawkeye), Hailee Steinfeld (Kate Bishop / Hawkeye) et même Florence Pugh (Yelena Belova / Black Widow). Cette série rappellera au passage l’étendue du MCU : en effet, outre les liens qu’elle aura avec ces personnages, Echo est lié à un certain… Daredevil, mais aussi Wilson Fisk, alias le Caïd.

Spider-Man : Freshman Year

Spider-Man : Freshman Year sera une série d’animation qui suivra Peter Parker lors de sa première année universitaire, après le lycée. On devine que la série s’amusera à mettre le jeune Peter dans des situations délicates où sa vie d’étudiant se heurtera à ses obligations de super héros. L’annonce survient alors que doit arriver au cinéma un troisième film sur l’homme-araignée (Spider-Man : No Way Home).

I Am Groot

Voilà une série d’animation qui aura certainement assez peu de lignes de dialogue, en tout cas pour Groot — sauf si celui-ci ne cesse de répéter à longueur d’épisode je s’appelle Groot, ce qui pourrait rapidement s’avérer agaçant. Marvel Studios a annoncé ce projet, qui manifestement sera possiblement en images de synthèse, comme semble le suggérer le logo de la série.

Agatha : House of Harkness

On s’en doutait, c’est confirmé : l’excellente actrice Kathryn Hahn, qui a crevé l’écran avec son rôle d’Agatha Harkness dans la non moins excellente série WandaVision, aura bien droit à sa propre série télévisée, en prises de vues réelles. Son interprétation avait ravi le public et elle avait eu droit à une nomination aux Emmy Awards. On retrouvera donc la sorcière, qui a été amie puis adversaire de la Sorcière Rouge dans la série.

Dans les comics, Agatha Harkness a été tantôt une alliée tantôt une ennemie de Wanda Maximoff. L’une des questions qui se pose est de savoir dans quelle chronologie se placera House of Harkness. A priori, on peut penser que la série reprendra là où on a laissé Agatha à la fin de WandaVision. Il y a d’ailleurs fort à parier que l’on retrouvera Elizabeth Olsen en tant que Sorcière Rouge dans quelques épisodes…

Marvel Zombies

Les zombies reviennent dans l’univers de Marvel Studios, avec une série animée appelée Marvel Zombies. Très populaire dans le cinéma et à la TV, le genre avait été un peu exploré dans certains épisodes de What if… ?, première saison, mais sans trop s’y attarder. Les super héros seront-ils eux-mêmes zombifiés pour certains d’entre eux ou devront-ils affronter ensemble une menace extérieure ?

Et aussi

Lors de sa présentation du futur de son catalogue, Disney+ en a profité pour rappeler tous les autres projets en préparation liés à l’univers de Marvel Studios. On sait ainsi que, parmi les autres séries en live action ou d’animation doivent arriver She-Hulk, Miss Marvel, Moon Knight, mais aussi IronHeart, Armor Wars et Secret Invasion. Il y a également Hawkeye, qui arrive fin novembre sur Disney+.

