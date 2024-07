Lecture Zen Résumer l'article

Marvel et Disney ont créé la surprise avec le retour de Robert Downey Jr. dans le Marvel Cinematic Universe (MCU). Il campera le rôle de Doctor Doom, la future grosse menace des films Avengers. Deadpool & Wolverine pourrait fournir du contexte pour crédibiliser sa présence, alors qu’on le connaît en Iron Man.

C’est la nouvelle que personne n’attendait : Robert Downey Jr., qui a incarné Iron Man pendant des années dans le Marvel Cinematic Universe, va revenir. Il ne renfilera pas l’armure du super-héros qui se sacrifie à la fin d’Avengers: Endgame, il sera le visage de la future menace qui succèdera à Thanos (et à Kang, oublié après les déboires judiciaires de Jonathan Majors). Son nom, Doctor Doom.

Dès lors, on va se retrouver dans une situation assez ubuesque où un même acteur campera deux rôles opposés, avec tout ce que cela implique en termes de confusion dans l’esprit du public (surtout pour les personnes moins au fait de ce qu’il se passe dans les comics). Il y a déjà une théorie qui émerge : Doctor Doom serait en réalité un variant maléfique de Tony Stark, ce qu’autoriserait le multiverse. Deadpool & Wolverine fournit de premiers arguments scénaristiques.

Attention, la suite de cet article contient des spoilers sur Deadpool & Wolverine.

Deadpool & Wolverine fournit-il une porte de sortie pour expliquer le retour de Robert Downey Jr. ?

Dans Deadpool & Wolverine, on apprend que chaque réalité est liée à un personnage qui occupe le rôle d’ancre, un « être à l’importance vitale ». S’il meurt, sa ligne temporelle finit par disparaître. C’est le souci auquel est confronté Deadpool puisque son monde (Terre-10005) a perdu la sienne (Wolverine, qui meurt à la fin du film Logan). Il a toutefois trouvé une parade : aller chercher un autre Wolverine pour le mettre dans son monde et, ainsi, le sauver. Paradox, membre de la TVA (Tribunal des Variations Anachroniques), lui dit que cela ne fonctionne pas comme ça. Qu’importe, Deadpool est motivé comme jamais et va se trouver un autre Wolverine (sur une Terre où tous les X-Men ont disparu). À la fin du film, après moult péripéties, Terre-10005 est bien sauvée, contrairement à ce qu’affirmait Paradox.

Cette règle du multiverse peut servir de porte de sortie aux scénaristes du Marvel Cinematic Universe pour ramener Robert Downey Jr. comme si de rien n’était (c’est ce qui est arrivé à Hugh Jackman après tout, pour le même personnage cependant). C’est la théorie partagée par le photographe Aaron S Bailey, qui indique dans un tweet publié le 29 juillet : « Théorie : il est révélé que Tony est l’ancre de la timeline principale. Terre-616 est donc en train de mourir et, pour résoudre ce problème, les Avengers ramènent un variant de Stark dans leur univers. Ils réalisent peu à peu que ce n’est pas le Stark qu’ils espéraient, mais Doctor Doom. »

Ce n’est pas le Wolverine qu’on connaît // Source : Marvel/Disney

Avec un tel scénario, Disney miserait sur la facilité pour relancer le MCU, en renouant avec l’ancienne formule (le duo des frères Russo derrière la caméra, Robert Downey Jr. devant). Ce serait même du recyclage par rapport à ce qu’il se passe dans Deadpool & Wolverine, qui n’apporte pas grand-chose à l’empire du divertissement de Disney et Marvel (sa scène post-générique ne tease rien du tout). À noter que, subtilement, le film réalisé par Shawn Levy porte aussi l’idée qu’un même acteur peut jouer deux rôles différents : Chris Evans y apparaît sous les traits de Johnny Storm (et non pas ceux de Captain America), pour l’un des caméos mémorables.

Iron Man est-il vraiment l’ancre de Terre-616 ? Comic-Book a posé la question à Kevin Feige. Le grand manitou du MCU a préféré botter en touche mais s’en est amusé : « le fait que vous posiez cette question me rend heureux, et que le concept a nourri votre imagination pour le faire ». Précisons quand même que Tony Stark n’a pas besoin d’être l’ancre pour que les Avengers croient qu’il le soit.

En tout cas, il ne fait aucun doute que les scénaristes ont une idée (peut-être bancale) pour nous faire avaler la pilule. Voir Robert Downey Jr. enfiler le costume d’un autre personnage, un méchant qui plus est, sans aucune explication ne semble pas une éventualité possible. Il faudra de toute façon accepter que, pour sauver le MCU, Marvel et Disney sont prêts à assumer un aveu d’échec. Depuis Avengers: Endgame, leur plus gros succès au box-office, leur édifice ne tourne plus rond. Deadpool & Wolwerine s’en amuse à plusieurs reprises, en assumant explicitement que les deux personnages arrivent à un mauvais moment pour la franchise.

