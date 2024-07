Lecture Zen Résumer l'article

Il y a 12 ans, sortait le premier film Avengers. Le personnage de Tony Stark y était dépeint comme un entrepreneur insupportable, mais marrant. En 2024, difficile de ne pas y voir l’écho des hommes bien réels qui l’ont inspiré. C’est le thème de la newsletter Règle 30 de Lucie Ronfaut cette semaine.

Ce week-end, prise d’une nostalgie un peu morbide, j’ai revu The Avengers. Je garde un souvenir ému de la sortie du film en 2012. À l’époque, j’achevais une année d’échange universitaire aux États-Unis. J’ai autant apprécié le spectacle sur le grand écran que la mélancolie douce de partager un paquet de popcorn XXL avec des ami·es que je ne reverrai, pour la plupart, plus jamais.

Finalement, même plus vieille et depuis mon canapé moins confortable qu’un fauteuil de cinéma, The Avengers reste un film divertissant. Les dialogues sont drôles, les scènes d’action bien ficelées, les héros suffisamment développé·es pour qu’on s’y attache. Mais j’ai tout de même noté un changement. Aujourd’hui, Tony Stark me met profondément mal à l’aise.

Cet édito est extrait de la newsletter Règle 30 par Lucie Ronfaut, envoyée chaque mercredi à 11h. Pour vous abonner :

Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à PressTiC Numerama, en sa qualité de responsable de traitement. Ces données sont traitées avec votre consentement aux fins de vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur ce site. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Ce n’était pas le cas en 2012. Tony Stark/Iron Man (incarné par l’acteur Robert Downey Jr.) est la clé de voûte du début de l’univers Marvel au cinéma, et un personnage très apprécié des spectateurs et spectatrices. D’abord présenté comme un entrepreneur prétentieux et malpoli, il devient ensuite… un entrepreneur prétentieux et malpoli, pourtant capable de mener son équipe de super-héros pour sauver l’humanité avec courage et abnégation. C’était peu ou prou la représentation classique des entrepreneurs du numérique dans la fiction des années 2010 : des génies incompris, asociaux, néanmoins des héros potentiels. Comme tout le monde, je trouvais Tony Stark insupportable, mais amusant. J’ai cru aux mensonges d’Iron Man.

« Parfois on me demande pourquoi Elon Musk a acheté Twitter plutôt que Reddit. C’est parce que Reddit n’est pas conçu comme un concours de popularité. Tu ne peux pas y forcer tes posts sur les fils d’actualité de tout le monde et imaginer que tu es un champion. » (Kat Tenbarge est journaliste pour la chaîne NBC News).

J’ai toujours été intéressée par la manière dont la fiction regarde l’industrie du numérique et ses acteurs. Parce qu’elle reflète l’évolution de nos espoirs et de nos angoisses vis-à-vis des technologies, mais aussi parce qu’elle raconte (souvent) une autre histoire de celle construite par les entrepreneurs. Quand Jeff Bezos ou Mark Zuckerberg affichent leurs muscles saillants, ce n’est pas seulement par amour de l’hypervirilisme, mais aussi pour contrer l’image du petit nerd inquiétant qui a longtemps été populaire dans nos esprits. Quand Elon Musk rachète Twitter/X, il se met au centre des conversations et de l’attention médiatique, pour mieux l’orienter sur les sujets qui l’obsèdent. Les entrepreneurs parviennent même à se réapproprier les fictions les plus dystopiques, en les vidant de leurs messages politiques et en nous promettant d’être, comme eux, les héros d’un futur forcément high-tech.

Il m’est impossible de trouver Tony Stark amusant aujourd’hui

En 2022, l’un des scénaristes du premier film Iron Man (2008) expliquait avoir pioché chez différentes personnalités du monde industriel pour donner vie à Tony Stark : Steve Jobs (qui décédera trois ans plus tard), Donald Trump (qui n’était pas encore un homme politique) et Elon Musk. Au cinéma, on a vu Tony Stark apprendre de ses erreurs, s’ouvrir aux autres, devenir quelqu’un de bon, selon l’échelle de valeurs typiques et légèrement rétrogrades d’un film d’action (un bon patriote, un bon mari, un bon père de substitution). Dans la vraie vie, Elon Musk a appelé ce week-end à voter pour Donald Trump (il a promis d’aider financièrement sa campagne à raison de 45 millions de dollars par mois) et a accusé les services secrets américains d’embaucher trop de femmes à la suite de la tentative d’assassinat du candidat à l’élection présidentielle américaine. Il a été suivi par plusieurs personnalités de la Silicon Valley et du capital-risque qui ont déclaré leur soutien à l’homme politique d’extrême droite. Lundi, Trump a d’ailleurs annoncé l’identité de son colistier : il s’agit du sénateur J.D. Vance, ancien protégé du milliardaire de la tech Peter Thiel.

Pour toutes ces raisons, il m’est impossible de trouver Tony Stark amusant aujourd’hui. Il n’est pas qu’un personnage de fiction. Il est l’écho dérangeant d’hommes bien réels et de leur trajectoire sinistre dans notre Histoire, la vraie. Il est plus simple de se poser en héros que d’accepter qu’on est un super-vilain.

Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à PressTiC Numerama, en sa qualité de responsable de traitement. Ces données sont traitées avec votre consentement aux fins de vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur ce site. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+