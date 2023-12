Jonathan Majors a été reconnu coupable de violences physiques et de harcèlement aggravé envers son ex-compagne, Grace Jabbari. Marvel l’a renvoyé de son rôle au sein de son univers super-héroïque.

L’acteur américain Jonathan Majors a été reconnu coupable de violence domestique — à savoir agressions physiques et harcèlement aggravé. Les accusations étaient portées directement par l’État de New York lors d’un procès pénal. Le témoignage de son ex-compagne, Grace Jabbari, implique en particulier une scène où Majors lui saisit le bras, la main droite, lui tort l’avant-bras et la frappe à la tête en lui arrachant son téléphone. Sous vidéosurveillance, le jury a également pu voir Majors « renvoyer » Jabbari dans la voiture alors qu’elle voulait en sortir. D’autres victimes d’abus, en plus de Jabbari, auraient témoigné lors du procès selon Variety — dont quelqu’un ayant travaillé avec lui sur Quantumania.

Ce verdict retenu contre lui, prononcé par le jury ce lundi 18 décembre 2023, lui fait courir la peine d’un an de prison. La peine exacte tombera en février 2024. Quant à Disney et Marvel, ils ont pris leur décision quelques heures après le verdict du procès pénal : Jonathan Majors est renvoyé du Marvel Cinematic Universe (MCU).

Jonathan Majors recasté, ou Kang remplacé ?

Après son rôle dans Creed III, Jonathan Majors a pris une place de premier choix dans le MCU : il incarne le rôle de Kang. Ce dernier n’est autre que le grand méchant des nouvelles phases Marvel. On l’a vu dans Loki ou encore dans Ant-Man et la Guêpe : Quantumania. L’un des prochains Avengers est même intitulé à son nom : Avengers 5 : The Kang Dynasty, prévu pour 2026. Il devait aussi apparaître dans Avengers 6 : Secret Wars.

Jonathan Majors en Kang dans Quantumania // Source : Marvel

Marvel n’a pas annoncé de nouveau casting, à savoir un acteur pour remplacer Jonathan Majors. En fait, on ne sait même pas exactement quels sont les plans de Marvel concernant Kang : entre le renvoi de l’acteur et l’échec des derniers projets, le MCU est en déroute. Certaines rumeurs, au début de l’automne, suggéraient que Marvel planchait sur un changement total de direction pour l’avenir de sa saga super-héroïque. En atteste aussi le changement de titre d’Avengers 5, simplement intitulé comme tel dorénavant, et non plus The Kang Dynasty.

Ainsi, Kang ne serait plus forcément le grand vilain des prochains films phares. D’après les sources du média Variety, Marvel envisagerait de miser sur Victor Von Fatalis — alias Docteur Doom. Peut-être qu’un recast de Kang aura bien lieu, afin de le sortir de l’arc narratif et introduire Doom ; mais Kang ne serait en tout cas plus sur le haut de l’affiche. Il faut dire aussi que le rôle n’ayant déjà pas vraiment convaincu le public en tant que tel, il est dorénavant associé à un homme coupable de violences conjugales, physiques et morales. Peut-être faut-il en effet tourner la page, plutôt que de chercher à faire comme si de rien n’était.

