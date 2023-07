En attendant la quatrième saison de The Boys, Amazon Prime Video proposera un spin-off baptisé Gen V et centré sur des jeunes super-héros. La dernière bande-annonce distille quelque détails intéressants.

Après trois saisons particulièrement marquantes, et en attendant une quatrième, The Boys va faire un petit peu de place à un spin-off diffusé sur Amazon Prime Video : Gen V. Le lancement est prévu pour le 29 septembre, une date liée à la rentrée bien choisie quand on s’intéresse au propos de la série.

Amazon a déjà commencé la promotion de Gen V avec un teaser partagé le 24 juillet. Il nous emmène dans une école très spéciale, chargée de former les futurs super-héros les plus brillants du pays (sous l’égide de Vought International). De quoi repérer quelques détails pour mieux appréhender ce qui nous attend.

Ce qu’il faut retenir de la bande-annonce de Gen V

C’est quoi déjà le V ?

Avant de comprendre ce que nous concocte Gen V, il est important de rappeler ce à quoi correspond la lettre « V ». Il s’agit de la substance — le Composé V — qui permet à l’entreprise Vought International de créer des super-héros, simplement en l’injectant à des personnes normales. C’est l’un des twists de The Boys : les super-héros ne naissent pas super-héros (sauf rares exceptions).

L’ombre des Sept est bien présente

Dans Gen V, on suivra les tribulations de jeunes individus en passe de devenir des super-héros puissants, officiant pour le compte de Vought International. La compétition sera rude et l’idée est de terminer aux premières places pour obtenir les meilleurs contrats. L’héroïne de la série, incarnée par Jaz Sinclair, ne cache d’ailleurs pas ses ambitions : intégrer l’équipe des Sept (les stars des super-héros, emmenés par le Homelander) et devenir la première femme noire à le faire.

Certaines têtes connues seront de la partie

Gen V sera bel et bien un pur spin-off The Boys. Et qui dit partage d’univers, dit partage de casting. Plusieurs têtes déjà vues dans la série principale apparaissent pendant de brèves secondes dans cette bande-annonce. Plus concrètement, on reconnaît le super-héros A-Train (Jessie T. Usher), la femme politique Victoria Neuman qui cache bien son jeu (Claudia Doumit) et Ashley Barrett, employée de Vought International (Colby Minifie). L’acteur P. J. Byrne reprendra aussi son rôle d’Adam Bourke, réalisateur du film sur les Sept.

Victoria Neuman (Claudia Doumit) // Source : Capture d’écran

Ashley Barrett (Colby Minifie) // Source : Capture d’écran

A-Train (Jessie T. Usher) // Source : Capture d’écran

Toujours aussi sanglant, violent et grossier

Si Gen V se déroulera dans un contexte plus teen, le ton n’en sera pas moins irrévérencieux. Language grossier, violence, sang qui gicle, cadavres en veux-tu en voilà… Tous les éléments qui ont fait l’essence de The Boys seront là, mâtinés d’ingrédients proches du monde universitaire (crises identitaires, débauches, hormones en ébullition, compétitions acharnées, rivalités…). D’aucuns y verraient un croisement entre The Boys et Euphoria.

Ça doit faire mal // Source : Capture d’écran

Les pénis explosés, c’est du déjà-vu

« Je lui ai explosé la queue », se réjouit l’héroïne auprès de son amie. Il est difficile de ne pas penser à une autre séquence qui apparaît au tout début de la saison 3 de The Boys. Où un super-héros capable de devenir riquiqui donne du plaisir à un homme en rentrant dans son urètre, jusqu’à ce qu’il retrouve subitement sa taille normale en éternuant. Conséquence : son amant explose depuis son pénis.

Abonnez-vous gratuitement à Artificielles, notre newsletter sur l’IA, conçue par des IA, vérifiée par Numerama !