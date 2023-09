Un peu moins de trois ans après son lancement raté, Cyberpunk 2077 accueille une grosse mise à jour, dite 2.0, pour préparer l’arrivée de l’extension Phantom Liberty. Selon CD Projekt Red, c’est le moment de recommencer le jeu.

Serait-ce l’heure de la grande rédemption pour Cyberpunk 2077 ? Le RPG, lancé dans un état catastrophique en 2020 sur certaines plateformes, est aujourd’hui dans un état bien plus acceptable. De plus, le meilleur est à venir avec l’arrivée de la version 2.0, qui prépare la sortie de la première et seule extension du jeu (Phantom Liberty), avec Idris Elba en tête d’affiche. Cyberpunk 2077 accueille des changements profonds, susceptibles de faire revoir leur jugement à de nombreux réfractaires.

Surtout, cette mise à jour 2.0 offre l’occasion au studio CD Projekt Red de parler positivement de Cyberpunk 2077. Dans un tweet publié le 19 septembre, l’entreprise invite carrément à redécouvrir toute l’aventure depuis le début, pour profiter au maximum des dernières évolutions du titre.

La mise à jour 2.0 pour Cyberpunk 2077. // Source : CD Projekt Red

« Même si vous allez pouvoir continuer votre progression actuelle à partir d’une sauvegarde existante, on vous conseille de recommencer Cyberpunk 2077 avec la version 2.0. En raison des nombreux changements, démarrer une nouvelle partie va améliorer votre expérience de jeu », conseille le studio. On pourrait croire que Cyberpunk 2077 2.0 est un tout autre jeu.

Cyberpunk 2077 a bien changé

Pour que Cyberpunk 2077 puisse accueillir le DLC Phantom Liberty, tout de même facturé 29,99 €, dans les meilleures conditions, CD Projekt Red a repensé plusieurs éléments de gameplay en profondeur. Selon les premiers retours, c’est vraiment salutaire. « Après 3 ans et la mise à jour, Cyberpunk 2077 tient enfin toutes ses promesses et bien plus encore », titrent nos confrères de JV dans leur test publié le 14 septembre. Est notamment mise en avant l’intelligence artificielle, bien plus convaincante, notamment pour gérer les forces de l’ordre — elle l’est un peu moins pour les ennemis en général (mais ils s’améliorent quand même, car ils partaient de très loin). En résultent des situations de jeu bien plus grisantes et réalistes dans la ville de Night City.

CD Projekt Red a par ailleurs drastiquement amélioré les courses-poursuites, avec des combats de véhicules aux mécaniques approfondies (mêlée depuis une moto, piratage à distance…). Là encore, l’idée est d’offrir une expérience de jeu plus aboutie et plus complète. Dans une voiture, sur une moto ou à pied, Cyberpunk 2077 entend matérialiser les immenses promesses du studio polonais, qui avait communiqué très tôt sur le projet. Le tout premier teaser date de 2013.

Idriss Elba dans Phantom Liberty. // Source : CD Projekt Red

Enfin, les développeurs ont intégré un système de progression flambant neuf, qui maximise les possibilités de personnalisation et s’avère bien plus cohérent avec l’univers. C’est cet ensemble de modifications qui incite CD Projekt Red à conseiller de tout recommencer.

« Notre vision de ce nouveau système était d’avoir moins d’avantages, mais beaucoup plus impactants, parmi lesquels les joueurs pourraient choisir. Au lieu d’obtenir de multiples augmentations de pourcentage de vos dégâts, vous aurez désormais de nombreuses opportunités de débloquer des capacités complètement différentes qui modifieront votre façon de jouer », indique l’entreprise dans un communiqué publié le 14 septembre. Il est d’ailleurs possible de redistribuer tous ses points d’attributs librement pour expérimenter. Il existe même un planificateur de configuration en ligne pour tester différentes idées en amont.

Bien évidemment, personne n’oubliera ces nombreux mois d’errement pendant lesquels Cyberpunk 2077 et CD Projekt Red ont essuyé des critiques justifiées. Mais on ne peut qu’applaudir ce suivi soutenu qui permet aujourd’hui au RPG d’arborer une bien plus fière allure.