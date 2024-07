Lecture Zen Résumer l'article

Un air de vacances plane sur la première fournée de jeux vidéo qui seront ajoutés au catalogue Xbox Game Pass en juillet.

Microsoft ne prend pas de vacances cet été. L’entreprise dévoile donc la sélection de jeux vidéo qui seront ajoutés à l’abonnement Xbox Game Pass pendant les quinze premiers jours de juillet. La liste est variée, mais on sent quand même une volonté de proposer surtout des expériences plus relaxantes.

Xbox Game Pass en juillet 2024 // Source : Microsoft

Le Xbox Game Pass est proposé à travers plusieurs formules : Xbox, PC ou Ultimate (Xbox + PC + cloud). On peut s’abonner pour un mois (à partir de 12,99 € ), trois mois (à partir de 29,99 €) ou encore six mois (à partir de 59,99 €).

Les nouveaux jeux du Xbox Game Pass en juillet 2024

3 juillet : Journey to the Savage Planet (Cloud, Console et PC)

Comme on peut s’en douter, Journey to the Savage Planet est un pur jeu d’exploration. Où on doit découvrir les richesses et les secrets d’une planète étrange.

3 juillet : Nickelodeon All-Star Brawl 2 (Cloud, Console et PC)

Smash Bros. mais avec les stars de Nickelodeon. C’est-à-dire : Garfield, les Tortues ninja, Bob l’Éponge…

9 juillet : Cricket 24 (Cloud, Console et PC)

« L’apogée d’une décennie de développement de jeux vidéo de cricket ». On pourra jouer dans 50 stades officiels.

9 juillet : The Case of the Golden Idol (Cloud, Console et PC)

Un point-and-click savoureux, dans lequel on enquête sur un héritage maudit et une série de morts atroces. Jouez-y, c’est une pépite.

11 juillet : Neon White (Cloud, Console et PC)

Dans Neon White, on incarne un assassin envoyé au Paradis pour tuer des démons. En résulte un gameplay centré sur la rapidité.

8/10 Neon White Lire le test 21,99 € sur Steam Points forts Le mélange de FPS et de cartes, c’est malin

Se coucher à deux heures du matin pour ‘un dernier niveau’

Difficulté et level design aux petits oignons Points faibles Des dialogues parfois drôles, souvent épuisants

Quand ça s’arrête, on en veut encore

Ces ‘amis’ qui réussissent les niveaux avec une seconde de moins que moi

11 juillet : Tchia (Cloud, PC et Xbox Series X|S)

Derrière sa lettre d’amour à la Nouvelle-Calédonie, Tchia cache une aventure bien plus riche qu’on ne pourrait le croire. L’exploration, nichée dans une direction artistique magnifique, y est particulièrement gratifiante.

8/10 Tchia Lire le test 29,99 € sur Steam Points forts L’exploration de l’open world

Le Bond d’âme qui ouvre à tant de possibilités

Direction artistique au charme imparable Points faibles Tout petits accrocs techniques

Certains décors en retrait

Donne envie de tout plaquer pour vivre en Nouvelle-Calédonie

16 juillet : Magical Delicacy (Cloud, Console et PC)

Magical Delicacy est un mélange de plateforme et de cuisine. C’est original.

16 juillet : Flock (Cloud, Console et PC)

Flock prend la forme d’un jeu coopératif qui invite les joueuses et les joueurs à voler ensemble. Le but est de rassembler les créatures les plus rares, ainsi que de flâner dans de jolis décors.

