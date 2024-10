Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Sixième jeu de la série Black Ops, et vingt-et-unième volet de la série des Call of Duty, Black Ops 6 est l’un des titres les plus attendus de cette fin d’année. Prévu pour le 25 octobre 2024, le jeu est déjà en rupture de stock chez de nombreuses enseignes. Voilà où le trouver au meilleur prix.

Où précommander Call of Duty : Black Ops 6 ?

Call of Duty : Black Ops 6 est prévu pour le 25 octobre 2024 sur PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 et Xbox Series, au prix de 79,99 €. Il est disponible en précommande en version physique sur PS5 au prix de 59,99 € sur le site d’Auchan. Pour la version physique sur Xbox Series, le site de Leclerc le propose au prix de 58,73 €.

La Fnac propose aussi le jeu en précommande au prix de 69,99 € sur les deux consoles. Un casque filaire Steelplay HP51-2, d’une valeur de 49,99 €, est offert pour toute précommande. Pour bénéficier de l’offre, il faut ajouter le jeu et le casque à votre panier.

C’est quoi, ce nouveau jeu Call of Duty ?

Alors que la guerre du Golfe éclate, une force clandestine a infiltré les plus hauts niveaux de la CIA, et qualifie de traîtres celles et ceux qui résistent. Le vétéran des Black Ops, Frank Woods et son équipe, se retrouvent exilés de leur agence et de leur pays, traqués par la machine militaire qui les a créés. Voilà pour l’histoire de ce nouveau Call of Duty Black Ops, entre intrigue politique et jeu de pouvoir.

Comme à son habitude, la campagne solo de Black Ops 6 promet d’être rythmée, et offre un gameplay dynamique dans une grande variété de décors. Si vous aimez la recette Call of Duty, vous en aurez clairement pour votre argent, avec des moments d’action, des scènes de bravoure à une mise en scène hollywoodienne. Pas de place pour la subtilité pour la licence d’Activision, qui semble encore une fois pousser les curseurs à fond.

À ce prix, ce dernier jeu de la saga CoD est-il une bonne affaire ?

Si vous souhaitiez faire le jeu le jour de sa sortie, moins de 60 €, c’est une bonne affaire. L’offre de La Fnac avec le casque offert vaut aussi le coup, si vous n’avez pas encore de casque pour jouer avec vos amis. Dans le Multijoueur de Black Ops 6, les joueuses et les joueurs pourront s’amuser sur 16 nouvelles cartes présentes au lancement du titre, dont 12 cartes standard 6v6 et 4 cartes de combat jouables en 2v2 ou 6v6.

Black Ops 6 marque également le retour du mode Zombies, un mode demandé par les fans dans lequel, comme son nom l’indique, vous devrez éliminer des hordes de morts-vivants.

