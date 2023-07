Marre des jeux Assassin’s Creed beaucoup trop longs ? L’épisode Mirage, prévu en octobre, sera bien plus court. En 20 heures, l’histoire sera pliée.

Après une pause de bientôt trois ans, la saga Assassin’s Creed va revenir avec un tout nouvel opus. Sa promesse ? Être une véritable lettre d’amour, écrite à l’occasion des quinze ans de la saga. Ce retour aux sources signifie un recentrage sur les piliers de la marque, un revirement par rapport aux derniers opus inscrits dans le genre monde ouvert. La durée de vie s’en ressentira, comme Fabian Salomon, producteur d’Assassin’s Creed Mirage, l’a confié au micro de Julien Chièze, dans une interview publiée le 29 juillet sur YouTube.

« Sur les dernières données qu’on a reçues, on est aux alentours des 23/24 heures », indique Fabian Salomon, qui explique qu’Ubisoft réalise beaucoup de tests en interne. Les 23/24 heures sont considérées comme une moyenne. Les plus rapides mettront plutôt 20 heures, quand les adeptes du 100 % se rapprocheront des 30 heures. Qu’importe son profil de jeu, on est loin des dizaines et des dizaines d’heures promises par Assassin’s Creed Valhalla.

Finis les jeux à la durée de vie beaucoup trop longue chez Ubisoft ?

Selon les chiffres fournis par le site How long to beat, qui fournit une estimation de la durée de vie d’un jeu, il faut un peu plus de 60 heures pour terminer la campagne principale de Assassin’s Creed Valhalla (45 heures pour Assassin’s Creed Odyssey). Assassin’s Creed Mirage serait donc trois fois plus court que son prédécesseur, et il ne faut surtout pas y voir un défaut. Un contenu trop conséquent, s’il peut constituer un argument dans la communication, peut avoir tendance à décourager les joueuses et les joueurs. Ils seraient alors incités à lâcher l’affaire bien avant de voir le générique de fin.

Fabian Salomon confie en effet que la narration sera au cœur du jeu situé à Bagdad, alors qu’elle avait tendance à se diluer dans Valhalla (ainsi que dans Odyssey et Origins). Il justifie : « La narration est très importante dans l’aventure. L’idée est vraiment de comprendre qui est Basim (…). C’était important pour nous d’avoir une histoire qui se termine ». Basim est un personnage que l’on croise dans Valhalla et, bien sûr, Assassin’s Creed Mirage fera le lien. Néanmoins, il ne sera pas nécessaire d’avoir terminé Valhalla pour comprendre les enjeux de Mirage, qui compte remettre l’infiltration et l’assassinat au centre du gameplay.

Serions-nous en train d’assister à un changement de paradigme au sein d’Ubisoft ? Car Assassin’s Creed Mirage ne sera pas le seul futur jeu majeur de la multinationale à se concentrer davantage sur l’essentiel. Dans des propos récents, Ubisoft a annoncé que Star Wars: Outlaws, son adaptation ambitieuse de l’univers de George Lucas, ne sera pas un jeu « interminable de plus de 300 heures ». Tant mieux pour notre vie sociale.

