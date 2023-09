En cette traditionnelle rentrée des séries, 3 productions françaises attirent particulièrement les regards : Tapie, biopic consacré au célèbre businessman sur Netflix, Irrésistible, une comédie romantique avec Camélia Jordana sur Disney+, et Killer Coaster, un jeu de meurtres humoristique en milieu forain avec la famille Lamy sur Prime Video.

Certes, la rentrée rime avec la fin de l’été, une montagne de responsabilités et le retour au bureau. Rarement de bonnes nouvelles, donc. Mais le mois de septembre est également synonyme de séries fraîchement sorties de leur cocon, pour nous absorber pendant plusieurs épisodes d’affilée.

Si la plupart des productions attendues sont américaines, la France n’échappe tout de même pas à la règle et se défend dignement avec plusieurs propositions maison. Parmi elles, 3 séries se distinguent particulièrement en ce mois de septembre 2023 : Tapie sur Netflix, Irrésistible sur Disney+ et Killer Coaster sur Prime Video. Mais laquelle d’entre elles vaut vraiment le coup d’œil ? Numerama vous guide parmi ces 3 nouvelles candidates, disponibles sur les plateformes de SVOD.

Tapie sur Netflix, la candidate des ambitieux

De quoi parle Tapie ?

« J’aurais voulu être un acteur / Pour tous les jours changer de peau / Et pour pouvoir me trouver beau / Sur un grand écran en couleur. » Bernard Tapie, qui chantait ces paroles du Blues du Businessman de Starmania en 1985, se retrouve cette année, non pas dans une salle de cinéma, mais sur le petit écran avec une série Netflix dédiée à sa vie. Cette personnalité publique a tour à tour oscillé entre chanteur, ministre, propriétaire de l’OM, prisonnier ou entrepreneur jusqu’à sa mort, en 2021. S’il était visiblement opposé à la production d’un biopic retraçant sa carrière, on peut tout de même parier qu’il aurait apprécié cette nouvelle pierre à l’édifice de sa célébrité, pour pouvoir se « trouver beau ».

Laurent Lafitte et Joséphine Japy excellent tous les deux dans Tapie // Source : Netflix

Notre avis sur Tapie

Tapie est un remarquable portrait de cet homme aux origines modestes, devenu un homme d’affaires millionnaire, largement contesté. Il est ici mis en lumière par la performance bluffante de Laurent Lafitte (Les Petits Mouchoirs), à la ressemblance frappante. Sans tomber dans le mimétisme grossier, l’acteur redonne vie à cet ambitieux beau parleur au sourire séducteur, qui n’avait pas les codes de la bourgeoisie mais qui s’est tout de même frayé une place au sommet.

La reconstitution des années 1970 et 1980, dans les costumes ou dans les décors, fonctionne également à merveille dans cette série qui parvient à dépeindre Bernard Tapie de façon plutôt nuancée, sans l’ériger en héros, ni le représenter en loser, malgré ses réussites et ses échecs, ses magouilles et son sens de la débrouille.

Alors même que les productions sérielles françaises étaient, jusque là, plutôt frileuses à s’attaquer au genre du biopic, ces dernières années ont vu émerger plusieurs tentatives, d’Oussekine à Bardot en passant par Le Monde de demain. Tapie s’inscrit totalement dans cette nouvelle mouvance, avec une proposition de très bonne facture (le casting est notamment excellent, des premiers aux seconds rôles). On regrettera simplement des épisodes de quasi 1 heure un peu longuets, et on peut légitimement questionner la mise en valeur de cet entrepreneur, condamné dans plusieurs scandales tout au long de sa vie.

Notre note : 7/10

7/10 Notre verdict : le deal est plus ou moins conclu avec succès.

le deal est plus ou moins conclu avec succès. À voir si vous aimez : les biopics, les séries françaises et Laurent Lafitte en costard-cravate.

les biopics, les séries françaises et Laurent Lafitte en costard-cravate. Nombre d’épisodes : 7 épisodes d’environ 1 heure chacun.

7 épisodes d’environ 1 heure chacun. Statut : déjà disponible sur Netflix.

Irrésistible sur Disney+, la candidate au cœur d’artichaut

De quoi parle Irrésistible ?

Adèle et Arthur se rencontrent par hasard et sont immédiatement liés par un amour démesuré. Jusque-là, les prémisses d’une bonne comédie romantique sont parfaits. Mais Adèle souffre d’un léger problème : elle est sujette à des crises d’angoisse incontrôlables dès qu’elle se trouve en la présence d’Arthur. Très vite, le diagnostic penche en faveur d’un stress post-traumatique, dû à sa dernière rupture amoureuse. Mais leur alchimie est si forte, et les tourtereaux vont avoir bien du mal à se tenir éloignés l’un de l’autre…

Camélia Jordana s’évanouit d’amour pour Théo Navarro-Mussy dans Irrésistible // Source : Disney+

Notre avis sur Irrésistible

Sur le papier, Irrésistible avait vraiment tout pour plaire à l’âme fleur bleue que je suis : de l’amour à tous les coins de rue, un twist inattendu, un casting impeccable avec la chanteuse et actrice Camélia Jordana ainsi que Théo Navarro-Mussy (Hippocrate), le tout créé par la scénariste Clémence Madeleine-Perdrillat (En thérapie, Nona et ses filles, Les Gouttes de Dieu). D’autant que cette comédie romantique se déroule dans un univers moderne : celui des podcasts. Pourtant, il faut l’avouer : cette première incursion française de Disney+ dans le monde des histoires d’amour ne m’a pas donné les papillons dans le ventre espérés.

La narration propose ainsi un rapport décomplexé plutôt bienvenu aux relations amoureuses, mais presque trop finalement, tant et si bien que l’on croit peu aux réactions des tourtereaux (« T’es déjà marié ? Ah ok »). Irrésistible lorgne constamment vers le décalé mais manque de second degré et surtout de temps pour bien développer ses personnages. En seulement 6 épisodes de 25 minutes, on ne parvient pas vraiment à s’attacher à ce nouveau couple, certes adorable.

Résultat : lorsque des instants bouleversants, plutôt réussis par ailleurs, pointent le bout de leur nez, il est difficile de se sentir véritablement impliqué. Certains arcs narratifs auraient pourtant pu nous laisser le cœur en miettes, mais on aurait tellement eu envie de connaître davantage les personnages, avant d’en arriver à ce point culminant émotionnellement. Un rendez-vous manqué, avec quelques bonnes idées de mise en scène, mais que l’on aura malheureusement vite oublié.

Notre note : 5/10

5/10 Notre verdict : notre cœur ne bat pas suffisamment la chamade.

notre cœur ne bat pas suffisamment la chamade. À voir si vous aimez : les comédies romantiques, les épisodes courts et une chanson entraînante de Camélia Jordana, composée spécialement pour l’occasion.

les comédies romantiques, les épisodes courts et une chanson entraînante de Camélia Jordana, composée spécialement pour l’occasion. Nombre d’épisodes : 6 épisodes d’environ 25 minutes chacun.

6 épisodes d’environ 25 minutes chacun. Statut : disponible dès le mercredi 20 septembre 2023 sur Disney+.

Killer Coaster sur Prime Video, la candidate amatrice de sensations fortes

De quoi parle Killer Coaster ?

À l’été 1998, la coupe du monde de football est lancée et Sandrine Laplace vient de débuter un nouveau poste à la gendarmerie de Palavas-les-Flots. Au bord de la plage, cette agente de la voie publique a l’impression d’être la prochaine agente de la CIA, alors qu’elle passe simplement ses journées à mettre des contraventions pour mauvais stationnements. Mais lorsqu’un cadavre est retrouvé dans le train fantôme de la fête foraine locale, Sandrine saisit sa chance : sans l’avis de sa hiérarchie, elle commence une infiltration entre deux barbes à papa, des tickets de manège gratuits et des guerres familiales, pour démasquer le meurtrier.

La famille Lamy est ultra badass dans Killer Coaster // Source : Prime Video / Amazon Studios

Notre avis sur Killer Coaster

Alexandra Lamy, accompagnée par sa sœur, Audrey Lamy, et sa fille, Chloé Jouannet : autant dire que le casting de Killer Coaster envoie du lourd. Cette comédie française survoltée, dont nous avons seulement pu voir les 3 premiers épisodes mis à disposition par Prime Video, mise avant tout sur ce trio de comédiennes remarquables. Leur débit de mitraillette et leur franc parler complémentaires se mêlent dans un timing comique très réussi. Dans le rôle de la détective téméraire, mais maladroite, Alexandra Lamy épate notamment avec ses punchlines bien senties et ses chemises hawaïennes piquées dans la garde-robe de Magnum.

Mais le vrai atout de cette série humoristique, c’est son cadre inhabituel : une fête foraine devenue inquiétante après des meurtres inexpliqués. On sent notamment l’influence d’œuvres britanniques, comme celles d’Edgar Wright (Shaun of the Dead, Last Night in Soho) dans cette enquête complètement loufoque. Sans arriver à la cheville de ses inspirations pour autant, Killer Coaster propose un tour d’attraction franchement décoiffant.

Cet environnement finalement peu exploré en séries prend ici une direction évidemment franchouillarde, avec les querelles de familles foraines rivales, mais surtout horrifique, avec des couleurs criardes qui envahissent l’écran. Killer Coaster est ainsi une bouffée d’air frais dans le monde très codifié des productions françaises et on a hâte de replonger dans cet univers de frissons, qui monte crescendo au fil des 3 épisodes que nous avons pu visionner. On ne peut que saluer cette tentative de genre complètement décalée, à la narration plutôt prévisible, mais qui nous donne sacrément envie de refaire un tour dans le train fantôme.

Notre note : 8/10

8/10 Notre verdict : prêts pour un nouveau tour de manège ?

prêts pour un nouveau tour de manège ? À voir si vous aimez : les comédies décalées, les films ou séries britanniques et les sœurs Lamy en mode barbe à papa et « c’est parti, c’est parti ! ».

: les comédies décalées, les films ou séries britanniques et les sœurs Lamy en mode barbe à papa et « c’est parti, c’est parti ! ». Nombre d’épisodes : 8 épisodes d’environ 30 minutes chacun.

8 épisodes d’environ 30 minutes chacun. Statut : disponible depuis le vendredi 15 septembre 2023 sur Prime Video.

