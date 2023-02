Warner Bros. a conclu un accord qui va permettre au studio de produire de nouveaux films adaptés de Tolkien. La trilogie Le Seigneur des anneaux de Peter Jackson va toutefois rester intacte, car aucun remake n’est prévu.

Après la série, les films ? L’univers du Seigneur des anneaux a le vent en poupe. Comme le relaie The Hollywood Reporter, Warner Bros et sa filiale New Line ont annoncé, jeudi 23 février 2023, un accord de plusieurs années avec Embracer. Ce groupe suédois détient en effet les droits sur les œuvres de Tolkien, depuis qu’il les a rachetés à Middle-earth Enterprises en 2022.

L’accord entre les deux entreprises prépare l’avenir : de nouveaux projets dans l’univers du Seigneur des anneaux vont arriver au cinéma. « Nous comprenons à quel point ces œuvres sont aimées et, en collaboration avec nos partenaires de New Line Cinema et de Warner Bros Pictures, nous prévoyons d’honorer le passé, de nous tourner vers l’avenir et d’adhérer au plus haut niveau de qualité et de production », a déclaré Lee Guinchard, qui fait partie d’Embracer.

La trilogie du Seigneur des anneaux, démarrée en 2001, a engrangé 2,9 milliards de dollars au box office mondial, sans compter l’accueil critique — le troisième film, Le Retour du roi, avait raflé les 11 Oscars pour lesquels il avait été nommé.

Peter Jackson est impliqué

Peter Jackson, réalisateur des précédents films cultes, ainsi que Fran Walsh et Philippa Boyens, les scénaristes associées, ont expliqué être plus ou moins dans le coup. « Warner Bros. et Embracer nous ont informés de toutes les étapes du projet. Nous avons hâte de discuter avec eux pour connaître leur vision de l’avenir de la franchise. »

Le Seigneur des anneaux : le Retour du Roi. // Source : Warner/NewLine

Rappelons que c’est Amazon qui détient les droits télévisuels. Pour la série des Anneaux de pouvoir, la multinationale avait initialement fait appel à Peter Jackson, qui avait décliné. Mais ce n’était apparemment pas un signe de désintérêt envers la franchise elle-même, qu’il semble vouloir poursuivre au cinéma et sans Amazon.

Pas un reboot de la trilogie du Seigneur des anneaux

Warner coupe court d’emblée à vos sueurs froides : non, ce ne sera pas un énième reboot. En clair, aucun remake de la trilogie de Peter Jackson n’est à l’ordre du jour (que ce soit le Seigneur des anneaux ou le Hobbit). Les patrons de Warner évoquent plutôt un agrandissement de l’univers.

« Il y a vingt ans, New Line a fait un acte de foi sans précédent en réalisant sur grand écran les histoires, les personnages et le monde incroyables du Seigneur des anneaux. Il en a résulté une série de films qui ont fait date et qui ont été suivis par des générations de fans », affirment Michael De Luca et Pamela Abdy. « Mais, malgré toute l’ampleur et tous les détails que l’on retrouve dans les deux trilogies, l’univers vaste, complexe et éblouissant imaginé par J.R.R. Tolkien reste largement inexploré au cinéma. »

Il reste beaucoup d’histoires à raconter qui n’apparaissent pas dans les films de Jackson. // Source : News Line Cinema / Seigneur des anneaux

Les prochains projets seront, selon eux, l’opportunité « d’inviter les fans à pénétrer plus profondément dans le monde cinématographique de la Terre du Milieu ». Il est impossible qu’il soit question d’adapter le fameux Silmarillion, ni d’explorer le Second Âge comme la série Les Anneaux de pouvoir, puisque Warner s’est concentré à nouveau sur les droits du Troisième Âge. On peut s’attendre à ce que les nouveaux films se concentrent sur des personnages célèbres dont des pans de l’histoire n’a pas encore été contée au cinéma. Ou, au contraire, sur des protagonistes qui ne sont pas présents dans les adaptations — comme Tom Bombadil, jamais représenté à l’écran.

L’adaptation d’Amazon Prime Video pourrait souffrir en partie de ces nouveaux projets cinématographiques. La version du service SVOD n’a pas suscité le même enthousiasme que les films de Peter Jackson auprès d’une grande partie des fans.

