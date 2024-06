Lecture Zen Résumer l'article

Si vous avez développé une fascination pour les requins après avoir vu Sous la Seine sur Netflix, voici 5 films qui devraient combler votre nouvelle passion : Les Dents de la Mer et 47 Meters Down sur Netflix, Le Monde de Nemo sur Disney+, ainsi que En Eaux Troubles et The Last Sharknado sur Prime Video.

Ah, l’été. Cette saison synonyme de baignades ensoleillées, de sable doré, de cocktails sur la plage et de… requins. Le septième art a ainsi toujours pris un malin plaisir à augmenter notre rythme cardiaque pendant la période estivale, en faisant rôder de larges ailerons autour de baigneurs sans défense.

À quelques semaines des Jeux olympiques, Sous la Seine prend dignement cette relève, en imaginant une attaque de requins dans les eaux parisiennes. Un nanar au postulat scientifique improbable, qui invite à plonger de nouveau auprès de ces poissons si terrifiants, avec 5 autres films disponibles sur les plateformes de streaming.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Les Dents de la Mer sur Netflix, la peur originelle

Dans le rayon requin et cinéma, on peut difficilement faire plus culte que ce bon vieux Les Dents de la Mer. Réalisé en 1975 par un Steven Spielberg déjà au top de sa forme, ce thriller horrifique prend place dans la petite ville balnéaire d’Amity. C’est là qu’un requin attaque progressivement les baigneurs qui osent se risquer à piquer une tête. Le chef de la police locale, un biologiste marin ainsi qu’un chasseur vont alors se lancer à sa poursuite.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Le film iconique, adapté du roman de Peter Benchley, joue essentiellement sur la peur pour distiller son suspense, davantage que sur la réelle présence de requins, notamment à cause de problèmes techniques sur le tournage. Ce n’est pas pour rien si la partition de John Williams (Star Wars) est restée dans toutes les mémoires : elle annonce la venue du poisson tueur avec brio dans ce long-métrage précurseur, qui a même lancé la tradition des blockbusters au cinéma pendant la période estivale. Prêts à faire des cauchemars ?

À voir si vous avez aimé : Les Dents de la Mer 2 ; Peur bleue ; Instinct de survie (The Shallows) ; Jurassic Park

Les Dents de la Mer 2 ; Peur bleue ; Instinct de survie (The Shallows) ; Jurassic Park À voir si vous cherchez : action ; thriller ; film de monstres ; horreur ; suspense ; psychologique ; survie ; requins ; adaptation de roman ; frissons ; (re)découvrir le film qui a lancé la peur des requins au cinéma et dans la vie (au grand dam de Steven Spielberg) ; les notes de musique les plus effrayantes du cinéma

47 Meters Down sur Netflix, la cage de la terreur

Si Sous la Seine s’est déjà imposé comme le n°1 sur Netflix en seulement quelques jours, un autre film de requins connaît également les honneurs du top 10 de la plateforme : 47 Meters Down. Dans cette proposition horrifique méconnue, deux sœurs se lancent dans une session de plongée, avant de se retrouver enfermées dans une cage au fond de l’océan, encerclées par des squales sans pitié.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Mandy Moore (Raiponce, This is Us) et Claire Holt (H2O, Vampire Diaries) incarnent ces deux prisonnières de l’eau, tentant de survivre avec peu d’oxygène restant. 47 Meters Down mise sur notre angoisse profonde de l’obscurité et des fonds marins, mais surtout sur notre peur bleue des requins, toujours aussi effrayants. Point bonus pour le twist final, vraiment surprenant et original pour le genre.

À voir si vous avez aimé : Les Dents de la Mer ; Underwater ; Calls ; Nowhere ; H2O ; Piranha 3D

Les Dents de la Mer ; Underwater ; Calls ; Nowhere ; H2O ; Piranha 3D À voir si vous cherchez : action ; thriller ; film de monstres ; horreur ; suspense ; sous-marin ; survie ; psychologique ; requins ; plongée ; frissons ; ne plus jamais vous fier à votre cerveau ; redouter la plongée pour toujours

Le Monde de Nemo sur Disney+, les poissoooooons !

Dans l’univers de l’animation aussi, les requins sont parfois utilisés pour provoquer la peur… ou le rire. Dans Le Monde de Nemo, les grandes dents du fameux Bruce suscitent un peu des deux, grâce au talent de Pixar. Si vous n’avez pas été emportés par la vague Nemo lors de sa sortie, en 2003, voici un léger résumé : Marin est un poisson-clown qui vit une existence paisible avec son fils unique, Nemo. Mais lorsque ce dernier disparaît, le papa le plus peureux de l’univers va devoir traverser l’océan pour le retrouver.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Porté par des centaines de références devenues cultes (les bubulles, les bubulles !), Le Monde de Nemo reste, encore aujourd’hui, l’un des meilleurs films du studio Pixar. Le long-métrage propose ainsi un bestiaire hilarant, dans lequel les requins deviennent enfin un peu plus sympathiques. Et comme le dit si bien Darla dans le film : poissooooooons !

À voir si vous avez aimé : Gang de Requins ; Le Monde de Dory ; Le Voyage Extraordinaire de Samy ; Madagascar ; Vaiana

Gang de Requins ; Le Monde de Dory ; Le Voyage Extraordinaire de Samy ; Madagascar ; Vaiana À voir si vous cherchez : film d’animation ; action ; voyage ; humour ; à voir en famille ; émotion ; poissons et requins ; pour aller mieux ; nager droit devant soi ; vouloir voyager à Sydney ; admirer encore le talent de Pixar ; les poissons sont nos amis, on n’y touche plus !

En Eaux Troubles sur Prime Video, le retour du mégalodon (et de Jason Statham)

Les requins font peur, certes. Mais avez-vous déjà entendu parler de mégalodon, cette espèce préhistorique de squales géants ? En Eaux Troubles imagine que cet immense requin est de retour pour mieux nous jouer de mauvais tours. Et qui de mieux que Jason Statham (Le Transporteur, Fast & Furious) pour les affronter et ainsi sauver un sous-marin de chercheurs bloqué dans les profondeurs ?

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

En Eaux Troubles n’a franchement pas pour ambition de nous faire réfléchir au sort des océans, mais plutôt de nous proposer un film d’action sans prise de tête, avec des explosions en pagaille, des scènes frissonnantes à souhaits et un monstre monumental de plus de 20 mètres de long. Pour prolonger l’expérience, n’hésitez pas à jeter un œil à En Eaux Très Troubles, sa suite de 2023 toujours plus improbable, idéale pour débrancher son cerveau.

À voir si vous avez aimé : Mégalodon ; Piranhas ; Les Dents de la Mer ; Godzilla ; Jurassic Park ; Underwater

Mégalodon ; Piranhas ; Les Dents de la Mer ; Godzilla ; Jurassic Park ; Underwater À voir si vous cherchez : action ; thriller ; film de monstres ; horreur ; suspense ; débrancher son cerveau ; survie ; requins géants ; frissons ; explosions ; baston ; se préparer à voir Jason Statham casser la gueule de requins (presque) à pieds nus dans la suite, En Eaux Très Troubles

The Last Sharknado : It’s About Time sur Prime Video, le nanar ultime

Si vous pensez que Sous la Seine est un nanar complètement déjanté, attendez de découvrir la saga Sharknado, sorte de pochette surprise option requins. Puisqu’il fallait n’en choisir qu’un seul, nous avons donc élu le petit dernier de la famille : The Last Sharknado – It’s About Time. Ce sixième volet reprend ainsi les ingrédients des précédents, à savoir littéralement une tempête et des requins qui tombent du ciel, en ajoutant cette fois une panoplie d’intrigues complètement aléatoires : des Nazis, des dinosaures et des chevaliers, rien que ça.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Dans The Last Sharknado, tous ces ingrédients absurdes se mélangent à un voyage dans le temps, pour tenter d’empêcher les tempêtes de poissons à l’avenir. Destinée à l’origine à une diffusion à la télé américaine, la saga Sharknado s’est taillée une place de choix dans les nanars les plus recommandés par les fans. Et il faut lui reconnaître un certain panache pour oser tout, sans aucune honte, pendant 6 films d’affilée. Chapeau.

À voir si vous avez aimé : la saga Sharknado ; les nanars en général ; Super Shark ; Jurassic Shark ; Atomic Shark ; Sharktopus ; Scary Movie

la saga Sharknado ; les nanars en général ; Super Shark ; Jurassic Shark ; Atomic Shark ; Sharktopus ; Scary Movie À voir si vous cherchez : action ; nanar ; parodie ; science-fiction ; film catastrophe ; débrancher son cerveau ; sans prise de tête ; film de monstres ; survie ; baston ; absurde ; chaos ; voir le nanar le plus culte et le plus débile de tous les temps

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, OCS : le comparatif 2024 des offres de SVOD en France Découvrez notre comparateur

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Abonnez-vous gratuitement à Artificielles, notre newsletter sur l’IA, conçue par des IA, vérifiée par Numerama !