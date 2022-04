Radahn retrouve sa difficulté légendaire, grâce un patch qui corrige une erreur du studio FromSoftware. Le boss avait été affaibli par mégarde.

Elden Ring est une aventure difficile. Mais dans ce jeu vidéo de FromSoftware, il y a des challenges qui sont extrêmement ardus. Radahn, le Fléau des Astres est de ceux-là. Ce boss est, de l’avis général, l’un des plus corsés que le titre du studio japonais a à offrir. Lors de notre test d’Elden Ring, c’est lui qui s’est avéré être l’obstacle le plus haut à franchir.

Le boss est à ce point difficile qu’il a fini par être une source de plaisanterie.

« Quel boss vous a le plus démoli et pourquoi était-ce Radahn ? », demande ce faux sondage lancé par un internaute sur Reddit. Dans cet autre sujet, on voit un montage d’un Radahn rieur après avoir vu tout le monde se plaindre de lui. Ici, une vidéo cherche à illustrer à quoi ressemble le combat : un massacre. Et là, un conseil qui dit que Radahn est un boss facile si on ne le combat pas.

Radahn, à droite, dans Elden Ring. // Source : Capture YouTube

Le témoignage d’un internaute donne le ton, dans un fil de discussion intitulé « Radahn est une connerie ». Et d’expliquer : « Poursuite insensée, fouillis visuel. Les invocations meurent en un seul coup. Bon sang, comment quelqu’un est censé le tuer ? Je suis niveau 65 avec une hache de Godrick +6. Ce boss a des mouvements qui vous poussent à vous faire frapper. »

« Mon Dieu, quelle déception. C’est un combat épique, c’est sûr, mais bon sang de bonsoir, c’est trop loin. Qu’est-ce qu’ils ont fumé quand ils ont inventé cette merde ? Honnêtement, c’est un tel assaut visuel que ses attaques sont impossibles à lire », concluait-il. Bref, Radhan, comme quelques autres boss tels Milenia, ont su mener la vie dure aux joueurs et aux joueuses.

Radahn redevient infernal sur Elden Ring

Mais tout ça, c’était avant un patch qui a involontairement affaibli Radahn. En effet, un patch déployé courant mars a eu pour effet de réduire significativement les dégâts de certains boss (zone de touche pour les armes réduite de 40 %, attaque de mêlée plus faible de 8-10 %, zone d’effet des projectiles et des explosions moins grandes et moins expansives, etc.).

Le patch 1.03 d’Elden Ring s’est avéré une source de problème, rendant ce boss plus accessible et cela a paradoxalement déçu les joueurs et les joueuses.

« Radahn a été trop affaibli », juge cet internaute. « Quelqu’un d’autre pense que le nerf de Radahn est un énorme loupé de FromSoftware ? », demande un autre. « Le nouveau Radahn est une blague. L’ancien Radahn était un tueur », dit un troisième. Bref, c’était une erreur, et le studio japonais l’a justement admis, puisqu’un nouveau patch est sorti le 4 avril pour rattraper le coup.

Ce correctif n’a qu’un seul but : réajuster l’équilibre de ce Fléau des étoiles après la mise à jour 1.03, car la puissance de certaines attaques a été involontairement réduite. Il n’y a rien de plus. Le rééquilibrage concerne toutes les plateformes sur lesquelles Elden Ring est proposé (PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X et S, PC).

Celles et ceux qui apprécient les défis seront donc très contents de retrouver un boss au pinacle de sa forme. Les autres qui en ont assez de mordre la poussière des dizaines de fois par session de jeu sans doute un peu moins. Mais si vous jouez à Elden Ring, vous saviez dans quoi vous vous engagiez. Sinon, peut-être que la lecture de quelques guides pourrait vous aider.