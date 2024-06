Lecture Zen Résumer l'article

Dans l’extension d’Elden Ring, Shadow of the Erdtree, on continue de gagner des niveaux. Mais le studio FromSoftware a ajouté un élément de progression exclusif au DLC.

Elden Ring accueille sa première et seule extension, baptisée Shadow of the Erdtree. Elle emmène les joueuses et les joueurs dans une région inédite, le Royaume des ombres. Cette nouvelle zone est riche en nouveautés, avec des ennemis, des boss, des armes, des pouvoirs, entre autres secrets. Pour y accéder, il faut avoir battu Radahn et Mohg.

Les conditions pour jouer à Elden Ring: Shadow of the Erdtree sous-entendent qu’on est déjà à un niveau élevé quand on le lance, puisque Mohg est un adversaire particulièrement coriace. Par conséquent, on entre dans le Royaume des ombres avec une progression déjà bien avancée. Plus le niveau est élevé, plus les nouveaux paliers franchis ont un impact infime sur la puissance. FromSoftware a donc implémenté ce qu’il appelle les « Bénédictions du Royaume des ombres », des améliorations permanentes supplémentaires.

Les bénédictions. // Source : Capture PS5

On peut gagner encore plus en puissance dans le DLC d’Elden Ring

Dans Shadow of the Erdtree, vous continuerez d’accumuler des runes — nom donné aux points d’expérience qu’on récupère, majoritairement, en tuant des adversaires. Mais, après plusieurs dizaines d’heures de jeu, gagner un niveau demande un montant exorbitant (plus de 250 000 runes pour passer au niveau 186, par exemple).

C’est là où entrent en scène les « Bénédictions du Royaume des ombres », liées au personnage Miquella, dont on suit les traces dans l’extension. Il y a deux types de bénédictions : la Bénédiction de l’Arbre-Occulte, pour votre personnage, et la Bénédiction de la cendre spirituelle vénérée, pour l’esprit que vous invoquez pendant les combats (exemple : la Larme imitatrice). Elles offrent toutes deux un bonus permanent de dégât et de défense, qui ne fonctionne qu’au sein du Royaume des ombres. Dans le menu de votre personnage, il s’affiche en jaune sur les statistiques concernées.

La feuille de personnage. // Source : Capture PS5

Pour renforcer les bénédictions, il faut récupérer des esquilles de l’Arbre-Occulte (pour le personnage) et des cendres spirituelles vénérées (pour l’invocation). Ces ressources sont disséminées un peu partout dans le Royaume des ombres — notamment près des balises laissées par Miquella. Au début, un seul des deux objets suffira pour gagner un niveau, puis le nombre passera à deux et, enfin, trois. Avant de me frotter au dernier boss et après avoir exploré la carte pendant plusieurs heures, j’ai pu atteindre le niveau 14 pour la Bénédiction de l’Arbre-Occulte, et 7 pour la Bénédiction de la cendre spirituelle vénérée.

Esquille de l’Arbre-Occulte Cendre spirituelle vénérée

Notez que ces boosts sont 100 % optionnels, signifiant que celles et ceux souhaitant préserver un défi plus élevé ne seront pas obligés de les activer. Nul besoin de préciser qu’ils sont impératifs pour le commun des mortels, puisque certains ennemis d’Elden Ring: Shadow of the Erdtree sont très, très forts.

