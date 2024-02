Faudra-t-il avoir terminé Elden Ring pour accéder à l’extension Shadow of the Erdtree ? Non. En revanche, deux boss optionnels devront être battus.

On en sait désormais davantage sur Shadow of the Erdtree, l’extension d’Elden Ring. Alors que le RPG fêtera bientôt ses deux ans, FromSoftware a réservé un joli cadeau aux fans : une bande-annonce époustouflante, assortie d’une date de sortie (le 21 juin). Néanmoins, il y a encore beaucoup d’interrogations qui planent sur le contenu. Par exemple : que faudra-t-il faire, ou avoir fait, pour y accéder ?

Dans une interview accordée à JVC et publié le 21 février, Hidetaka Miyazaki, patron de FromSoftware, a précisé les conditions d’accès à Elden Ring: Shadow of the Erdtree. Concrètement, il faudra avoir battu deux boss : Radahn et Mogh. Ce n’est pas très surprenant, au regard du trailer et du maigre synopsis dévoilé par le studio japonais.

Radahn dans Elden Ring // Source : Capture YouTube

Il faudra battre Radhan et Mogh pour accéder au DLC d’Elden Ring

Le fait devoir se débarrasser du demi-dieu Mogh est normal, si on se fie aux premières secondes du trailer, qui démarre dans l’arène où il se trouve — le Palais Moghwyn (tout porte à croire que l’accès à la région inédite du DLC, baptisée le Royaume des ombres, passera par là). Il convient en réalité de rappeler que le Seigneur du Sang est lié à Miquella, dont on suivra les traces dans Shadow of the Erdtree. Dans le lore d’Elden Ring, Miquella, frère de Malenia, a été enlevé par Mogh.

Le second boss à tuer est le demi-dieu Radahn le Fléau, qui a généré tant de cauchemars aux joueuses et aux joueurs (au point que les développeurs ont dû le rendre moins fort, avant de se raviser). Quand il est terrassé, un météore s’écrase et donne accès à une nouvelle zone située sous l’Entre-Terre (Nokron, la Ville Éternelle). Où se trouve l’une des invocations les plus puissantes du jeu.

À noter que ni Mogh ni Radhan ne doivent être battus pour terminer l’histoire d’Elden Ring. Cela signifie que Shadow of the Erdtree est accessible sans avoir vu le générique de fin. Hidetaka Miyazaki a confirmé que les éléments narratifs se déroulaient en même temps que le jeu de base. Ce n’est donc pas une suite, encore moins un prologue, simplement une porte d’entrée vers un autre arc scénaristique qu’on peut vivre n’importe quand (celui de Miquella). Il sera quand même conseillé d’avoir terminé Elden Ring une première fois, puisque le challenge risque d’être costaud.

