Lecture Zen Résumer l'article

Comme la carte principale d’Elden Ring, la nouvelle région du DLC comporte son lot de zones difficilement accessibles. La partie nord-est du Royaume des ombres, par exemple.

Les environnements de Shadow of the Erdtree, l’extension d’Elden Ring, constituent sa plus grande réussite (contrairement aux boss, jugés trop difficiles et déséquilibrés par certains). L’architecture imaginée par FromSoftware est sensationnelle, d’autant que le studio japonais a encore pensé à intégrer des zones secrètes, difficilement accessibles.

La partie nord-est du Royaume des ombres, par exemple, n’est pas évidente à atteindre. La carte, une fois que tous les fragments sont récupérés, montre des connexions — géographiques — avec certains endroits, mais rien n’y fait. Pour pénétrer dans cette zone, il faut suivre un cheminement alambiqué, comme c’est le cas dans Elden Ring.

Elle est sublime, cette zone // Source : Capture PS5

Comment se rendre dans l’arrière-pays du DLC d’Elden Ring ?

Le Royaume des ombres propose d’explorer plusieurs forteresses. L’une d’entre elles s’appelle le Château noir — où se trouve l’infâme Messmer. Labyrinthique, le bâtiment finira par vous emmener à la porte arrière (un boss particulièrement costaud vous y attendra). Avant de quitter le Château noir, vous remarquerez un couloir avec, au fond, une statue de la Reine Marika (qui est décapitée). « Apitoyez-vous sur les chamans disparues », peut-on lire sur une tablette posée au sol.

Il faut aller à l’arrière du Château noir L’étrange statue sans tête cache un passage

La salle ne propose strictement aucun mécanisme, mais on se doute que la statue peut être déplacée. La solution n’est pas évidente : il faut utiliser un émote juste devant elle pour qu’elle coulisse vers la droite et ouvre un accès vers l’arrière-pays du Royaume des ombres.

Bien évidemment, il serait trop simple d’utiliser n’importe quel émote. Il faut activer celui qui s’appelle « Ô mère ». Il se trouve à un autre endroit de la carte, au nord du village de Bonny (voir les captures ci-dessous). Une fois en votre possession, vous n’aurez qu’à utiliser l’émote devant la statue pour débloquer le chemin et découvrir une zone 100 % optionnelle.

Le village de Bonny Endroit où se trouve l’émote

Que recèle l’arrière-pays ? Une direction artistique flamboyante, pour commencer. Ensuite, vous ferez face à certains ennemis qui vous rappelleront peut-être des souvenirs d’Elden Ring. Vous tomberez peut-être sur un objet puissant (la « Tresse dorée », qui « améliore incroyablement la résistance aux dégâts sacrés »). Vous pourrez enfin terminer une quête donnée par un PNJ, entre autres découvertes fascinantes. En revanche, il n’y a aucun géant de feu à combattre.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.