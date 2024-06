Lecture Zen Résumer l'article

Comme dans l’Entre-Terre, zone principale d’Elden Ring, le Royaume des ombres, la région du DLC, propose des courants ascendants. À une subtilité près : certains sont scellés et doivent être activés au préalable.

Shadow of the Erdtree, première et seule extension d’Elden Ring, nous emmène dans une région inédite : le Royaume des ombres. Si elle est déconnectée de l’Entre-Terre (on y accède après avoir battu Mohg), elle a quelques éléments en commun avec les environnements de base. On y retrouve des sites de grâce, des fragments de carte et des courants ascendants.

Dans Elden Ring, les courants ascendants sont particulièrement utiles : ils permettent de se hisser à des hauteurs insoupçonnées, quand on chevauche sa monture. Pour naviguer et profiter de la verticalité du jeu, ils constituent un tremplin évident. Néanmoins, Shadow of the Erdtree amène une subtilité supplémentaire : certains courants ascendants doivent être activés avant d’être utilisés.

Certains courants ascendants (ou « sources spirituelles ») sont scellés // Source : Capture PS5

Les courants ascendants doivent être activés dans le DLC d’Elden Ring

Si vous n’activez pas les courants ascendants, alors sauter depuis l’intérieur ne produira aucun effet et vous ne serez pas propulsé dans les airs. Leur activation s’appuie sur une petite énigme environnementale : si vous prêtez attention, vous remarquerez qu’un petit tas de pierres fantomatiques se niche à l’intérieur. Vous ne pourrez pas interagir avec lui. Cependant, il s’agit d’un indice pour la marche à suivre.

Un autre indice est fourni par le marchand prénommé Moore, qui se situe près du tout premier donjon important. Pour 1 000 runes, il fournit une note sur les « sources spirituelles scellées », soit le nom officiel donné aux courants ascendants. Elle stipule : « Si vous tombez sur une source spirituelle scellée, cherchez un tas de pierres à proximité. Renversez-les pour briser le sceau. »

Solution = briser le tas de pierre // Source : Capture PS5

La solution est donc simple : près du courant ascendant scellé se trouve un tas de pierres qu’il faut détruire. Sa forme correspond à sa matérialisation fantomatique montré à l’intérieur de la source spirituelle. Rassurez-vous, il n’y a pas besoin de tourner en rond pendant très longtemps pour trouver le tas en question — même si FromSoftware s’est attaché à en cacher certains pour que cela ne soit pas trop évident non plus (notamment celui de la Tour de Rabbath).

Ces « sources spirituelles scellées » ne sont finalement qu’un argument de plus pour explorer de fond en comble les décors d’Elden Ring: Shadow of the Erdtree. C’est l’une des principales forces du RPG d’action développé par FromSoftware : proposer une liberté totale et encourager à tout visiter pour découvrir des secrets bien dissimulés. Les courants ascendants sont d’autant plus intéressants dans l’extension, puisque les niveaux sont plus verticaux.

