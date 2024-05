Lecture Zen Résumer l'article

Quand on finit Elden Ring, on accède à ce qu’on appelle une « Nouvelle Partie Plus », c’est-à-dire le fait de lancer une nouvelle partie avec tout ce qu’on a déjà débloqué. Mais cela pose problème pour l’extension Shadow of the Erdtree.

Quand on termine Elden Ring, on a le choix entre poursuivre son aventure — pour tout explorer de l’Entre-Terre (voire battre des boss optionnels) — ou lancer ce qu’on appelle un New Game Plus (ou Nouvelle Partie Plus). Elle permet de se lancer dans une nouvelle session, en conservant sa progression et son arsenal. Beaucoup de choses sont réinitialisées (exemple : les points de téléportation) et les ennemis sont encore plus coriaces.

Le New Game Plus d’Elden Ring est intéressant pour se lancer un nouveau défi ou découvrir une autre des nombreuses fins du jeu. Néanmoins, il va poser problème pour l’extension Shadow of the Erdtree : pour accéder à la zone inédite, il faudra avoir terrassé deux ennemis. Mais comme le New Game Plus écrase votre partie précédente, le jeu va considérer que vous n’avez pas vraiment terminé Elden Ring… ni accompli tout ce que vous avez déjà fait.

FromSoftware n’a pas pensé au New Game Plus d’Elden Ring pour le DLC

Shadow of the Erdtree ne sera pas accessible via le menu principal, comme cela pourrait être le cas de n’importe quelle extension. FromSoftware impose aux joueuses et aux joueurs de passer par le jeu, en remplissant certaines conditions. Concrètement : on ne pourra aller dans la nouvelle région qu’après avoir battu Radahn et Mogh — deux boss optionnels d’Elden Ring.

Par conséquent, si vous êtes dans une partie NG+, il va vous falloir remplir, aussi, ces conditions — quand bien même vous auriez déjà occis Radahn et Mogh dans une partie précédente. FromSoftware n’a semble-t-il pas pensé à un chemin plus direct pour Shadow of the Erdtree, dans le cas où on aurait vu le générique de fin d’Elden Ring (Numerama a demandé confirmation à Bandai Namco, et est dans l’attente d’une réponse). C’est dommage, car cela pourra représenter une perte de temps pour les personnes concernées. Bonne nouvelle : on a jusqu’au 21 juin pour s’y préparer.

Il est donc important d’avoir ces conditions en tête avant de lancer Shadow of the Erdtree. Par chance, il existe des méthodes rapides pour battre Radahn et Mogh sans avoir besoin de finir à nouveau le jeu. Mais cette étape vous demandera quand même quelques heures de votre temps, alors autant le faire dès maintenant en prévision de la sortie du contenu additionnel.

À noter aussi que lancer le DLC depuis une partie NG+ augmentera mécaniquement la difficulté. Si ce point vous effraie (normalement, vous avez un niveau assez élevé pour résister), rien ne vous empêche de lancer une nouvelle partie classique. Sinon, peut-être avez-vous prévu le coup en gardant une sauvegarde de secours avant de lancer un NG+. Auquel cas, vous avez été très malin.

