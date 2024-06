Lecture Zen Résumer l'article

Quelques jours avant le lancement du DLC d’Elden Ring, des speedrunners se sont lancés un défi : battre le plus rapidement possible les deux boss requis pour y accéder. Les plus rapides le font en moins de 28 minutes.

FromSoftware a imposé des conditions pour accéder au DLC d’Elden Ring : battre deux boss, qui sont optionnels dans l’aventure principale. La conséquence de ce pré-requis est assez terrible pour une majorité de joueuses et de joueurs, qui ne pourront pas découvrir Shadow of the Erdtree et se perdre dans ses labyrinthes. Pendant ce temps-là, les speedrunners se lancent un nouveau défi : terminer ces obligations le plus rapidement possible.

Comme l’indique Games Radar dans un article publié le 19 juin, les créateurs de contenu NuclearPastaTom, SpicyWe1ner, BlueberryBrioche, Mitchriz et Zoodle ont imaginé une prime pour ce qu’ils appellent le « DLC Unlock% Speedrun Bounty ». Il y a un peu d’argent à se faire pour les meilleurs, avec 3 500 $ à se partager (40 % du prize pool pour le premier). Le classement final sera arrêté le 21 juin à minuit, soit l’heure à laquelle Elden Ring: Shadow of the Erdtree sera disponible.

Mogh dans Elden Ring. // Source : Capture YouTube

Les speedrunners mettent moins de 30 minutes pour atteindre le DLC

L’objectif est donc de vaincre Radahn et Mohg, comme l’exige FromSoftware. Les participants doivent aussi terrasser Magnus (une tâche indispensable pour atteindre Mohg rapidement). Le chronomètre est arrêté au moment où ils activent le Site de grâce situé devant le cocon de Miquella, au sein du palais où siège Mohg (cocon qu’il faudra toucher pour accéder au Royaume des ombres, la région de l’extension).

Le collectif de speedrunners impose quelques règles pour son défi :

Classe imposée (Indigent, soit le personnage le plus dépouillé) ;

Seules les armes normales sont autorisées ;

Interdiction de passer les dialogues, les ouvertures de porte ou les chargements sur les Sites de grâce ;

Aucune faille ne peut être exploitée (sauf celle qui permet d’atteindre Radahn rapidement).



À l’heure où nous écrivons ces lignes, trois personnes sont parvenues à descendre sous les 28 minutes : spicee (27:39), Forsa (27:54) et mitchriz (27:55). Ils sont en réalité quatre sous la barre de la demi-heure, ce qui souligne la difficulté de challenge. À noter que Forsa est un speedrunner français qui détient le record mondial de la catégorie Any% Glitchless (54 minutes et 40 secondes). Il y a quelques mois, il ne cachait pas sa modestie à Numerama : « Le speedrun, ce n’est pas une compétition entre les joueurs, ce sont les joueurs, ensemble, qui sont en compétition contre le jeu ». Son run qui lui permet de figurer à la deuxième place pour la prime peut être admiré sur sa chaîne Twitch.

Bien évidemment, le commun des mortels ne saurait atteindre le DLC d’Elden Ring en aussi peu de temps. Notre guide vous aidera à remplir les conditions rapidement, mais en aucun cas sous la demi-heure. Ces records impressionnants peuvent néanmoins servir de sources de motivation pour celles et ceux qui n’auraient pas encore pris la peine de se frotter à Radahn et Mohg. Il vous reste moins de 24 heures avant le lancement de Shadow of the Erdtree.

