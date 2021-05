La nouvelle série The Bad Batch est désormais disponible sur Disney+. On y suit un commando de soldats atypiques propulsé dans toutes sortes d’aventures épiques. Voici comment la regarder en ligne.

Aujourd’hui, c’est le Star Wars Day. On retrouve alors la célèbre phrase « May the 4th be with you » un peu partout sur le web, où chacun célèbre cette journée à sa façon. Google a, par exemple, caché un petit easter egg en cette occasion, avec une animation plutôt sympathique qui se déclenche si vous tapez simplement le nom de la licence dans le moteur de recherche.

Mais ce 4 mai 2021 a une saveur encore plus particulière que d’habitude, car Disney+ a décidé de profiter de cet événement avec l’arrivée d’une nouvelle série d’animation sur sa plateforme de streaming : Star Wars The Bad Batch. Si vous voulez être au point avant de vous lancer dans le premier épisode, nous vous conseillons de lire cet article.

The Bad Batch, ou « la mauvaise fournée » en français, réunit un groupe militaire de cinq soldats d’élite, avec chacun leur caractère et leurs compétences propres. Ils s’appellent Hunter, Wrecker, Tech, Crosshair et Echo. Leur particularité commune ? Ce sont des clones qui ont été conçus pour soutenir l’Ancienne république, mais qui sont génétiquement défaillants.

Les effets visuels sont très réussis et la série promet de nous faire voyager sur un bon nombre de planètes différentes au travers les 16 épisodes de prévus pour la saison 1.

Comment regarder Star Wars The Bad Watch ?

Depuis ce mardi 4 mai, le premier épisode de la série est disponible en exclusivité sur la plateforme de streaming Disney+. Le prochain suivra dès vendredi, puis à intervalle d’un épisode par semaine, pour un grand final le 13 août 2021.

En France, il existe différentes offres pour les voir :

Avec Disney+

L’abonnement Disney+ est proposé à 8,99 euros par mois ou 89,99 euros à l’année, sans engagement. Le prix a légèrement augmenté depuis l’ajout de la catégorie Star, laquelle a tout de même le mérite d’ajouter une grande variété de contenus sur la plateforme de streaming.

Avec Canal+

Canal+ propose de nombreuses offres qui intègrent un abonnement Disney+. Le premier prix commence à 31,99 euros par mois via une série limitée, qui engage pendant deux ans. Si vous n’êtes pas intéressé que par Disney+, on vous recommande le pack Cine Series+ avec en plus un abonnement Netflix et OCS pour 39,99 euros par mois.

Avec votre opérateur (Free, Orange)

Disney+ est disponible sur les box TV de certains fournisseurs d’accès à Internet, comme Orange sur ses forfaits fibre et ADSL via sa chaîne 68 où il est possible directement de s’inscrire à la plateforme par ce biais.

D’autres, comme Free, proposent directement une offre liée à ses abonnements Fibre/ADSL. Cela concerne plus particulièrement la FreeBox Pop et la FreeBox Delta, où toute souscription pour l’une ou l’autre offrira un abonnement Disney+ offert pendant 6 mois.

