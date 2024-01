Dernier tour de piste pour The Bad Batch. La troisième et dernière saison de la série d’animation Star Wars arrive fin février sur Disney+. Quinze épisodes pour achever l’histoire de ces soldats clones par comme les autres.

La première série Star Wars à voir le jour en 2024 est une série d’animation. À partir du 21 février, Lucasfilm et Disney diffuseront sur Disney+ la saison 3 de The Bad Batch. Une première bande-annonce a été mise en ligne le 22 janvier 2024. Quinze épisodes en tout sont prévus pour clore les aventures de ces soldats clones.

Plus tard dans l’année, l’actualité de la licence devrait être marquée par la sortie de deux séries en prises de vues réelles (live action, dans le jargon) : The Acolyte et Skeleton Crew. Pour l’heure, Lucasfilm se montre discret sur ces deux projets. Aucun trailer ni aucun visuel concret n’a été diffusé. On ne connait pas leur planning de sortie.

C’est quoi, The Bad Batch ?

The Bad Batch est une série animée qui raconte les péripéties d’une petite escouade de soldats clones. On la surnomme la « mauvaise fournée » (« bad batch », en anglais) parce que ces clones sont différents. Leur génétique a en quelque sorte dévié de la trajectoire prévue. Et, du coup, ils ont un caractère très éloigné d’un clone standard.

La troisième saison a été officialisée en avril 2023, à l’occasion de Star Wars Celebration. La première date de 2021 et la deuxième de 2023. On peut les retrouver au catalogue de Disney+. Elles comportent chacune 16 épisodes d’une durée pouvant aller de 20 à 30 minutes.

Quand sort la saison 3 de The Bad Batch ?

La diffusion de la troisième saison débutera le 21 février. Les trois premiers épisodes seront disponibles le jour J. Les suivants arriveront au rythme d’un par semaine, le mercredi, jusqu’au 1er mai. Tout se terminera donc juste avant le 4 mai, journée durant laquelle Lucasfilm et Disney annoncent leurs projets pour Star Wars.

Combien d’épisodes sont prévus ?

Quinze épisodes composent la saison 3 de The Bad Batch. Outre le premier jour, avec trois épisodes, il y aura aussi des journées avec deux épisodes. La diffusion est la suivante :

21 février : épisodes 1 (Confined), 2 (Paths Unknown) et 3 (Shadows of Tantiss)

28 février : épisode 4 (A Different Approach)

6 mars : épisode 5 (The Return)

13 mars : épisodes 6 (Infiltration) et 7 (Extraction)

20 mars : épisode 8 (Bad Territory)

27 mars : épisode 9 (The Harbinger)

3 avril : épisodes 10 (Identity Crisis) et 11 (Point of No Return)

10 avril : épisode 12 (Juggernaut)

17 avril : épisode 13 (Into the Breach)

24 avril : épisode 14 (Flash Strike)

1er mai : épisode 15 (The Cavalry Has Arrived)

Que faut-il voir pour être à jour ?

Bien sûr, il est indispensable de visionner au minimum les deux premières saisons. Ensuite, si vous avez vraiment le temps, et que vous êtes très en retard, il serait judicieux de voir aussi The Clone Wars, la série animée qui se déroule avant. Problème, elle fait 133 épisodes. Il existe un guide de survie pour repérer les épisodes incontournables.

Le trailer de la saison 3 de The Bad Batch

Quand se situe The Bad Batch dans Star Wars ?

L’aventure se déroule en pleine Guerre des Clones, un conflit galactique qui se déroule quelques décennies avant le tout premier film Star Wars (Un nouvel espoir). C’est précisément entre les films II (L’Attaque des clones) et III (La Revanche des Sith) que cet évènement a lieu. Ces films montrent le début et la fin de cette guerre.

Y aura-t-il une saison 4 à The Bad Batch ?

Non. Comme vous l’avez peut-être deviné si vous avez vu les visuels promotionnels de la série ou si vous suivez avec une certaine attention l’actualité de la licence, The Bad Batch n’aura pas de quatrième saison. Mais si vous aimez particulièrement l’animation, sachez qu’il y a la saison deux de Tales of the Jedi qui est en route.

