Chaque jour, Numerama vous recommande un film ou une série à voir en streaming, sur les plateformes de SVOD. Pour bien débuter le mois, en ce mercredi 1er mars 2023, nous vous conseillons de (re)découvrir l’un des mangas et anime les plus populaires au monde : Bleach, désormais disponible sur Disney+.

Vous avez envie de vous lancer dans une série aux épisodes courts, parfaits pour débrancher son cerveau, et disponible sur une plateforme de SVOD ? Alors vous allez adorer retrouver l’univers fantastique de Bleach, l’un des anime japonais les plus reconnus, aux côtés de Naruto ou One Piece. Les 10 premières saisons sont désormais disponibles sur Disney+, dès ce mercredi 1er mars 2023. L’occasion parfaite d’entamer votre chasse aux démons avec le personnage principal de Bleach, Ichigo Kurosaki.

La série Bleach sur Disney+ vous emmène dans l’au-delà, entre humour et combats

Non, il n’y a pas que The Mandalorian, saison 3, qui débarque sur Disney+ en ce mercredi 1er mars 2023. Un autre monument de la pop culture y fait également son apparition : Bleach. Si vous étiez un ado ou un jeune adulte dans les années 2000, vous n’avez pas pu passer à côté de ce phénomène. Publié dès 2001, le manga de Tite Kubo a eu droit à une adaptation animée, tout aussi populaire, à partir de 2004. Alors si vous voulez replonger avec nostalgie dans un univers japonais peuplé de fantômes, ça tombe bien : les 10 premières saisons de cet anime culte sont disponibles sur Disney+.

Bleach développe le récit d’Ichigo Kurosaki, un lycéen de 15 ans possédant une capacité spéciale : voir les esprits. Un jour, il rencontre Rukia, une chasseuse d’âmes perdues ou « Shinigami ». Gravement blessée dans un combat avec une entité maléfique, elle va transférer à Ichigo la totalité de sa puissance. Dès lors, l’adolescent devra partager sa vie entre son quotidien d’étudiant et son existence de chasseur de démons/guide spirituel vers l’au-delà.

Bleach // Source : Droits réservés

Véritable référence dans le domaine de l’animation japonaise, Bleach possède de sérieux arguments pour vous faire tenir tout au long de ses 366 épisodes : arcs narratifs riches, humour décalé, combats efficaces… Alors, certes, on ne va pas se mentir : comme de nombreux animes de la même époque (Naruto en tête), la série ne brille malheureusement pas par la complexité de ses figures féminines. Mais ses personnages tout de même charismatiques et son histoire maîtrisée parviennent à nous séduire au fur et à mesure des intrigues.

Il vous faut un argument supplémentaire pour vous lancer dans cette (longue) aventure dès maintenant ? Cela vous permettrait d’être fin prêt pour le 29 mars, date à partir de laquelle la série sera disponible sur Disney+ en son intégralité, jusqu’à la saison 16. Petit bonus : la plateforme mettra également en ligne à la même date la première saison de sa suite, Bleach : Thousand-Year Blood War, diffusée l’an dernier après une attente de plus de 10 ans de la part des fans. Oui, il faut être patient pour combattre le mal dans Bleach.

