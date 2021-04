Julien Lausson - 30 avril 2021 SVOD

Star Wars: The Bad Batch arrive sur Disney+ à partir du 4 mai 2021. Vous avez besoin d'une séance de rattrapage accélérée ? Voilà ce qu'il convient de voir et de savoir sur cette unité de soldats d’élite qui a sévi pendant la Guerre des Clones.

Cette année encore, vous n’y couperez pas si vous avez des fans de Star Wars parmi vos proches. Le 4 mai, attendez-vous à ce que l’on parle de la célèbre saga autour de vous, puisque cette date permet de lancer sa célèbre réplique « may the Force be with you » (« que la Force soit avec toi »), en jouant sur le fait que la sonorité de la date du 4 mai en anglais est extrêmement proche (« may, the fourth »).

Cette année, le 4 mai aura une saveur particulière pour la communauté starwarsienne, car Disney+ diffusera une nouvelle série sur Star Wars. Il ne s’agit pas encore de la très attendue œuvre consacrée à Obi-Wan Kenobi ni de la suite de The Mandalorian, mais d’une toute nouvelle série d’animation mettant en scène un commando de soldats aux méthodes peu orthodoxes et au comportement… déviant.

Son nom ? The Bad Batch, que l’on pourrait traduire par « la mauvaise fournée ». Ce n’est pas très surprenant lorsque l’on sait d’où viennent ces militaires : il s’agit en effet de clones qui ont été conçus pour soutenir l’effort de guerre de l’Ancienne République contre les systèmes sécessionnistes, mais qui sont génétiquement défaillants. Cette série a été annoncée en juillet 2020 pour une diffusion en 2021.

On ne doute pas un seul instant que les fans purs et durs de Star Wars qui ont déjà tout vu et lu sur la saga, y compris en changeant l’ordre habituel des films, seront parés le jour J pour découvrir le premier épisode de The Bad Batch en sachant parfaitement bien qui est qui, à quel endroit l’aventure se déroule, quels sont les enjeux. Aucun easter egg ne leur échappera, ni clin d’œil.

Pour les autres, entrer dans le bain pourrait être un peu plus délicat. Il faut en effet savoir que The Bad Batch est une série animée qui est en fait dérivée d’une autre œuvre,The Clone Wars, qui a été diffusée entre 2008 et 2020, avec une très longue interruption entre 2014 et 2020. Et c’est justement dans The Clone Wars que l’on rencontre pour la toute première fois ces soldats déviants.

Les épisodes à voir avant The Bad Batch

Le problème, c’est que The Clone Wars compte en tout 133 épisodes. Cela risque d’être très difficile de se mettre à la page compte tenu du peu de jours qu’il reste avant le début de la diffusion. La bonne nouvelle, néanmoins, c’est qu’il y a en fait assez peu d’épisodes qui sont vraiment indispensables pour être au point avec ce commando. En effet, tout se joue dans la dernière saison, la septième, diffusée en 2020.

Ce sont plus particulièrement quatre épisodes qu’il faut regarder : la bonne nouvelle, c’est que la durée de chaque épisode est assez courte. En deux heures, vous serez suffisamment bien outillé pour attaquer The Bad Batch. Les épisodes à voir sont les quatre premiers de la saison sept de The Clone Wars : Le Bad Batch, Un écho distant, Sur les ailes des Keeradaks et Une affaire en suspens.

Ces quatre épisodes constituent la base de la base. Il est toutefois possible d’aller plus loin dans le rattrapage. En effet, ce groupe militaire, aussi appelé escouade 99, était au départ composé de quatre membres (Hunter, Wrecker, Tech et Crosshair). Or, ce groupe a fini par accueillir un cinquième frère d’armes, Echo, également soldat clone, qui était détenu par l’ennemi.

Tous sont des soldats d’élite et expérimentaux, des expériences ratées, avec des voix, des physiques et des caractères atypiques, ainsi que des compétences uniques. Hunter est le sergent de l’escouade et fin tacticien ; Wrecker est le monsieur muscle de l’équipe et amateur de gros calibres ; Tech est le technicien, ingénieur et scientifique de la bande ; Crosshair est le tireur de précision.

Et il s’avère que le personnage d’Echo apparait déjà dans les saisons une et trois de The Clone Wars. Les épisodes le concernant se trouvent à l’épisode cinq de la saison une (Les Bleus) et aux épisodes un, deux, dix-huit et dix-neuf de la saison trois (Les Clones cadets, Les ARC Troopers, La Citadelle et Contre-attaque). Cela ajoute cinq épisodes de plus à la liste de ce qu’il est recommandé de voir avant The Bad Batch.



Évidemment, tout cela suppose que vous êtes au point sur le contexte général dans lequel s’inscrit la série. The Bad Batch se déroule durant la Guerre des clones, entre les épisodes II et III. Cet évènement est installé et dépeint dans les films II et III de la saga (La Menace fantôme, en 1999 et La Revanche des Sith, en 2005), ainsi que le film d’animation The Clone Wars (2008) et l’autre série d’animation Clone Wars (2003-2005).

Pour l’anecdote, l’escouade 99, qui est le vrai nom de The Bad Batch, vient d’un autre clone, lui aussi défectueux, dont l’immatriculation était 99. Cette copie ratée a eu une fin héroïque, car il périt lors de la défense de la planète Kamino face à une attaque droïde. Si l’escouade 99 n’a pas connu personnellement 99, il a choisi de reprendre son code en son honneur — car ses membres savent aussi trop bien ce que c’est que d’être un rebut.

