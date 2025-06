Lecture Zen Résumer l'article

Disney+ instaure une nouvelle formule en France : « l’Abonné supplémentaire ». Une option arrivée ce mois-ci pour ajouter un membre à son abonnement, s’il n’habite pas dans le même foyer. Ce qui annonce des restrictions pour ceux qui ne souscrivent pas cette option.

Disney+ s’apprête-t-il à interdire le partage de compte ? C’est ce qu’on peut se dire avec l’arrivée d’une nouvelle option en France, « Abonné supplémentaire », comme l’a fait remarquer iGen.

Comme sur Netflix, elle permet d’ajouter un membre à son foyer, qui n’habite pas au même endroit. Comme Netflix, Disney+ va bloquer les appareils qui ne se connectent jamais depuis le foyer.

L’option « Abonné supplémentaire » arrive sur Disney+

Depuis septembre dernier, cette option payante pour le partage de compte était disponible dans certains pays. Aujourd’hui, c’est au tour de la France. Pour partager son compte en dehors de sa résidence principale, il faudra donc payer :

4,99 euros par mois avec un abonnement Disney+ Standard ou Standard avec pub ;

5,99 euros par mois avec un abonnement Disney+ Premium.

L’option « Abonné supplémentaire » sur Disney+ // Source : Capture Numerama

Sur son site, Disney+ indique explicitement que le partage de compte en dehors du foyer n’est pas autorisé, expliquant qu’un foyer est « l’ensemble des appareils associés à votre résidence principale et qui sont utilisés par les personnes qui y résident. » La plateforme de SVoD explique que les abonnés supplémentaires peuvent avoir leur propre compte (et donc leur propre profil) et regarder leurs contenus sur un appareil à la fois.

Disney+ peut bloquer votre appareil si vous ne l’utilisez pas chez vous

Toujours sur son site, le service de streaming dit pouvoir définir le « foyer » automatiquement en regardant « l’activité de votre abonnement, les appareils associés et la connexion Internet. » Pour qu’un appareil soit associé au foyer, il faut qu’il se connecte régulièrement au réseau Internet dudit foyer. Malin, Disney+ n’indique pas de délai à respecter.

La FAQ de Disney+ détaille tout

Si Disney+ se rend compte qu’un appareil connecté n’est jamais (ou pas assez) dans la résidence principale, il pourra afficher un message et vous empêcher de regarder vos films et vos séries. Si vous êtes en voyage, vous pourrez débloquer votre appareil, mais la seule autre option sera de modifier l’emplacement de votre résidence principale. Disney+ adopte les mêmes pratiques que Netflix en faisant payer le partage de compte et en bloquant les appareils extérieurs. Une autre plateforme de SVoD recourt à cette pratique, Max.

