Vous voulez voir ou revoir les épisodes de Doctor Who avec Christopher Eccleston, David Tennant, Matt Smith, Peter Capaldi et Jodie Whitaker ? Voici comment.

L’année 2023 fait frétiller tous les « whovians » : Doctor Who, monument britannique de la pop culture, fête ses 60 ans. Pour l’occasion, trois épisodes spéciaux seront diffusés en novembre — signant le retour temporaire de David Tennant dans le rôle titre (avant l’arrivée de Ncuti Gatwa) et de Catherine Tate dans le rôle de Donna.

Si vous êtes fan de la série, sans doute avez-vous envie d’un petit « marathon » avant ces épisodes anniversaires. Inversement, peut-être ne connaissez-vous Doctor Who ni d’Ève ni d’Adam, et ainsi avez-vous envie de découvrir cette œuvre incontournable — ode à l’aventure, au merveilleux, à l’altérité et à la paix. Dans tous les cas, vous êtes alors en quête des épisodes des 13 dernières saisons de la série moderne.

Eleven dans son TARDIS. // Source : BBC

Où regarder la série Doctor Who en streaming ?

Les épisodes anniversaires de Doctor Who, ainsi que les prochaines saisons avec Ncuti Gatwa, seront diffusés à l’international par Disney+ — après un accord important avec la BBC, Disney participant dorénavant aux frais de production.

Pourquoi Doctor Who a quitté Prime Video ?

Les droits ont donc été récupérés par Disney+. C’est une bonne nouvelle au long terme, car historiquement, il a toujours été difficile de regarder Doctor Who en SVOD : la série était diffusée par France 4, puis une partie des saisons étaient sur Netflix et une autre sur Prime Video, puis Netflix l’a retiré du catalogue et il ne restait plus que quelques saisons sur Prime Video. À l’heure actuelle, Prime Video a totalement retiré Doctor Who de son catalogue, a priori pour cette raison.

Quand la série Doctor Who arrivera-t-elle sur Disney+ ?

À date ce début octobre 2023, il n’existe aucune plateforme de SVOD pour regarder Doctor Who en streaming. Mais les 13 saisons devraient arriver prochainement sur Disney+. Aucune date n’a été annoncée, mais on peut raisonnablement anticiper un ajout avant la diffusion des épisodes spéciaux de novembre 2023.

Numerama a interrogé Disney+, qui ne nous a pas encore livré l’information. Nous mettrons à jour cet article dès que nous aurons une réponse.

Ten (David Tennant) et Rose (Billie Piper) durant Christmas Invasion. // Source : BBC

Où regarder Doctor Who en VOD

Comme la plupart des séries TV, Doctor Who est disponible — pour ses 13 saisons — à l’achat et à la location en VOD (vidéo à la demande — à différencier du SVOD/streaming). Par exemple sur Canal VOD, Apple, Orange VOD. Selon les services, il faudra compter entre 9,99 € et 11,99 € par saison à la location, 12,99 € par saison à l’achat.

Quels DVD de Doctor Who acheter ?

Il reste une autre possibilité : les DVD. Chaque saison dispose de son propre coffret DVD. Pour les trouver, vous pouvez, par exemple, vous rendre dans la section DVD de la page Doctor Who de la FNAC. Il faudra compter environ 10 à 15 euros par saison (à multiplier par le nombre de saisons que vous voulez donc avoir).

Il existe par ailleurs des coffrets « édition intégrale ». France Télévisions proposera prochainement — le 21 novembre 2023 — un coffret anniversaire contenant tous les épisodes des 13 saisons, ainsi que tous les épisodes spéciaux (dont les Christmas Specials et les précédents épisodes spéciaux 50 ans). Il est actuellement en précommande à 149 euros.

Le précédent coffret intégrale proposé par France TV date de 2020 et comporte donc seulement les saisons 1 à 12 (pas la 13, sur un DVD séparé). Il est disponible à 132 euros. Attention, ce coffret a des défauts : plusieurs épisodes de Noël sont absents, comme L’Invasion de Noël, qui est pourtant important — c’est l’épisode de la régénération de Ten / David Tennant, durant lequel il vit sa première aventure (et que vous pouvez donc avoir envie de revoir avant les 60 ans).

À noter que Doctor Who n’existe pas en blu-ray.

Où trouver les épisodes de l’ère classique ?

Il y a relativement peu de chance que Disney+ ajoute aussi les épisodes de l’ère classique (1963-1089) de Doctor Who. Pour les trouver, il faudra chiner des coffrets DVD anglo-saxons (comme le coffret The Begining avec 4 épisodes du tout premier docteur), en important depuis l’étranger.

Où regarder Torchwood ?

Le célèbre spin-off de la série, Torchwood, n’est pas non plus disponible en streaming à ce jour. Aucune annonce n’a été faite quant à un éventuel ajout sur Disney+ en même temps que Doctor Who. Il faudra compter sur l’achat/location en VOD, ou bien sur le coffret des 4 saisons à 49,99 €.

Doctor Who sur YouTube

La chaîne YouTube officielle de la série est riche en rétrospectives et en compilations de moments cultes, à travers toutes les saisons, ère moderne et ère classique confondues. Pour les nostalgiques, c’est un puits merveilleux à parcourir pour se replonger dans l’atmosphère de la série sans forcément revoir des épisodes entiers.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, OCS : le comparatif 2023 des offres de SVOD en France Découvrez notre comparateur

Le futur de Numerama arrive bientôt ! Mais avant ça, on a besoin de vous. Vous avez 3 minutes ? Répondez à notre enquête

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.