Alors que le film français AKA cartonne actuellement sur Netflix, voici une sélection idéale pour mettre la tension à son maximum et multiplier les bastons, avec Charlie’s Angels et Baby Driver.

Le week-end est enfin là et vous avez rêvez d’un peu d’action pour pimenter votre fin de semaine ? Cela tombe bien, les plateformes de SVOD regorgent de films qui ne vous laisseront aucun répit.

En ce samedi 6 mai 2023, vous pouvez donc faire un tour dans le catalogue Netflix pour tester vos techniques d’infiltration avec AKA, suivre des espionnes sur-entraînées avec Charlie’s Angels ou mettre votre playlist musicale à jour avec Baby Driver.

AKA sur Netflix, le film de gros bras à la française

Depuis sa sortie, fin avril, il squatte le top 1 des films les plus vus sur Netflix. Succès surprise de ce début d’année, le long-métrage AKA commence pourtant comme un film d’action et d’espionnage plutôt classique. On y suit l’agent secret Adam Franco, qui enchaîne les missions d’élite pour le compte de l’État français, sans poser de questions. Il a désormais un nouvel objectif : infiltrer une mafia pour déjouer un potentiel attentat terroriste dans la capitale. Mais il n’avait pas vraiment prévu qu’il se prendrait d’affection pour Jonathan, le fils du baron de la drogue…

De John Wick à Die Hard en passant par The Dark Knight ou Old Boy, AKA connaît clairement ses classiques sur le bout des doigts. Le film français enchaîne ainsi les références au meilleur du cinéma d’action, avec une qualité inattendue. On doit avouer qu’on n’attendait pas grand-chose de cette énième variation autour des flics, de la drogue, et de la violence. Mais force est de constater que nous avons été agréablement surpris par la réalisation vraiment intelligente de Morgan S. Dalibert (Balle Perdue), mais surtout par l’interprétation d’Alban Lenoir (Hero Corp), à qui le costume d’un Bruce Willis bourrin va à merveille. Bon, AKA n’échappe pas à une pluie de clichés du genre souvent agaçante (clubs de strip-tease à gogo, sexisme en veux-tu, en-voilà) mais cette fiction française a au moins le mérite de nous changer les idées, tout en osant même un propos politique sur la Françafrique. Et c’est déjà pas mal.

À voir si vous avez aimé : Balle Perdue ; la saga Die Hard ; John Wick ; Léon

Balle Perdue ; la saga Die Hard ; John Wick ; Léon À voir si vous cherchez : thriller policier ; film français ; drogue et mafia ; bastons et explosions ; forces spéciales ; violence ; action ; tension ; enfin un Die Hard version française ; l’excellent Alban Lenoir, qui a bien changé depuis Hero Corp

Charlie’s Angels sur Netflix, le retour des Drôles de Dames

Près de 40 ans après la fin de la série américaine Drôles de Dames, les « Anges » reprennent du service dans ce film d’action moderne et plus féministe que jamais. Une nouvelle génération prend alors le devant de la scène, menée par Elena, une scientifique de génie, Sabina, l’éternelle rebelle, et Jane, une ancienne agent du MI-6. Ensemble, elles vont tenter de récupérer une nouvelle technologie potentiellement nocive, avant qu’elle ne tombe dans de mauvaises mains. Et évidemment, elles sont toujours en lien avec Charlie, leur célèbre boss.

Des explosions à chaque coin de rue, des cascades à chaque plan, des changements de tenue pour chaque nouvelle mission… Charlie’s Angels ne lésine pas sur les moyens pour nous divertir et clairement : ça marche. On est rapidement embarqués par ces Totally Spies du réel, à l’énergie inépuisable et aux compétences imbattables. Cette comédie d’action montre aussi une nouvelle fois l’étendue du talent de Kristen Stewart (Twilight, Spencer), qui semble s’éclater dans ce rôle à contre-emploi.

Elizabeth Banks (vue dans Hunger Games) réalise cette nouvelle variation du trio légendaire, avec un ton largement plus engagé. Et puisqu’un trio iconique n’arrive jamais seul, la bande-son comporte Don’t Call Me Angel, une collaboration improbable entre Ariana Grande, Miley Cyrus et Lana del Rey. Et c’est déjà un argument en soi pour regarder Charlie’s Angels.

À voir si vous avez aimé : Charlie et ses Drôles de Dames ; Atomic Blonde ; Alias ; Black Widow

Charlie et ses Drôles de Dames ; Atomic Blonde ; Alias ; Black Widow À voir si vous cherchez : comédie d’action ; baston ; cascades ; personnages féminins badass ; débrancher son cerveau ; humour ; explosions ; agents secrets ; casting en or ; personnage lesbien ; renouveler votre garde robe grâce au dressing des « Anges » ; rencontrer des Totally Spies 2.0

Baby Driver sur Netflix, le pilote le plus musical du cinéma

Les moteurs rugissent, les pneus crissent sur le bitume, les voitures se suivent à une vitesse infernale… Non, vous ne regardez pas le dernier volet de Fast & Furious mais plutôt une expérience sonore et musicale singulière nommée Baby Driver. Réalisé par Edgar Wright (Shaun of the Dead, Scott Pilgrim), ce film d’action se centre sur Baby, un chauffeur spécialisé dans les braquages de banque. Mais il n’est pas un pilote comme les autres, non. Baby a une particularité : souffrant d’acouphènes, il utilise la musique comme métronome lors de ses conduites criminelles. Mais lorsqu’il tombe amoureux de la fille de ses rêves, il va tenter de se remettre dans le droit chemin…

Avis à tous les mélomanes : Baby Driver est un ballet musical absolument génial. Chaque son, chaque dérapage, chaque transition est pensé pour être calé sur le rythme de la musique. Un parti pris totalement jouissif, d’autant que la bande originale est immense, composée de chansons tantôt méconnues, tantôt cultes. Véritable carton mérité à sa sortie, Baby Driver réinvente le film de braquage pour lui redonner des couleurs et des notes de musiques chatoyantes. Le tout est porté par un casting XXL, d’Ansel Elgort (West Side Story) à Lily James (Pam & Tommy) en passant par Jon Hamm (Mad Men) et Jamie Foxx (Spider-Man : No Way Home). Qu’attendez-vous de plus pour embarquer avec Baby Driver ?

À voir si vous avez aimé : Drive ; Scott Pilgrim ; Fast & Furious

Drive ; Scott Pilgrim ; Fast & Furious À voir si vous cherchez : film de braquage ; casting en or ; courses de voitures ; action ; humour ; gangs ; romance ; décalé ; (re)découvrir des classiques musicaux ; avoir le rythme dans la peau

