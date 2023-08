Arte consacre toute une programmation spéciale de l’été 2023 aux « Passions anglaises ». Il est encore temps de se plonger dans ces 6 séries, accessibles gratuitement. Avec une tasse de thé, of course.

C’est l’été, il fait chaud. Mais jamais assez pour nous décourager de siroter un bon thé fumant, tout en se prélassant dans le canapé devant une bonne série. Les fans absolus de romances british peuvent se plonger dans une programmation spéciale d’Arte, depuis le 9 juin 2023 : les « Passions anglaises ». Accessibles gratuitement sur arte.tv, les séries de cette sélection sont notamment inspirées de l’œuvre de Jane Austen et de l’Angleterre victorienne.

Prêts et prêtes à soupirer aux sons des « darling » murmurés, des tasses doucement entrechoquées et des soupirs d’amours contrariés ? Alors, voici à quoi vous attendre dans chacune de ces séries.

Jane Eyre

Direction Thornfield Hall, où se déroule l’intrigue du célèbre roman de Charlotte Brontë, Jane Eyre. En 4 épisodes, la série du même nom retrace fidèlement l’histoire du chef-d’œuvre publié en 1847. La dimension du « roman d’apprentissage » est conservée : on suit le parcours de l’héroïne, Jane Eyre, de son enfance malheureuse à son embauche par Mr Rochester, pour devenir gouvernante de la jeune Adèle.

On a beau connaître les secrets de Thornfield, si l’on a déjà lu l’ouvrage, la série diffusée originellement par BBC One parvient à faire frémir à chaque nouvelle révélation et chaque déclaration d’amour. Ruth Wilson, qui incarne le rôle titre, se fond dans la peau de cette héroïne à l’imagination débordante.

Jane Eyre est disponible gratuitement et uniquement sur arte.tv depuis le 9 juin 2023.

Raison et sentiments

La (trop) raisonnable Elinor et la (trop) fougueuse Marianne se retrouvent, à la mort de leur père, contraintes de quitter le domaine de Norland pour aller vivre dans un cottage, avec leur mère et leur autre sœur Margaret. L’intrigue de Raison et sentiments, ouvrage de Jane Austen, est portée à l’écran dans cette mini-série de la BBC en à peine 3 épisodes.

Ils sont cependant bien suffisants pour faire vibrer le spectateur : au-delà des tableaux champêtres, du froufrou des robes et des émois passionnés ou plus discrets, la série parvient à montrer avec subtilité la morale sociale qui pèse sur les protagonistes, obligées de se marier pour espérer vivre convenablement.

Raison et sentiments est disponible gratuitement sur arte.tv jusqu’au 29 septembre 2023.

Raisons et sentiments. // Source : BBC/Arte

Emma

Dans cette autre adaptation d’un roman de Jane Austen, cette fois Emma dans une version de 2009, le charme britannique est également au rendez-vous. La belle et espiègle Emma passe son temps, comme dans l’œuvre originelle, à mettre son nez dans les histoires de cœur de ses proches. Romola Garai se prête merveilleusement bien au rôle de cette jeune femme tant préoccupée par les amours des autres et si peu des siens.

On regrette cependant presque que l’héroïne soit incarnée avec autant d’impertinence (le roman étant plus subtil). Au point de presque se demander si on ne serait pas un peu lassé de ses petites manigances avant la fin du quatrième et dernier épisode.

Emma est disponible gratuitement sur arte.tv jusqu’au 29 septembre 2023.

The Paradise

Voilà une adaptation audacieuse, qui ne tire ni son origine d’un roman de Jane Austen, ni d’un des livres d’une des sœurs Brontë, mais d’un ouvrage d’Émile Zola, Au bonheur des dames. Le thème des grands magasins pour dames est transposé au nord de l’Angleterre, en 1875. Bienvenue au Paradise, un immense temple de la consommation dans lequel les destins des propriétaires, vendeurs, vendeuses et clientes se croisent. De quoi plaire aux fans de feu Mr. Selfridge.

À travers les expériences de la jeune Denise Lovett, interprétée par Joanna Vanderham, on suit les tiraillements d’une femme intelligente, qui rêve d’autonomie et de liberté, sans cesse obligée de composer avec le pouvoir masculin pour s’affirmer. Malheureusement, seules 2 saisons de The Paradise sont disponibles, la série s’étant arrêtée en 2013.

The Paradise est disponible gratuitement sur arte.tv jusqu’au 29 septembre 2023.

Orgueil et préjugés

Les « Passions anglaises » d’Arte seraient incomplètes sans la plus célèbre des adaptations d’Orgueil et préjugés sur le petit écran. Colin Firth campe un arrogant Mr Darcy dans cette version réalisée par la BBC, rôle qui lui va comme un gant. Les filles de Mr et Mrs Bennet trouveront-elles un bon parti ? Mr Bingley saura-t-il gagner le cœur de Jane, et surtout, Elizabeth saura-t-elle voir au-delà des apparences ?

On connait déjà la réponse à toutes ces questions. Cela n’empêche pas de se délecter devant cette série de 6 épisodes, qui a le mérite d’entrer davantage dans les détails que le film de 2005 disponible sur Netflix (que l’on adore malgré tout).

Orgueil et préjugés est disponible gratuitement sur arte.tv jusqu’au 12 septembre 2023.

Orgueil et préjugés. // Source : Arte/BBC

Maîtres et valets

Dans la droite lignée de Downton Abbey, Maîtres et valets plonge dans le quotidien d’une demeure dans laquelle les destins des domestiques comptent autant dans l’intrigue que ceux des nobles. Le feuilleton nous ramène au début du 20e siècle, lorsqu’un couple d’élégants aristocrates prend possession de sa nouvelle demeure et entend bien recruter seulement les plus excellents employés.

Maîtres et valets est disponible gratuitement sur arte.tv jusqu’au 29 septembre 2023.

Maîtres et valets. // Source : BBC/Arte

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, OCS : le comparatif 2023 des offres de SVOD en France Découvrez notre comparateur

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !