On a vu, mais on a aussi regardé. Partons sur la piste de la date de sortie de Lupin, dont Netflix a disséminé quelques indices aujourd’hui. Certains fins limiers ont déjà bien avancé.

La série française avec Omar Sy fait partie des immenses succès de Netflix. La saison 3 (ou « partie 3 ») de Lupin est logiquement très attendue. Bien qu’elle ait toujours été prévue pour 2023, la date de sortie est restée secrète. Le service de SVOD vient de la révéler. Enfin, plus ou moins.

Sur le compte Twitter de Netflix France, ce 19 avril, on trouve une pancarte publicitaire affichée dans un Gaumont, où l’on peut lire « La Partie 3 de Lupin sortira le — / — / 2023 ». En somme, la date n’est pas réellement affichée. De même sur le compte global de Netflix : « Lupin doesn’t want you to know part 3 premieres — / — / 2023 ».

Lupin apparently didn't like that we announced the release date of Part 3… pic.twitter.com/eiNIS4iyBf — Netflix (@netflix) April 19, 2023

Sur l’image en anglais, toutefois, un petit chiffre se balade : tout en bas du panneau, on peut lire le chiffre 10. C’est un premier indice, mais clairement insuffisant : cela pourrait être le 10 de n’importe quel mois ou simplement placer la date en octobre.

Regardez dans les photos de profil Netflix

Pour trouver des indices plus précis, il faut creuser un peu plus. Rendez-vous directement sur la plateforme, dans la section des photos de profil (dans « Modifier le profil »). Faites défiler jusqu’à la section de Lupin — la 20e section, normalement. Là, les photos ont changé. Chacune affiche un chiffre et, la dernière, un point d’exclamation.

Les profil pics de Lupin ont été modifiées dans l’application Netflix // Source : Capture d’écran Netflix

Bon mais alors, que faire de ces chiffres ? Ils forment, a priori, une date. Trois combinaisons sont envisageables :

10 / 05 / 23 (10 mai 2023)

01 / 05 / 23 (1er mai 2023)

05 / 10 / 23 (5 octobre 2023)

Le 5 octobre 2023 semble peu probable : c’est une date très lointaine. Netflix ne communique jamais sur un programme aussi tardif dans l’année, a fortiori en faisant un tel coup sur les réseaux sociaux au préalable. Ce serait quelque peu absurde et incohérent. Ce qui nous laisse deux dates plus probables : le 1er mai et le 10 mai.

Deux indices jouent en faveur du 10 mai :

Le chiffre 10 affiché sur le panneau de l’un des comptes Twitter.

Le 10 mai est un mercredi, là où le 1er mai est un lundi. Netflix publie très souvent de nouveaux contenus le mercredi, beaucoup plus rarement le lundi.

On mise donc sur une sortie de la saison 3 de Lupin le 10 mai 2023. Mais peut-être que d’autres indices, encore trop bien cachés pour nos yeux de détectives néophytes, peuvent confirmer définitivement cette date — ou l’infirmer.

