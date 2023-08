Baylan et Shin Hati sont deux antagonistes clés de la série Ahsoka. Leur sabre laser est orange. Sont-ils des Siths ? L’hypothèse la plus probable est qu’ils appartiennent à une autre caste, même s’ils se servent du côté obscur de la Force.

On s’en doutait en voyant les clips promotionnels et les bandes-annonces de la série Ahsoka : de nouveaux méchants arrivent, en plus d’un adversaire bien connu des fans de Star Wars. La couleur de leur sabre laser orange était un indice de tout premier plan. Les deux premiers épisodes, diffusés le 23 août sur Disney+, confirment cette piste.

Si vous n’avez pas encore vu le début d’Ahsoka, nous vous recommandons de faire une pause dans la lecture de cet article et de revenir une fois que vous serez à jour. La suite risque de contenir des révélations sur l’intrigue, que vous voudrez peut-être découvrir vous-même. Pour les autres, vous pouvez poursuivre après l’image anti-spoiler ci-dessous.

L’héroïne Jedi Ahsoka, incarnée par Rosario Dawson. // Source : Disney+

Des Siths ? Des Jedis ? Ou autre chose ?

Dès les premières minutes, on fait connaissance de deux nouveaux vilains. De prime abord, les deux individus qui montent à bord d’un vaisseau spatial de la République semblent des seigneurs Siths, les ennemis jurés des Jedis. Cependant, ils se font passer pour des Jedis, justement, grâce à un vieux code d’identification pour troubler l’équipage.

La discussion entre les deux mystérieux personnages encapuchonnés et la troupe de sécurité venue à leur rencontre tourne court et un combat s’engage, rapidement à la faveur du binôme. On constate qu’ils savent utiliser la Force, mais qu’en plus la couleur de leur sabre laser est orange. Leur comportement pourrait suggérer que Baylan Skoll (l’homme) et Shin Hati (la femme) sont bien des Siths.

C’est toutefois trompeur et la suite de l’épisode donne quelques éclaircissements : on apprend que Baylan Skoll (incarné à l’écran par Ray Stevenson) a été autrefois un membre de l’ordre Jedi, comme Ahsoka Tano ou Anakin Skywalker — il a d’ailleurs été un Jedi à la même époque que la leur. Sa trace s’est néanmoins évaporée à la fin de la guerre des clones.

Baylan Skoll. // Source : Lucasfilm

De toute évidence, Baylan Skoll a survécu à l’ordre 66, l’instruction secrète donnée par l’empereur Palpatine pour décimer l’ordre Jedi. Il est depuis devenu mercenaire — c’est en tout cas ainsi qu’il semble s’occuper, puisqu’il a accepté la mission d’aller récupérer Morgan Elsbeth, une sorcière de Dathomir au service du grand amiral Thrawn (le futur grand méchant de Star Wars).

On ne connaît pas encore les intentions exactes de Baylan Skoll ni les raisons qui l’ont amené à travailler avec Morgan Elsbeth et, donc, avec Thrawn. On comprend par contre que Shin Hati (jouée par Ivanna Sakhno) est sa disciple. On ne sait pas dans quelles circonstances la jeune femme est devenue son apprentie, mais celle-ci lui apparaît de toute évidence très fidèle. Elle paraît en tout cas trop jeune pour avoir connu l’époque Jedi.

Dans la série, Baylan Skoll affirme qu’il n’est pas un Jedi, malgré un accoutrement assez proche. La couleur des sabres laser ayant par ailleurs une symbolique précise, l’hypothèse la plus plausible aujourd’hui est que Baylan et Shin appartiennent à la caste informelle des Jedis Noirs (Dark Jedis). Ce sont des Jedis renégats, qui n’en font qu’à leur tête, sans suivre les préceptes de l’ordre.

Comme l’explique le site spécialisé HoloNet, « alors que les Jedi, qui utilisent le côté lumineux de la Force, forment une organisation structurée et répondant aux ordres d’un conseil composé de membres considérés comme sages, les Jedi Sombres utilisent le côté obscur et agissent le plus souvent selon leurs propres objectifs et ambitions, sans se soucier de l’intérêt général. »

Shin Hati. // Source : Lucasfilm

Cela se voit d’ailleurs assez nettement : Baylan et Shin libèrent une prisonnière, se font passer pour des chevaliers Jedi et n’hésitent pas à massacrer l’équipage. Des comportements que l’on retrouve sans peine parmi les adeptes du côté obscur de la Force, mais sans pour autant être comme les autres Siths — tels Palpatine ou Dark Maul.

Signe supplémentaire que Baylan et Shin ne sont pas des Siths : la couleur de leur lame. Dans le processus de fabrication d’un sabre laser, les Siths ont coutume, dit-on, de faire « saigner » le cristal kyber, ce qui lui donne la fameuse teinte rouge. Or ici, la couleur est orange, ce qui laisse entendre qu’ils suivent vraisemblablement une méthode de conception plus traditionnelle.

Dans l’histoire de Star Wars, certains Jedis qui ont survécu à la grande purge sont également passés du côté obscur, mais sans devenir des Jedis Noirs. Certains d’entre eux sont devenus des inquisiteurs au service de l’empereur Palpatine et de Dark Vador. On peut en croiser dans la série Obi-Wan Kenobi, mais aussi dans les jeux Fallen Order et Survivor.

