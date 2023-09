L’épisode 4 d’Ahsoka restera sans doute comme l’un des plus marquants de cette série Star Wars. Une piste musicale, à la toute fin, pourrait être un indice sur la suite de l’histoire.

L’épisode 4 de la série Ahsoka s’achève sur un immense cliffhanger, qui va faire mourir les fans d’impatience d’ici au prochain épisode, attendu le 13 septembre. L’intrigue s’accélère, des combats dantesques éclatent, et on peut deviner que des décisions prises aujourd’hui par certains personnages seront amèrement regrettées plus tard.

L’épisode 4 contient évidemment ses easter eggs. On pense à la mention du « Home One ». Il s’agit du nom du croiseur spatial dans lequel se trouve Hera Syndulla avant de prendre sa propre navette pour partir en mission. Le Home One est un vaisseau célèbre, que l’on voit notamment dans la bataille d’Endor, qui a lieu dans l’épisode VI de Star Wars.

Mais il y a aussi cet easter egg qui survient à la toute fin de l’épisode, et qui était sans doute inévitable compte tenu de la situation dans laquelle se trouve Ahsoka Tano à ce moment-là. La Jedi est plongée dans un lieu inhabituel et entend une voix familière. Elle se retourne et tombe alors sur quelqu’un. L’écran noir survient alors et un thème musical s’enclenche, sur quelques notes.

La suite contient des spoilers.

Attention, spoilers ! // Source : Numerama

Un thème musical iconique

Le thème musical, évidemment, est celui de Dark Vador. Il démarre doucement, avec des violons et de la harpe, lorsque l’on est encore sur le visage d’Anakin Skywalker, avant de basculer dans une ambiance beaucoup plus grave à la fin, avec des cuivres lourds et menaçants. À ce moment-là, l’épisode s’interrompt. L’écran noir surgit, et peu après, le générique d’Ahsoka.

L’usage de cette piste musicale iconique accompagne évidemment la surprise et le choc des spectateurs et spectatrices en redécouvrant le visage d’Anakin Skywalker. Il permet de faire rejaillir à la surface, de manière inconsciente, les souvenirs que l’on a du personnage : son ascension comme prodige Jedi, sa chute dans les ténèbres sous le masque de Vador, et sa rédemption finale.

Anakin Skywalker, dans la Force. // Source : Lucasfilm

On pourrait évidemment s’interroger sur le choix de cette musique en particulier : pourquoi est-elle jouée, alors qu’à ce moment-là de l’histoire, Anakin a fait la paix avec lui-même et est revenu du côté clair de la Force ? Il n’est plus Dark Vador et son visage ne manifeste pas une quelconque trace de malice. En outre, Ahsoka sait, à cet instant, qu’Anakin a expié ses fautes.

Ce thème musical est-il une mise en garde subtile que les choses ne sont pas aussi heureuses que cela ? À moins que cela ne serve de liant sonore avec la fin de la série Rebels ? Après tout, la dernière fois qu’Ahsoka a croisé Anakin, c’était quand il était… Dark Vador. Les deux se sont affrontés puis se sont séparés. Le thème de Vador peut être un rappel de cette sombre période.

