[Deal du jour] Parmi les nombreux sets de Lego qui font de l’œil aux joueuses et aux joueurs, ce set dans l’univers de Mario sort clairement du lot. Hommage aux jeux de l’époque SNES, ce Mario et Yoshi tout en Pixel Art à de quoi faire rêver. Prévu pour début octobre, voilà où le trouver en précommande au meilleur prix.

Où précommander le Lego Mario et Yoshi au meilleur prix ?

Le set Lego Super Mario World Mario et Yoshi est prévu pour le 1ᵉʳ octobre 2024 au prix de 129,99 € sur le Lego Store. Il est disponible en précommande au prix de 119,99 € sur Amazon.

C’est quoi, ce Lego Mario ?

Ce set dans l’univers Mario reprend les codes graphiques des anciens jeux vidéo Super Mario. Il inclut les personnages de Mario et Yoshi pixelisés, directement issus de Super Mario Bros. 3. Ce modèle fait partie d’une vaste collection de sets Lego Mario, conçus pour les adultes nostalgiques et les plus jeunes. Malheureusement, ces derniers devront se contenter d’admirer ce modèle, puisqu’il ne propose pas beaucoup d’interactivité ou de potentiel de jeu.

Ce modèle Mario et Yoshi est donc plus pensé pour être exposé, et mesure plus de 40 cm de haut, 26 cm de large et 11 cm de profondeur pour un total de 1 215 pièces.



Le set est joliment animé // Source : Lego

À ce prix, ce Lego est-il une bonne affaire ?

Moins de 10 € par rapport à son prix de base, c’est toujours ça de pris ! Notez que le set dispose d’une poignée à actionner, afin de faire courir Yoshi avec Mario sur son dos. Un bouton permet aussi de faire entrer et sortir la langue de Yoshi.

Enfin, l’application Lego Builder, disponible sur smartphone et tablette, permet de consulter les instructions de montage, ainsi que des outils pour zoomer et faire pivoter une image numérique en 3D du modèle au fil de la construction. Une fonction amusante pour les plus jeunes constructeurs.

