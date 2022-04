L’expérience sociale /r/Place sur Reddit a donné lieu en 2022 à une bataille rangée entre streameurs au cours du week-end. Les Français se sont retrouvés face à d’autres stars du web et une véritable guerre de pixels a eu lieu pendant des heures.

Des sous-communautés sur Reddit qui ne parlent que de « pixel art » depuis quelques jours. Des tendances sur Twitter qui émergent sur un même thème : la France. Et même un candidat d’extrême droite à l’élection présidentielle qui publie un message vers une heure du matin pour féliciter les internautes français qui défendent le drapeau national contre les assauts adverses.

Pour qui n’a pas été sur Internet ces derniers temps, la situation peut sembler lunaire. Tout le monde ne semble parler que d’une fresque pixelisée, guerres de territoires et de batailles rangées entre communautés. Et tout cela se passe essentiellement à un seul endroit, /r/Place, une sous-communauté sur Reddit qui concentre l’attention de presque tout le web.

Reddit a une expérience sociale avec des pixels : /r/Place

Il faut d’abord comprendre de quoi il retourne. Depuis le début du mois d’avril, Reddit a lancé un espace particulier sur son site web communautaire : /r/Place. Il s’agit d’un espace interactif dans lequel chaque personne ayant un compte sur Reddit peut déposer un petit pixel de couleur toutes les cinq minutes, avec l’idée d’avoir une fresque finalisée au bout de quelques jours.

Évidemment, les communautés finissent par s’organiser très vite pour coordonner leurs pixels afin d’éviter une bouillie visuelle pendant l’évènement. Le sous-Reddit de la France (/r/France) par exemple s’organise pour dessiner le drapeau français, mais aussi pour l’agrémenter de quelques fioritures — par exemple tracer une tour Eiffel par-dessus, mais aussi le Petit Prince, du vin ou Astérix.

Quelques échanges sur le sous-Reddit français. // Source : Reddit

De nombreuses communautés s’y mettent, qu’il s’agisse d’internautes voulant faire apparaître leur pays, avec leur drapeau (comme la France, l’Allemagne, la Turquie, etc.), ou bien de personnes désirant faire apparaître un élément de pop culture (comme Gold Roger, le roi des pirates dans le manga One Piece) ou bien un mème ou l’emblème d’un streameur quelconque.

La France, en la matière, s’en est plutôt bien sortie : elle a pu dessiner quelques drapeaux sur lesquels du pixel art plus précis a été ajouté. Par exemple, on voit la tour Eiffel et du vin sur l’un. Sur un autre, Astérix, Obélix et Idéfix. Un troisième montre les Daft Punk, le coq, la guillotine, la fusée Ariane et une centrale nucléaire.

Proposition initiale de /r/Ireland pour faire un beau visuel avec la France. // Source : Reddit

Les dimensions de chaque dessin, évidemment, dépendent avant tout de la taille de la communauté impliquée et de la réactivité de ses membres. Car l’espace vide est en fait très rapidement rempli et il n’y a parfois plus beaucoup de place pour mettre son visuel. Et c’est là que les choses peuvent se gâter. À force d’être à l’étroit, des internautes de s’étendre ailleurs, sur les autres.

Parfois, les choses finissent par s’arranger en bonne intelligence avec des sortes « d’émissaires » qui vont sur le sous-Reddit adversaire pour trouver un terrain d’entente. Ainsi, une paix a été conclue entre /r/France et /r/Ireland pour partager un espace et mettre en miroir une bière Guiness sous le verre et la bouteille de vin.

Une autre proposition a été de dessiner le logo de la chaîne franco-allemande Arte sur le segment où les drapeaux allemand et français allaient se croiser. Bref, des solutions émergent souvent pour se tirer d’un mauvais pas. Et parfois, quand la paix conclue, les deux communautés impliquées dessinent en plus des cœurs par-dessus les deux pixel arts pour montrer que tout va bien.

Mais tout ne va pas toujours bien dans le meilleur des mondes. Les choses tournent parfois mal et des disputes territoriales s’enveniment, au point de mobiliser des communautés entières, bien au-delà de Reddit. C’est ce qui s’est passé au cours du week-end, et particulièrement dimanche soir, lorsqu’une grande bataille de pixels a impliqué un immense drapeau français.

Qu’est-ce qui s’est passé ?

Les streameurs s’en mêlent et se provoquent entre eux

Le vaste projet d’un streameur français sur Twitch, Kameto, de dessiner un immense drapeau français dans le coin inférieur gauche de /r/Place a été au centre d’un conflit. Il faut dire que Kameto, l’un des vidéastes les plus en vue de la scène française de Twitch, ne manquait pas d’audace. Il défait au passage quelques-uns de ses homologues américains les plus populaires.

Hier quand on a déclaré la guerre contre Mizkif Asmongold et Sodapopin pic.twitter.com/1PHEYXCwdP — Kameto (@Kammeto) April 3, 2022

C’est alors qu’une véritable bataille rangée s’engage entre certains de ces streameurs avec Kameto et ses comparses. Les choses, toutefois, s’avèrent pas forcément simples pour les internautes français, parce qu’ils souhaitent tout à la fois créer un immense drapeau français, et l’agrémenter de pixel art, tout en attaquant les signes distinctifs des streameurs « ennemis ».

Or, souvenez-vous : sur /r/Place, on ne peut placer qu’une tuile de couleur toutes les cinq minutes. Il faut donc non seulement recruter rapidement du monde et choisir le bon moment pour poser ses tuiles, soit pour se défendre (parce que les streameurs américains, eux, ne se privent pas non plus d’empiéter sur le drapeau), soit pour attaquer en recouvrant un dessin du camp d’en face.

Toute cette bataille peut être suivie en direct sur /r/Place, mais aussi dans certains sous-Reddit, et bien entendu sur Twitch, du fait de l’implication des streameurs, qui évidemment n’ont pas oublié de lancer des directs pour se montrer dans le feu de l’action — et aussi, il faut bien le dire, pour coordonner plus facilement leurs troupes en leur disant à haute voix : « attaquez ici ! Défendez là ! »

Kameto, sur Twitch, en train de diffuser l’écran qu’il voit, de diriger l’attaque et la défense, tout en parlant sur Discord avec d’autres streameurs français. // Source : Kameto

« Un terrain d’entente a été trouvé avec la Turquie et une négociation est en cours avec les hautes instances allemandes »

Dans la bataille, toutefois, les Français paraissent plusieurs fois en difficulté. Kameto s’organise en même temps sur Discord avec d’autres camarades, comme Amine ou Locklear, pour défendre chacun une bande du drapeau (l’un prend le bleu, l’autre le blanc et un dernier le rouge) ou bien la tour Eiffel en train d’être dessinée par-dessus. D’autres, comme le streameur Etoiles, essaient de parlementer avec des communautés tierces pour trouver des alliés et repousser certains assauts.

« Un terrain d’entente a été trouvé avec la Turquie et une négociation est en cours avec les hautes instances allemandes. Attention : une offensive espagnole est prévue pour 23 heures, tenez-vous prêts à défendre la ligne de front. Général Maul, terminé » tweetait par exemple Kameto vers 22 heures dans la soirée du dimanche 3 avril.

Le conflit s’avère difficile, car la surface à défendre du côté français est vraiment très grande — le drapeau dépasse de très loin les dimensions communément admises sur /r/Place. Le goût de la provocation des streameurs français n’aide évidemment pas. Par la force des choses, la place prise par les Français attise un certain ressentiment d’autres communautés, qui voudraient bien récupérer un bout de cette superficie.

Une première attaque par le haut est déclenchée dans la soirée, qui ampute d’un bon tiers le drapeau français et décapite au passage l’ébauche de tour Eiffel qui était en cours de conception. À ce moment, une espèce de coalition entre Espagnols et Américains se forme, au motif, entre autres, que les Français utiliseraient des scripts et des bots pour tricher et poser des tuiles plus vite.

À ce moment-là, le projet français ne va pas fort. Il est envahi par le haut par un dessin adverse et par la droite par un visuel Roblox urinant. // Source : Kameto

L’énorme influence de Kameto

L’accusation est motivée par deux éléments : d’abord, le direct de Kameto montre un onglet Userscript suggérant effectivement l’utilisation de moyens techniques pas du tout fair-play pour gagner. Ensuite, les internautes français n’étaient pas réputés pour être très présents sur Reddit jusqu’ici — contrairement aux anglophones et aux hispanophones.

Les Français s’en défendent immédiatement : le script utilisé existe effectivement, mais il n’est pas pour faire du « botting » ou pour automatiser quoi que ce soit : il s’agit en fait d’un outil servant de calque afin d’inviter les personnes qui s’en servent à savoir où placer les tuiles pour dessiner correctement la tour Eiffel — qui n’a jamais été vraiment très réussie ici.

Quand à l’afflux étonnant de Français sur /r/Place, Kameto l’explique par le fait qu’il a su mobiliser des dizaines de milliers de membres de sa communauté pour venir à son aide, et cela depuis des heures — dans la soirée du 3 avril, il était déjà à plus de sept heures de streaming. À quelques reprises, son live a dépassé les 210 000 spectateurs (dont, sans doute, beaucoup d’internautes d’autres communautés cherchant à espionner les faits et gestes des Français).

La chaîne de Kameto est devenue l’une des plus suivies de tout Twitch durant la soirée du 3 avril. // Source : Zerator

Les choses sont si difficiles : des attaques par le côté, avec un visuel Roblox qui urine sur le projet français, doivent être repoussées. Par-dessus, le dessin qui avait déjà pris le tiers supérieur de la zone hexagonale cherche maintenant à s’étendre plus bas. En dessous, des problèmes apparaissent aussi. Et parfois, c’est même le cœur du dessin qui manque d’être entièrement recouvert.

Ces vandalismes multiples font parfois craindre d’un échec côté français. Locklear, Kameto, Etoiles, Amine et les autres font leur possible pour trouver de l’aide ou pour arracher une trêve. Inoxtag, streameur français très populaire sur YouTube, est appelé à la rescousse. Il essaie de faire jouer ses relations avec le Mexique pour trouver un terrain d’entente avec les internautes là-bas. Etoiles discute avec les très puissants membres de /r/Osugame.

Des tentatives de négociation entre les streameurs ont lieu sur Discord

Finalement, une rencontre sur Discord est organisée, et retransmise en vocal et en direct sur Twitter. Kameto entre en contact avec les leaders du camp d’en face — dont certains sont streameurs — non pas pour signer la paix, mais au moins pour essayer de calmer le jeu, pour parlementer, savoir qui veut quoi dans la zone, quelles sont les intentions.

Les échanges tournent au dialogue de sourds, voire à la foire d’empoigne. Kameto dénonce le suivisme de certains membres de la discussion, les Américains lui reprochent de se servir de bots et de scripts. Des propositions de relocalisation du drapeau français ailleurs sur /r/Place sont formulées, mais côté français, on flaire un piège et, surtout, il n’y a plus de place disponible. Cela ne pourrait se faire qu’en écrasant d’autres projets déjà en place, auxquels personne ne veut de mal.

Zerator entre dans la bataille, avec très rapidement 50 000 à 60 000 internautes qui se connectent à son live. Et, donc, potentiellement des dizaines de milliers de volontaires pour poser des tuiles. // Source : Zerator

En fait, le dialogue ne se passe pas très bien. Les Français sont quelque peu cernés et de l’avis des camarades de Kameto, les autres streameurs l’ont pris de haut. Est-on toujours dans un jeu bon enfant de pixel art ou les esprits se sont-ils un peu trop échauffés ? Sur la discussion vocale entre Amine, Kameto et les autres, ce ne sont pas les noms d’oiseaux qui manquent…

Zerator entre dans la danse

Toujours est-il que cette situation n’est pas passée inaperçue sur le « Twitch game français ». Alors hors ligne à ce moment-là, Zerator décide de démarrer son live pour donner un coup de main. Celui qui a créé entre autres le Zevent et la Zlan est quelque peu chiffonné de la manière dont Kameto a été reçu et souhaite apporter sa force de frappe en soutien.

À ce moment-là, Zerator prend la décision de mettre plutôt en place une force de frappe offensive. Un « GIGN », comme il dira au cours de la soirée. Pendant que Kameto et les autres défendent tant bien que mal le projet français, lui et quelques autres vont mener l’offensive sur les dessins des streameurs étrangers qui cherchent des noises, pour les prendre à revers.

Et le Rohan Antoine Daniel répondra. Dans la nuit, Antoine Daniel a lui aussi lancé son live pour rejoindre la bataille, à l’appel de Zerator entre autres. // Source : Antoine Daniel

Zerator fait appel à Antoine Daniel, un autre poids lourd du Twitch game français, qui était lui aussi hors ligne, mais suivait ce qui se passait sur /r/Place. Ils sont très vite rejoints par d’autres, comme Jean Massiet, Baghera Jones et Fukano. Il est alors une heure du matin en France et les Français sont bien décidés à ne pas lâcher, même si les fuseaux horaire jouent contre eux.

Bon, les espagnols et les américains pensent qu'on utilise des scripts alors qu'on est la communauté la plus engagée d'internet, on l'a prouvé plusieurs fois, donc ce sera juste une fois de plus. J'arrive dans la bataille, c'est allé trop loin. VENEZhttps://t.co/x7laIM5A2W — ZeratoR (@ZeratoR) April 3, 2022

Et ça marche : les streameurs adverses se retrouvent alors en difficulté, car il leur faut maintenant gérer leur attaque contre les Français, mais aussi défendre leurs emprises sur /r/Place. Sauf qu’il y a toujours cette limite d’une tuile toutes les cinq minutes et qu’ils n’ont pas nécessairement plus de troupes à jeter dans la bataille, contrairement aux hexagonaux.

La voiture jaune qu’avait dessinée la communauté d’un de ces streameurs ? Effacée en quelques instants. Le Donkey Kong qui trônait en haut du canevas ? Oblitéré. Le chat qui se croyait tranquille ? Disparu dans un néant de tuiles bleues. Le visuel roblox qui avait une envie pressante ? Disparu dans un trou noir. Et surtout, le haut du drapeau, perdu plus tôt dans la journée, a été reconquis.

Vous voyez la bouillie bleutée au milieu ? C’est ce qui reste d’un visuel de chat après le passage de l’armée de Zerator et ses comparses. // Source : Reddit

Les Français ont repris le dessus

L’arrivée de quelques centaines, voire milliers de volontaires en plus à partir de minuit, renverse littéralement la physionomie du combat. De nouvelles négociations s’ouvrent entre les streameurs de différentes nationalités, car la situation a changé. Les Français ont repris le dessus et sont en train de refaire place nette.

Les tendances sur Twitter ont reflété la guerre des pixels sur Reddit pendant une partie de la soirée. // Source : Twitter

Les streameurs de l’autre bord — comme Rubius, Hasanabi et Miskiff — risquent même de se retrouver en difficulté sur /r/Place à ce rythme.

La paix entre streameurs constitue donc une porte de sortie que tout le monde désire, sans vraiment le dire, mais les termes butent sur des détails : les Français doivent-ils revendiquer tous les territoires qu’ils ont conquis ? Faut-il revenir au statu quo ante bellum, où le tiers qui avait été capturé revient aux Espagnols et Américains ? Peut-on quand même finir l’édification de la tour Eiffel, même si cela empiète sur le futur dessin supérieur qui aura été laissé en gage de bonne entente ?

Amine, lui, ne veut rien entendre de tout cela et fait valoir que lorsque les Français étaient dans la panade, les Américains et les Espagnols ne semblaient pas disposés à négocier ou céder quoi que ce soit. Il se veut vindicatif et ne voit pas pourquoi on se montrerait magnanime. C’est chacun pour soi et si la guerre doit se poursuivre, alors elle continuera.

À un moment, Kameto a l’idée de céder l’encart anciennement dévolu au visuel du Roblox, mais aussi la moitié de l’ancienne zone que contrôlaient les streameurs comme Miskiff et les autres. L’autre moitié de la zone serait cédée à /r/Osugame comme cadeau de remerciement pour l’aide apportée par cette communauté. Une stratégie pas idiote : les Français savent qu’il ne faut pas forcément chatouiller /r/Osugame sur /r/Place et avoir une zone tampon entre eux et le camp adverse permettra de souffler.

Locklear met en garde Kameto en disant que si on ne satisfait que la moitié des demandes adverses, on risque de s’enliser dans un conflit compliqué et défavorable : l’heure tourne en effet en France, car il est déjà 2 heures du matin. Les streameurs fatiguent et les internautes, bien que fidèles, vont aussi devoir aller se coucher pour ne pas être trop éreintés lundi matin.

Nous avons gagné une bataille, mais pas la guerre.

Bonne chance à la team de nuit qui continuera les travaux.

Pour les autres : rendez-vous demain midi PÉTANTE sur le front. pic.twitter.com/SOTDMQ606z — KametoTV (@KametoTV) April 4, 2022

Et il s’avère que la nuit a été très compliquée. Malgré la vaillance de certains, qui ont poussé jusqu’à 4 heures du matin, et l’arrivée d’une équipe de nuit, le drapeau français dans le coin inférieur gauche a bien failli y rester définitivement. C’est ce que montre un montage fait par un internaute, qu’a partagé lundi matin le streameur français Tonton, qui a pris le relais.

Pendant un temps, le drapeau a failli être recouvert d’une femme en sous-vêtements. La situation était critique au cœur de la nuit. //Source : Tonton

Après une nuit terrible, un jour plus favorable émerge

Les fuseaux horaires étaient alors désavantageux pour les internautes présents en France métropolitaine, une contre-attaque très importante est arrivée dans la nuit. La surface a failli être entièrement noircie et remplacée par le postérieur d’une femme en sous-vêtements. Un montage partagé par le streameur Tonton dans la matinée du 4 avril montre que la catastrophe était toute proche.

Mais telle la promesse de Gandalf faite à Aragorn peu avant le siège du gouffre de Helm ( « Attendez ma venue aux premières lueurs du 5e jour. À l’aube, regardez à l’est. »), l’aurore du 4 avril a marqué la reprise de la zone par les Français, avec l’espoir que, cette fois, les fuseaux horaires seront de leur côté. En effet, l’évènement de /r/Place se finit le 4 avril à 15 heures.

À l’heure où nous écrivons ces lignes, la zone est sous contrôle. Le streameur français Fukano, qui tenait tant bien que mal la baraque pendant la nuit, a été rejoint dès 6 heures du matin par Tonton, un habitué des streameurs (très) matinaux. Il a fallu tenir deux heures, sachant que l’apparition de fesses sur le canevas risquait surtout de déclencher l’intervention de la modération de Reddit.

D’autres streameurs, comme Onutream, Avamind, Ponce et Shaunz, ont rejoint la discussion avec Tonton et Fukano, pour assurer la maîtrise de la surface en attendant le retour de la bande de Kameto — prévue pour midi, afin de tenir les ultimes heures avant la fin du jeu. Impossible de savoir ce qu’il va se passer d’ici là, d’autant que le drapeau français semble maintenant sortir de son périmètre pour envahir le nord.

Le drapeau français déborde de ses limites initiales. Une opération sous fausse bannière, selon les streameurs français. // Source : Tonton

Il s’avère que selon les streameurs français, cette propagation par le haut est une manœuvre sous fausse bannière : des internautes malintentionnés se font passer pour des Français en copiant les couleurs du drapeau pour faire croire que l’on veut plus et ainsi déclencher une nouvelle bataille avec d’autres communautés. Pour calmer le jeu, les Français ont écrit « ce n’est pas nous » en anglais sur la bordure, avec une flèche, mais sans certitude que cela suffise à déclencher une nouvelle bataille.

En attendant, le projet de pixel art sur le drapeau français a très largement évolué. Finie la tour Eiffel, qui existe ailleurs sur /r/Place. Les internautes ont préféré mettre l’Arc de Triomphe, une petite mention du Twitch français, un croissant et, surtout, un Zinedine Zidane surplombant le tout. Toute référence à l’équipe de France 1998 est évidemment évidente.

Il reste maintenant à savoir si l’équilibre précaire sur /r/Place va tenir jusqu’au retour de Kameto. Si la fausse attaque française par le haut ne pas relancer les hostilités et provoquer des actes de vandalisme jusqu’à la fin de la partie. Peut-être cela finira-t-il dans une gigantesque mosaïque de couleurs sans que l’on ne puisse plus rien y faire. En tout cas, les Français sont bien décidés à s’accrocher jusqu’au bout. Quitte à passer à l’offensive si besoin.

Comme l’a dit Antoine Daniel dans la nuit en plaisantant à moitié : « C’est la France. Il n’y a plus de règles. »