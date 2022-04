Reddit relance /r/place avec une timeline pour revoir l’histoire de l’œuvre

Le site de /r/place est de retour à la vie. Reddit vous permet de remonter dans le temps pour consulter l’évolution de la fresque de la première minute à la 83ème heure, au moment de sa destruction.

Plusieurs jours après sa fermeture, la Reddit Place continue de faire parler d’elle. Ce projet collaboratif d’une ampleur inédite, qui a vu des millions de personnes poser et défendre des pixels ensemble du 1er au 5 avril 2022, a, d’une certaine manière, marqué l’histoire Internet. Plusieurs initiatives dignes d’un recueil historique ont vu le jour, comme un atlas pour comprendre chaque référence ou des vidéos accélérées pour ne pas oublier cette incroyable œuvre. Qui aurait imaginé un tel phénomène quelques jours plus tôt ?

Depuis le 7 avril, Reddit propose sur /r/place de rouvrir l’œuvre disparue quelques jours plus tôt. Une barre permet de remonter dans le temps pour consulter l’évolution de l’œuvre pendant ses 83 heures et 19 minutes d’existence.

Le rectangle français, zone de guerre

Une fois arrivé sur /r/place, cliquez sur le bouton View Canvas History pour ouvrir la timeline interactive de Reddit. Le bouton Partager, en bas à gauche, vous permettra de réaliser une capture de l’œuvre à un instant T.

La /r/place à la 79ème heure. // Source : Reddit

Grâce à l’outil interactif de /r/place, vous devriez pouvoir constater à quel point l’espace français, apparu à partir de la 54e heure, a été convoité. Objet de très nombreuses batailles (et d’une guerre folle avec les Espagnols), il est un des endroits les plus actifs du canvas. Au moment de la destruction de l’œuvre (à partir de la 82e heure, on constate qu’il est d’une des premières zones démolies). Une nouvelle preuve que, sur /r/place, la France avait, de très loin, la meilleure communauté (et les ennemis les plus râgeux).