L’expérience sociale /r/Place de Reddit est terminée. Mais vous pouvez admirer les transformations de la fresque au cours des cinq jours de jeu, grâce aux prises de vues à intervalles réguliers.

L’expérience sociale de /r/Place sur Reddit s’est terminée dans la nuit du 4 au 5 avril. Pendant plusieurs jours, des internautes du monde entier se sont amusés à remplir un espace vierge avec des pixels de couleur — appelés « tuiles ». Des dessins en pagaille ont ainsi émergé : des drapeaux, des références culturelles ou historiques, des mèmes, des personnalités.

On se souviendra longtemps, en France du moins, de la bataille des pixels qui a eu lieu entre les streameurs français et espagnols, au cours des trois derniers jours de Reddit Place. Certes, l’évènement n’était pas censé tourner à la foire d’empoigne. Il devait s’agir au départ d’une occasion unique pour provoquer la rencontre entre des communautés sur Reddit qui sinon restent dans leur coin.

Oui, des internautes ont même réussi à placer un QR Code opérationnel. Habile. // Source : Reddit Place

Cette Pixel War entre les communautés française et espagnole, si elle a beaucoup attiré l’attention par son ampleur, ne saurait toutefois masquer tout ce qui s’est passé ailleurs sur le canevas. Après tout, la bataille rangée n’a occupé qu’un petit bout du grand carré blanc interactif, tout en bas à gauche. Il y avait bien d’autres choses à voir, ailleurs.

Le timelapse de /r/Place Reddit

Le /r/Place a aujourd’hui disparu, mais il est possible de revivre en accéléré la vie et mort de cette fascinante parenthèse du web, grâce aux timelapses concoctés par des internautes. Celui partagé le 5 avril par Pachimariblucz sur Reddit offre un bon résumé partout ailleurs sur la fresque, comme la difficulté qu’a eue la communauté canadienne à dessiner la feuille d’érable sur son drapeau…

Les timelapses offrent un autre point de vue de /r/Place, puisque tout au long de l’aventure, certains dessins n’ont pas survécu — on ne les voit par par exemple sur les captures d’écran censées montrer la situation juste avant la disparition de toutes les tuiles. On peut ainsi voir l’évolution de la fresque, l’extension de certains dessins, la disparition d’autres, etc.

Il y a beaucoup de références dans /r/Place et toutes ne vous sans doute pas familières. La bonne nouvelle, c’est qu’un travail en commun est en cours entre les internautes pour expliquer chaque mosaïque. Un atlas de /r/Place a été mis en place. Vous serez ainsi incollable lorsque la prochaine édition de /r/Place reviendra, un jour. Peut-être dans cinq ans.