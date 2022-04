Il y avait beaucoup de mosaïques et de références sur /r/Place. Bonne nouvelle : il existe un atlas collaboratif qui explique tous les visuels aperçus sur Reddit.

/r/Place sur Reddit, c’est maintenant terminé. L’expérience collaborative lancée au début du mois d’avril s’est achevée dans la nuit du 4 au 5 avril, avec un épilogue qui a mis fin à tout. À partir d’une heure du matin, chaque tuile posée était forcément une tuile de couleur blanche. Résultat, la mosaïque en pixel art façonnée ces derniers jours ne pouvait que disparaître.

Aujourd’hui, il ne reste rien de /r/Place, hormis des souvenirs et de nombreux mèmes. On se souviendra certainement longtemps de la bataille dantesque qui a opposée les streameurs français et espagnols, avec leurs camps respectifs, pour un petit bout de terrain virtuel sur l’immense canevas. Une bataille féroce, faite de destruction et de reconstruction de pixels.

Mais /r/Place, ce n’était évidemment pas que ça. Certes, la rivalité entre Français et Espagnols a rythmé l’édition 2022 de l’expérience sociale de Reddit, comme le montre une carte de chaleur témoignant de l’activité sur la fresque. C’est surtout dans le coin inférieur gauche que les éditions les plus intenses avaient lieu, car les tuiles étaient systématiquement changées.

Ce graphe indique la fréquence de changement de couleur des différents pixels sur l'ensemble du canevas. Plus c'est rouge, plus le pixel a été modifié.



Le large rectangle en bas à gauche a clairement canalisé l'attention. pic.twitter.com/fB4bdubVAt — Mehdi Moussaïd🚶‍♂️🚶‍♀️ (@Mehdi_Moussaid) April 5, 2022

Mais il s’est passé beaucoup d’autres choses sur /r/Place, sans que cela ne tourne à la foire d’empoigne. Car il n’y avait pas tant de guerres de territoires que cela : il y avait surtout beaucoup de choses à voir. Des dessins en pixel art représentant des pays, des streameurs, des célébrités du net, des mèmes ou des des références à la pop culture, de la musique aux mangas.

Si vous avez déjà parcouru la fresque, sans doute avez-vous reconnu beaucoup de dessins — notamment français. Mais il fallait être doté d’une sacrée érudition pour absolument tout identifier. Les symboles français, c’était évidemment facile. Mais le clin d’œil d’une sous-sous-sous communauté obscure sur Reddit, c’était parfois une autre paire de manches.

Un atlas pour comprendre les références de /r/Place sur Reddit

Bonne nouvelle, il existe une sorte d’atlas collaboratif qui a émergé sur le web pour aider les internautes à comprendre le sens de toutes les mosaïques apparaissant sur /r/Place. Du moins, la plupart, à l’heure où nous écrivons ces lignes, car il y a encore certains blocs dont l’explication n’a pas été fournie. Les pixel arts les plus massifs ont toutefois tous une fiche descriptive.

Vous comprendrez par exemple que l’espèce de culturiste en gris sur fond noir est un hommage à Aziz (Zyzz) Shavershian, bodybuildeur décédé en 2011, mais qui a connu son heure de gloire sur le net. Vous découvrirez que le splendide bateau en pointillisme est un élément culturel très fort des Néerlandais. Et que le gros cercle rose avec marqué « Osu » est un jeu vidéo très populaire.

Les accusations de « botting » vont sans doute poursuivre les Français pendant longtemps. // Source : Atlas /r/Place Reddit

L’existence de cet atlas a évidemment été signalée dans le sous-Reddit de /r/Place et s’avère d’une très grande aide pour comprendre les centres d’intérêt d’autres pays et communautés, mais aussi les délires français. Après tout, si l’Arc de Triomphe ou le Musée du Louvre sont assez faciles pour un internaute étranger, la référence au Joueur du Grenier n’est pas simple.

Bien sûr, c’est un projet communautaire et il peut y avoir des erreurs ou bien des approximations ici et là. Voire carrément de la mauvaise foi. En jetant un coup d’œil aux mentions concernant le drapeau français, on a ainsi pu voir une contribution d’un internaute qui a suggéré que les dessins n’ont pas vraiment été exécutés à la main, mais à l’aide de bots automatiques. Qui a dit mauvais joueurs ?