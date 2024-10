Lecture Zen Résumer l'article

Plus de vingt ans après sa sortie, le jeu de société des Loups-Garous de Thiercelieux connaît un immense regain d’intérêt, alors que deux adaptations s’affrontent sur nos écrans : un film Netflix, avec Franck Dubosc et Jean Reno, ainsi qu’une série Canal+, imaginée par les humoristes Panayotis Pascot et Fary. Alors, laquelle des deux devez-vous regarder ?

« Le village s’endort et les loups-garous se réveillent… » Si vous avez un jour participé à une colo de vacances ou que vous êtes fans de jeux de société, vous avez forcément déjà entendu cette douce phrase, prononcée par un maître du jeu aguerri (ou non), alors que vous deveniez un habitant de Thiercelieux. En ce mois d’octobre 2024, le jeu des Loups-Garous, devenu un classique avec plus de 7 millions d’exemplaires vendus dans le monde, prend désormais deux nouvelles formes sur nos écrans.

Si vous êtes un peu perdus face au film mis en ligne sur Netflix, le 23 octobre, et à la série disponible sur Canal+, et diffusée chaque vendredi, voici 6 critères pour vous aider à faire votre choix et assister à la meilleure partie de Loups-Garous de votre vie.

L’histoire

Sur le papier, de quoi parlent la série et le film ? Du côté de la première, il s’agit d’une véritable partie des Loups-Garous de Thiercelieux, organisée avec 13 participants, au cœur d’une forêt. Les règles sont globalement simples : chaque joueur reçoit une carte, secrète, qui lui donne un rôle, entre Villageois ou lycanthrope, le temps de quelques jours.

Panayotis Pascot et Fary dans Loups Garous // Source : Canal+

La mission des Villageois ? Démasquer les traîtres qui se trouvent parmi eux. Les Loups-Garous, eux, devront à tout prix éviter de dévoiler leur rôle, tout en dévorant, chaque nuit, l’un de leurs congénères. Des quêtes permettent également aux Villageois de débloquer des pouvoirs spéciaux, très utiles pour résister aux méchants canidés qui leur veulent du mal.

Le film, lui, est une fiction totale. Le récit nous embarque alors aux côtés d’une famille recomposée qui remonte le temps, jusqu’au Moyen Âge, dans le petit village de… Thiercelieux. Là, une quête attend Franck Dubosc et les siens, qui devront remporter une partie de Loups-Garous, en trouvant les différents lycanthropes cachés parmi les habitants, afin de rentrer chez eux et renforcer leurs liens.

Qui gagne ? Sur cet aspect, il est difficile de départager les deux. L’idée d’assister à une véritable partie grandeur nature est forcément alléchante, tandis que la perspective de pouvoir enfin découvrir un Jumanji à la française nous donne l’eau à la bouche. Du point de vue de l’histoire, on peut donc s’accorder sur une double victoire.

Le casting

Le film produit par Netflix peut se vanter d’avoir réuni la crème du cinéma populaire français, avec de grands noms comme Franck Dubosc (Camping), Jean Reno (Les Visiteurs), Suzanne Clément (Mommy), Jonathan Lambert (Le Flambeau) ou encore Bruno Gouery (Emily in Paris).

La petite famille des Loups Garous, sur Netflix // Source : Netflix

Les Loups Garous, version Canal+, eux, ont misé sur un casting d’inconnus pour participer à cette fameuse partie géante. En dehors de la présence des humoristes Panayotis Pascot et Fary, qui ont imaginé la série et apparaissent lors de courtes séquences, ainsi que du vidéaste Mister V, qui officie à la voix-off, les 13 joueurs sont ainsi des pointures dans leur domaine, davantage que des stars. Journaliste, joueuse de poker, spécialiste du langage, coach d’improvisation, ancien espion de la DGSE… Les profils se complètent ainsi parfaitement pendant la partie.

Qui gagne ? Si le casting du film Netflix pouvait faire rêver les fans de cinéma français, leur présence dans Loups-Garous se révèle finalement très décevante. Les acteurs et actrices semblent ainsi bien fatigués, peu convaincus par le texte qu’ils doivent interpréter. La victoire revient donc, haut la main, à la série Canal+, dont le casting pourtant anonyme parvient à nous captiver, épisode après épisode.

L’immersion et l’ambiance

Une partie de Loups-Garous sera toujours bien moins intéressante si les conditions ne sont pas réunies pour rendre le jeu magique. Un bon maître du jeu, des participants impliqués, voire un petit feu de camp ou des petites bougies d’ambiance peuvent ainsi tout changer. La série Loups Garous, sur Canal+, l’a bien compris et a mis le paquet pour nous immerger dans cette partie grandeur nature. Un village comprenant 13 maisonnettes a ainsi été mis en place au milieu d’une immense forêt. Au centre, un grand feu a été installé, pour permettre aux Villageois et aux Loups-Garous de se réunir, à la nuit tombée.

Le petit village des Loups Garous, créé pour l’occasion // Source : Canal+

Le film Netflix, lui, peut également compter sur des décors et des costumes de grande qualité, qui nous plongent sans peine à l’époque du Moyen Âge. Malheureusement, les célèbres lycanthropes, créés spécialement pour l’occasion, sans aucun effet visuel, manquent clairement de charisme et semblent tout droit sortis d’un mauvais film des années 1990.

Qui gagne ? À nouveau, même si la reconstitution du Moyen Âge est soignée dans les Loups-Garous version Netflix, il faut tout de même donner la victoire à la série Canal+, dont le petit village en bois apporte une toute nouvelle dimension au jeu.

La fidélité au jeu original

Entre une véritable partie et une fiction inspirée par les Loups-Garous de Thiercelieux, il faut avouer que le choix est rapide. La série de Canal+ a ainsi parfaitement intégré les règles, ainsi que les codes du jeu original, pour mieux les twister. Ces quelques changements apportent finalement encore plus de piquant à l’ensemble, en ajoutant les rôles spéciaux au fur et à mesure par exemple, plutôt que dès le départ.

Une carte de Loup-Garou dans le film Netflix // Source : Netflix

Le film Netflix, lui, opère d’étranges modifications aux différents pouvoirs des cartes, comme une force soudainement surhumaine pour le Chasseur ou une Voyante désormais capable de lire dans les pensées. Seul le rôle de la Sorcière est bien amené, mais il faut attendre la toute fin de Loups-Garous pour le découvrir.

Qui gagne ? La série de Canal+ remporte à nouveau le duel dans cette catégorie, offrant un nouveau regard sur le jeu des Loups-Garous dans leur ensemble (et nous donnant furieusement envie de créer notre propre partie géante).

L’humour et les blagues

Revisiter Daniel Balavoine sous un autre nom, avec Franck Dubosc en Daniel Baladin et ses Baladettes : voilà la promesse du film Netflix, en mettant en avant un humour honnêtement plutôt daté, qui ne fait plus mouche du tout. Seul un running-gag autour d’une flèche a su nous tirer quelques sourires, mais en une heure et demie de film, c’est un peu léger.

La supériorité de Panayotis Pascot et Fary // Source : Canal+

Du côté des Loups Garous à la sauce Canal+, les blagues sont bien plus mordantes. Il faut dire que l’écriture de Panayotis Pascot et Fary, habitués de l’humour, mêlée à la voix ironique de Mister V pour narrer les épisodes, forme un duo gagnant à l’écran.

Qui gagne ? Sans aucune hésitation, la série de Canal+ est bien plus drôle et fun à regarder que le film Netflix, qui souffre d’une écriture franchement lourde.

L’aspect familial

Conçu comme un film respectant le côté convivial et familial du jeu original, Loups-Garous, sur Netflix, tient effectivement son pari. Vous pouvez donc regarder sans crainte le long-métrage avec vos enfants, à partir d’environ 8-10 ans, puisqu’aucune séquence n’appartient au genre de l’horreur. Même la présence des fameux lycanthropes n’est pas si effrayante, et le film mise plutôt sur du suspense, davantage que sur de l’angoisse.

Seulement quelques légers frissons à prévoir devant Loups-Garous sur Netflix // Source : Netflix

La série de Canal+, elle, s’adresse à un public plus aguerri, au moins de jeunes adultes, puisque la majorité de l’action se situe dans des discussions entre les joueurs. Un parti pris qui ne cible donc clairement pas les enfants, qui pourraient s’ennuyer ferme.

Qui gagne ? On doit accorder aux Loups-Garous de Netflix au moins une qualité : celle de s’adresser à toutes les générations. Si vous cherchez à passer une soirée en famille, nous vous recommandons donc davantage ce film, plutôt que la série de Canal+, plus bavarde.

Bilan : entre le film Netflix et la série Canal+, quelle est la meilleure version des Loups-Garous ?

Vous l’aurez compris si vous avez lu tous les critères de ce comparatif (bravo et merci !) : la série de Canal+ gagne à tous les coups, ou presque, face au film de Netflix. Même avec toute la bonne volonté du monde, il est difficile de favoriser les Loups-Garous de Franck Dubosc, qui semblent sortir tout droit d’une époque révolue, tandis que la version avec Panayotis Pascot et Fary s’inscrit au contraire dans une modernité bien plus agréable.

Que vous soyez fans, ou non, du jeu de société original, nous vous conseillons donc vivement de donner une chance aux lycanthropes de Canal+, qui cochent toutes les cases pour passer une excellente soirée, au coin du feu, en bonne compagnie.

