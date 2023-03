Bridgerton vous manque et vous ne savez plus comment combler votre soif de romances torturées et de robes corsetées ? Alors rendez-vous sur Canal+ pour découvrir 3 films disponibles en streaming : Orgueil et Préjugés, Bright Star et Radioactive.

Des paysages de campagne à l’aube, des scènes de bals virevoltantes, des poèmes pour déclamer sa flamme… Vous aimez l’ambiance romantique du XIXᵉ siècle ? Cela tombe bien, nous aussi. Et parfois, c’est tout ce dont on a besoin pour un week-end tout en douceur, grâce à des films disponibles sur des plateformes de SVOD.

En ce samedi 25 mars 2023, nous vous proposons donc de savourer pour la énième fois la romance entre Elizabeth Bennet et Mr Darcy dans Orgueil et Préjugés, de vous découvrir une fibre poétique avec Bright Star ou de tester vos compétences scientifiques avec Radioactive, le tout sur Canal+.

Orgueil et Préjugés, le classique romantique dont on ne se lasse jamais

Au XIXᵉ siècle, dans un petit village anglais, Elizabeth Bennet tente désespérément d’échapper au mariage tant voulu par sa mère, qui cherche à la caser avec le premier riche venu. Intelligente et indépendante, la jeune femme préfère les après-midis lecture dans des champs à perte de vue aux soirées mondaines, qu’elle déteste. Mais lorsque sa sœur, Jane, tombe sous le charme de Mr Bingley, Elizabeth va, elle, faire la rencontre de Mr Darcy, un homme qu’elle estime orgueilleux et inintéressant. Leur alchimie va pourtant faire des étincelles…

Adapté de l’un des plus beaux romans anglais jamais écrits, cette transposition à l’écran du chef d’œuvre de Jane Austen est une réussite totale. Keira Knightley (Pirates des Caraïbes, L’Étrangleur de Boston) et Matthew Macfadyen (Succession) y forment un duo complémentaire, donnant parfaitement vie à ces personnages littéraires cultes. La réalisation délicate de Joe Wright (qui a dirigé un épisode de Black Mirror) complète ce tableau champêtre et romantique à souhaits, dont on ne pourrait jamais se lasser. Et si vous cherchez un argument supplémentaire pour redécouvrir cette histoire d’amour en avance sur son temps, sachez qu’Orgueil et Préjugés quittera le catalogue Canal+ le vendredi 31 mars 2023. Alors faites vite pour déclarer votre flamme à Elizabeth Bennet ou à Mr Darcy…

Bright Star, la douce poésie au service de l’amour

Vous aimez les sonorités épiques des poèmes romantiques et vous rêvez d’écrire des vers à votre âme sœur ? Vous pourriez bien trouver l’inspiration avec Bright Star. Réalisé par Jane Campion, la reine des univers raffinés aux personnages féminins émancipés comme dans La Leçon de Piano, ce film se concentre sur la vie de John Keats. Le poète anglais, qui n’a connu la reconnaissance qu’après sa courte vie, a entamé une romance secrète avec sa voisine, Fanny Brawne. De cette histoire d’amour passionnée, l’écrivain en a tiré ses plus beaux vers, et Bright Star embrasse cette poésie avec force.

On reste ainsi toujours subjugués par la vision éternelle d’Abbie Cornish (Jack Ryan), lisant une lettre dans un champ de fleurs, ou par la correspondance discrète et sensible des deux tourtereaux. Ce n’est donc pas pour rien si Bright Star s’est taillé une place de choix dans notre sélection des meilleurs films à voir sur Canal+. Et pour vous convaincre encore un peu plus de donner une chance à ce drame romantique d’une beauté hallucinante, nous vous laissons avec les écrits de John Keats lui-même : « Je rêve que nous sommes des papillons n’ayant à vivre que trois jours d’été. Avec vous, ces trois jours seraient plus plaisants que cinquante années d’une vie ordinaire. »

Radioactive, la collaboration scientifique la plus romantique de l’Histoire

On vous l’accorde : on triche un peu en intégrant Radioactive dans notre sélection spéciale XIXᵉ siècle. Si le film débute à la fin des années 1890, la majorité de l’intrigue se déroule plutôt dans les décennies qui ont suivi. Mais il fallait bien intégrer un peu de matière scientifique à ce guide, avec l’un des couples les plus reconnus au monde : les Curie. Radioactive s’intéresse ainsi à la vie de Marie, qui peine à imposer ses brillants travaux de chercheuse dans un monde rempli d’hommes. Lorsqu’elle rencontre Pierre, également scientifique, leur collaboration va mener à des découvertes majeures pour l’histoire de l’humanité.

Si l’on peut reprocher à ce biopic quelques longueurs ainsi que l’écueil d’avoir largement romantisé certains aspects de la vie de Marie Curie, Radioactive reste une excellente porte d’entrée vers son génie impressionnant. Le film déroule ses découvertes scientifiques avec une narration ludique et originale, qui démontre les utilisations concrètes de la radioactivité dans le futur. Radioactive dénonce ainsi au passage à quel point ce bouleversement majeur a été utilisé pour produire le bien le plus pur autant que le mal le plus absolu. Mais ne tardez pas à voir cette biographie menée par Rosamund Pike (Gone Girl, La Roue du Temps) : Radioactive quittera le catalogue de Canal+ le vendredi 7 avril 2023.

