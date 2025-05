Lecture Zen Résumer l'article

Cinq ans après Le Jeu de la Dame, le showrunner Scott Franck dévoile enfin son nouveau projet pour Netflix : Les Dossiers Oubliés, une série policière avec Matthew Goode, qui rappelle étrangement une œuvre culte : Sherlock. Vaut-elle vraiment le coup d’œil ? Voici notre avis sans spoilers.

Vous trouviez le personnage de Sherlock particulièrement désagréable ? Alors, attendez de rencontrer Carl Morck, son petit frère détective, tout aussi insupportable. C’est bien simple : tout le monde déteste ce flic arrogant et exécrable. La cheffe de la police lui confie alors la direction d’un tout nouveau service, dédié aux cold cases, ces fameuses affaires criminelles non résolues. Mis au placard dans un sous-sol délabré, Carl Morck va s’entourer de deux employés improbables pour continuer ce qu’il sait faire de mieux : agacer suffisamment les gens pour qu’ils finissent par lui confier des informations cruciales à ses enquêtes.

Bienvenue dans Les Dossiers Oubliés, la nouvelle série policière made in Netflix qui devrait faire un carton dès sa sortie, le 29 mai 2025. On y retrouve trois ingrédients synonymes de succès : Scott Franck, le showrunner du Jeu de la Dame, le comédien Matthew Goode (A Discovery of Witches) et des enquêtes aux multiples twists. La recette finale fonctionne-t-elle vraiment, au point de potentiellement prendre la suite de séries cultes comme Sherlock ou Slow Horses ? Voici notre avis, garanti sans spoilers.

Carl Morck, le petit frère de Sherlock et Dr House ?

Dès ses premières minutes, Les Dossiers Oubliés a su capter immédiatement notre attention. Sans trop en dévoiler, disons qu’il s’agit d’une séquence conçue sous forme d’archive vidéo, en caméra à l’épaule, dont l’issue est plutôt surprenante. Et si le premier épisode propose une longue mise en place des enjeux et des personnages, on pouvait tout de même en retirer de gros indices prometteurs, à commencer par la performance de Matthew Goode dans le rôle principal.

Matthew Goode ou Benedict Cumberbatch ? Vous avez quatre heures. // Source : Netflix

L’acteur britannique propose ainsi une partition qu’on lui connaît peu, en interprétant Carl Morck, cet anti-héros désinvolte, cynique et égocentrique. Malgré tout, le comédien parvient à lui insuffler une humanité bienvenue, à l’image de Benedict Cumberbatch avec Sherlock ou de Hugh Laurie pour Dr House.

Les trois personnages partagent d’ailleurs une misanthropie apparente, un manque évident de codes sociaux et un complexe de supériorité cachant de nombreuses failles. Carl Morck pourrait donc être leur héritier, avec plusieurs options supplémentaires, comme un amour pour le foot, un sérieux penchant pour l’alcool et un beau-fils non désiré à élever en prime. Malheureusement, la comparaison s’arrête là.

Un bingo de personnages vus et revus

Les Dossiers Oubliés (ou Department Q), adaptée de la saga de livres à succès imaginée par Jussi Adler-Olsen, emprunte ainsi à de nombreuses séries, dont Slow Horses, sans jamais réussir à les égaler. Alors, certes, le générique, étonnamment joyeux considérant les thématiques de l’ensemble, reste bien en tête. Oui, les personnages sont plutôt attachants et donnent envie de les suivre, au fil de leurs péripéties.

Mais la narration, elle, peine à être à la hauteur. Après la conclusion de l’épisode 1, magistrale, on s’attendait pourtant à une intrigue qui change des séries policières habituelles, avec un twist rebattant toutes les cartes du jeu.

Carl Morck en compagnie d’Akram, un enquêteur aux méthodes bien particulières. // Source : Netflix

Au contraire, Les Dossiers Oubliés embrasse finalement tous les archétypes du genre, avec un flic odieux souffrant d’un stress post-traumatique, une jeune femme ambitieuse, un coéquipier taiseux, un colocataire excentrique, un ado rebelle, une boss autoritaire…

Même Carl Morck, censé être le petit génie torturé du lot, sauve finalement peu la mise à ses camarades, qui deviennent les couteaux les plus aiguisés du tiroir, en comparaison. On aurait aimé davantage de créativité de la part de Scott Franck, le showrunner du Jeu de la Dame, qui propose ici une production assez sage, autant dans sa forme que dans son propos.

Pour les fans de Matthew Goode et de beaux paysages écossais

La série Netflix souffre également de deux syndromes problématiques pour une enquête policière digne de ce nom : les longueurs et les multiples fausses pistes. Bien sûr, on adore toujours se perdre dans les méandres d’une affaire criminelle complexe, en élaborant de nouvelles théories à chaque épisode. D’autant plus lorsque ladite affaire se déroule dans de beaux paysages écossais.

Rose, probablement le meilleur personnage de la série. // Source : Netflix

Mais les 9 épisodes finissent par nous perdre au passage, avec un récit souvent trop difficile à suivre et des personnages en pagaille, dont on peine à retenir les noms et qui nous mènent à un final à la limite du ridicule, par certains aspects. On sent clairement que l’intrigue aurait pu tenir en 6 chapitres, sans être étirée à l’infini, avec des rebondissements incohérents à souhaits, juste pour les besoins du scénario.

Pour autant, malgré sa tendance à s’éparpiller en cours de route, Les Dossiers Oubliés reste un divertissement idéal pour un long week-end pluvieux. Les fans de Matthew Goode, d’humour anglais décalé et de travail d’équipe y trouveront forcément leur compte. En revanche, pour celles et ceux qui aiment les enquêtes bien ficelées et les surprises d’un dénouement imprévisible, il faudra peut-être plutôt prévoir un énième visionnage de Sherlock ou de Slow Horses.

Le verdict 5/10 Les Dossiers Oubliés Voir la fiche Il n’y a pas d’offres pour le moment On a aimé Matthew Goode ❤️

De beaux paysages écossais

Un générique étonnant

L’humour anglais, comme on l’aime

Un beau quatuor d’enquêteurs On a moins aimé Des personnages trop caricaturaux

Un anti-héros au génie discutable

La psy, fabuleuse mais sous-exploitée

Une intrigue qui part dans tous les sens

Ce final ?! On aurait tellement aimé vous recommander Les Dossiers Oubliés les yeux fermés. D’autant que ses petits airs de Sherlock et de Slow Horses nous ont d’abord largement convaincus, avant de finalement nous décevoir, la faute à une intrigue mal maîtrisée. Pour autant, la série Netflix peut se dévorer sans problème le temps de quelques heures, à condition d’avoir le cerveau bien accroché pour tout suivre. Heureusement, un atout de taille sera là pour vous guider le long des routes écossaises : l’excellent Matthew Goode, évidemment.

