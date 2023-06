Au format poche, emporter des livres en vacances est encore plus facile. Voici 5 livres de science-fiction, petit format, à mettre dans la valise cet été 2023.

Une envie d’évasion dans de multiples futurs, cet été ? La science-fiction est aussi là pour cela — malgré un ton parfois sombre. Pour gagner un peu de place dans la valise, vous pouvez porter vos choix vers des livres dorénavant disponibles au format poche. Voici une sélection de parutions récentes, trépidantes, à déguster durant vos congés estivaux.

Les Oiseaux du temps

Traduit par Julien Bétan. // Source : Le Livre de Poche

L’été, c’est aussi le temps des histoires d’amour. Même dans le registre de la science-fiction, des livres y font honneur. C’est le cas de la novella d’Amal El-Mohtar et Max Gladstone, dont on vous faisait déjà l’éloge à la sortie : Les oiseaux du temps.

Nos deux héroïnes, Rouge et Bleu, s’aiment, mais elles sont également des soldats ennemies en plein cœur d’une guerre temporelle abstraite. Leurs routes se croisent à travers le temps, alors qu’elles se laissent des missives — jamais sur du papier et souvent de manière abracadabrantesque. Les oiseaux du temps est donc l’histoire d’une correspondance amoureuse spatiotemporelle. Et ce, avec une plume d’une poésie ravissante.

« Je t’envoie cette lettre depuis une étoile qui tombe. L’entrée dans l’atmosphère l’entamera, la mettra à l’épreuve, mais ne la fera pas fondre entièrement. J’écris en lettres de feu dans le ciel, une chute qui égale ton ascension. »

Le Livre de M

Traduit par Anne-Sylvie Homassel. // Source : Livre de Poche

Qui n’a pas envie de se plonger dans un monde post-apocalyptique pendant ses vacances ? Le livre de M de Peng Shepherd postule une fin du monde dont le twist de départ est à cheval entre le fantastique et la science-fiction : les humains perdent leurs ombres. Littéralement. Sauf que s’ajoute aussi une perte de mémoires. Peu à peu, l’humanité sombre dans l’effondrement.

Peng Shepherd décrit ensuite un récit post-apocalyptique trépidant, qui dépeint plusieurs points de vue, chacun venant avec son lot d’enjeux. Un voyage au rythme prenant, qui épouse ce que l’on aime dans le genre post-apo, tout en essayant de questionner le lien entre nos souvenirs et notre identité — individuelle comme collective.

Quitter les monts d’Automne

Source : Livre de poche

De la science-fiction aux effluves japonaises, c’est ce que propose Emilie Querbalec dans Quitter les monts d’automne.

Dans cet étonnant futur où l’écriture est interdite — et où la mémoire repose donc sur le récit oral –, l’écrivaine mélange le sense of wonder de la science-fiction spatiale avec une violence parfois assez crue. Entre voyage interplanétaire et récit initiatique d’une jeune héroïne, voilà de quoi être transporté cet été.

L’écrivaine française a par ailleurs confirmé son talent avec un second ouvrage, Les chants de Nüying, paru récemment.

Symphonie atomique

Source : Pocket

Branchez-vous sur Radio Collapse.

Biologiste de formation, expert en développement durable, Étienne Cunge imagine une fin de 21e siècle en plein effondrement — ce que l’antenne fictive Radio Collapse nous raconte dans l’ouvrage. En plus des conséquences désastreuses sur la biodiversité, cet effondrement est synonyme d’un retour à l’équilibre nucléaire fragile entre grandes puissances. Jusqu’au jour où cet équilibre est menacé, mais cette fois-ci, cela se joue dans l’espace.

Symphonie atomique est un roman trépidant, terrifiant et sensiblement politique à l’ère où le changement climatique s’emballe. L’auteur fait par ailleurs partie de la collection « étoiles montantes de l’imaginaire », chez Pocket.

Silo

Source : Livre de Poche

Difficile de ne pas avoir entendu parler de la dernière grosse production d’Apple TV+ : Silo, avec Rebecca Ferguson. La série, renouvelée pour une saison 2, est adaptée de la trilogie signée Hugh Howey. Et, si vous vous plongiez dans l’œuvre littéraire initiale ?

Dans la joie et la bonne humeur, puisque, dans ce roman dystopique, l’humanité est réfugiée sous terre dans un bunker sous-terrain prenant la forme d’un silo de 144 étages. Seule communication avec l’extérieur : un écran géant, qui montre une terre dévastée, et toxique. Mais, peut-on se fier à cet écran et au régime politique en place, qui semble bien répressif envers toute personne remettant en question l’histoire officielle ? Un roman littéralement haletant, par son contexte et son suspense.

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.