Vos vacances ont commencé ? Découvrez notre liste d’applications utiles ou indispensables, pour vivre au mieux cette période et éviter les mauvaises surprises.

Soleil, plage, bronzage : les vacances d’été ont commencé. L’heure est sans doute venue, pour vous, de partir en profiter. En tout cas, cette période est synonyme de repos. Se ressourcer ou recharger ses batteries est donc primordial avant d’entamer le reste de l’année, ainsi que la prochaine rentrée.

Afin de faciliter votre départ en vacances, ou l’ensemble de votre séjour, sachez qu’il existe certaines applications indispensables. Voici celles que la rédaction de Numerama vous conseille d’utiliser.

Fofly

Qui dit voyage dit forcément départ, peut-être en avion. L’application Fofly peut vous permettre de vivre ce trajet dans les airs de la meilleure des façons : son objectif est de vous aider à mieux gérer votre stress. Même si elle ne peut pas faire de miracles, on peut la recommander aux personnes atteintes d’acrophobie (la peur des hauteurs) et qui ont peur des avions. Fofly vous donne quelques astuces non négligeables qui devraient vous aider à canaliser vos peurs, et apaiser ainsi votre angoisse du vide.

Fofly est gratuite. Elle est disponible sur iOS et Google Play.

L’app Fofly. // Source : Captures d’écran Fofly sur iOS

Google Traduction

D’aucuns disent que Google Traduction ne serait pas très fiable, notamment sur ce qui concerne les traductions écrites. Toutefois, l’application demeure pratique et très utile quand il s’agit de communiquer rapidement avec des gens. Si vous partez en vacances à l’étranger, on ne vous demandera pas de maîtriser totalement la langue nationale du pays où vous êtes. Ce qu’il faut retenir, ce sont les bases. Et Google Traduction peut vous sortir de nombreuses situations.

Google Traduction est gratuite. L’app est disponible sur iOS et Google Play.

Google Traduction. // Source : Captures Google Traduction sur iOS

HotelTonight

Vous avez eu un imprévu, voire un souci de logement à la toute dernière minute ? HotelTonight peut vous aider à résoudre votre problème. Il peut être utile de télécharger cette application, même « au cas où » : elle propose des réservations très rapides, même si vous êtes perdu au Texas, au beau milieu de la nuit, le tout avec des prix vraiment intéressants. HotelTonight peut vous sortir de situations compliquées, et vous éviter un éventuel futur problème de logement.

HotelTonight est gratuite. L’app est disponible sur iOS et Google Play.

HotelTonight. // Source : Captures HotelTonight sur iOS

Hellocare

Tomber malade est pénible, et cela l’est encore plus si vous êtes loin de chez vous. Heureusement, il existe l’application Hellocare. Sa particularité est qu’elle vous permet de trouver rapidement un médecin 7j/7 et 24h/24, le tout à un prix vraiment intéressant (20 euros). Vous serez mis instantanément en relation avec un médecin par le biais d’un simple bouton — tous vos échanges resteront bien évidemment confidentiels et sécurisés. Il est toutefois important de préciser que ces consultations ne sont pas remboursées par la Sécurité sociale en France.

Hellocare est gratuite (les consultations, elles, sont payantes). L’app est disponible sur iOS et Google Play.

Hellocare. // Source : Captures d’écran Hellocare sur iOS

Flush

Parce que vous ne serez jamais à l’abri d’une envie pressante, et que celle-ci n’attend pas, peu importe l’endroit où vous vous trouvez, l’application Flush vous permet de trouver des toilettes publiques rapidement, dans une zone proche de celle où vous êtes. La particularité de cette application est qu’elle marche même sans connexion ou sans réseau 4G. Elle vous précise également si oui, ou non, ces toilettes sont payantes (et à quel prix).

Flush est gratuite. Elle est disponible sur iOS et Google Play.

Flush. // Source : Captures d’écran Flush sur iOS

CityMapper

Que vous soyez à Paris, à Berlin, ou même à Barcelone, CityMapper est la solution à tous vos problèmes de transports. Cette application combine l’ensemble des moyens de déplacement (voiture, vélo, covoiturage, bus, train) disponibles dans les plus grandes villes du monde, vous offrant ainsi un moyen de déplacement qui vous évite les longs trajets à pied.

CityMapper est gratuite. L’app est disponible sur iOS et Google Play.