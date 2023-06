Alors que le mois de juin est synonyme de célébration pour les personnes LGBTQIA+, les plateformes de SVOD proposent des sélections spéciales pour prolonger la lutte dans le domaine culturel. 4 films fabuleusement queer sont ainsi disponibles en streaming : The Prom sur Netflix, Avalonia, l’étrange voyage et The Rocky Horror Picture Show sur Disney+, ainsi que Trois nuits par semaine sur Canal+.

On ne le dira jamais assez : la représentation à l’écran est essentielle. Si le cinéma n’a pas toujours su comment écrire des personnages LGBTQIA+ dignes de ce nom, ces dernières années, la tendance s’est bien heureusement inversée. Alors pour célébrer le Mois des Fiertés comme il se doit, sans oublier la dimension politique des combats à mener, voici 4 films à découvrir sur les plateformes de SVOD.

The Rocky Horror Picture Show // Source : 20th Century Fox

En ce samedi 17 juin 2023, vous pouvez organiser un bal de promo avec The Prom sur Netflix, sauver la planète avec Avalonia, l’étrange voyage sur Disney+, apprendre la meilleure chorégraphie au monde avec The Rocky Horror Picture Show, également sur Disney+, ou plonger dans le monde des drag queens avec Trois nuits par semaine sur Canal+.

The Prom sur Netflix, la célébration queer adolescente

Lorsque l’on pense à la représentation LGBTQIA+, on pense souvent au créateur de séries ultra prolifique Ryan Murphy (Glee, Pose, American Horror Story). Mais ce réalisateur, scénariste et producteur américain ne s’est heureusement pas limité au petit écran. En 2020, il présentait ainsi sa comédie musicale The Prom, largement pensée pour les nostalgiques de Glee, avec un casting ahurissant. Meryl Streep (Mamma Mia!), James Corden (The Late Late Show), Nicole Kidman (Moulin Rouge!) et Kerry Washington (Scandal) s’éclatent ainsi visiblement dans cette célébration queer géante.

Dans The Prom, deux artistes de Broadway, Dee Dee Allen et Barry Glickman voient leur carrière dépérir. Alors qu’ils sont au bout du rouleau, ils débarquent dans une petite ville de l’Indiana, où Emma, jeune lycéenne, souhaite simplement participer au bal de promo avec sa petite amie, Alyssa. Problème : l’association de parents d’élèves interdit formellement aux couples gay d’y assister. Dee Dee et Barry se jettent alors à corps perdu dans cette lutte pour offrir à Emma un bal digne de ce nom et défendre la communauté LGBTQIA+.

Alors, évidemment, c’est du Ryan Murphy, donc c’est too much, beaucoup trop coloré, bienveillant et fortement gnan-gnan. Mais The Prom, sur Netflix, reste un film d’une douceur infinie pour tous les adolescents, présents ou passés, qui ont vécu la discrimination et la peur d’être qui ils sont vraiment. Une bombe de positivité, idéale pour le Mois des Fiertés.

À voir si vous avez aimé : Glee ; Love, Simon ; Mamma Mia! ; Hairspray ; Tick, Tick… Boom!

Glee ; Love, Simon ; Mamma Mia! ; Hairspray ; Tick, Tick… Boom! À voir si vous cherchez : comédie musicale ; casting en or ; humour ; pour ados mais pas que ; à voir en famille ; romance ; inspirant ; pouvoir de la culture ; fêter les lesbiennes ; luttes LGBTQIA+ ; exagération permanente ; style de Broadway ; feel-good ; pas de violence ; frôler l’indigestion de bons sentiments mais adorer quand même ; Meryl Streep plus fabulous que jamais

Avalonia, l’étrange voyage sur Disney+, la célébration queer écologiste

En ce Mois des Fiertés, pourquoi ne pas prôner la convergence des luttes et se détendre devant un dessin animé aussi queer qu’écologiste ? Bingo, Avalonia, l’étrange voyage coche toutes ces cases. Si la dernière production animée des studios Disney est sortie dans l’indifférence générale, à Noël 2022, elle possède pourtant de nombreux atouts pour être un divertissement familial et politique de grande qualité. Dans ce récit d’aventure coloré, les habitants de la planète Avalonia mènent une vie prospère, depuis qu’une plante leur offre les bienfaits de l’électricité. Mais cet équilibre sera bientôt bouleversé et la famille Clade, habituée au quotidien des agriculteurs, va devoir renouer avec son passé d’aventuriers. Ils vont embarquer pour une dangereuse, mais incroyable, épopée dans un monde totalement inconnu.

Avalonia, l’étrange voyage développe ainsi un propos écologique fort, dans un dessin animé aux enjeux plutôt adultes, mais tout de même accessible aux plus petits. Cerise sur le gâteau : Ethan, le fils de la famille Clade, est gay. Mais cette caractéristique fait tout simplement partie de son identité, sans devenir un éternel problème ou être l’objet d’une discussion gênante. Au contraire, ce type de représentations fait un bien fou, permettant à Ethan de pouvoir juste vivre sa vie d’adolescent, totalement terrifié à l’idée de parler à Diazo, son crush. Un personnage attachant, dans un film important sur de nombreuses thématiques. Que demander de plus ?

À voir si vous avez aimé : En Avant ; Dragons ; Wall-E ; Lilo & Stitch

En Avant ; Dragons ; Wall-E ; Lilo & Stitch À voir si vous cherchez : voyage ; aventure ; fantastique ; animaux mignons ; humour ; paysages époustouflants ; production Disney ; fêter les gays ; monde inexploré ; écologie ; représentation LGBTQIA+ ; animation ; à voir en famille ; propos écologique ; diversité ; relation père-fils déjantée

The Rocky Horror Picture Show sur Disney+, la célébration queer musicale

Un Mois des Fiertés ne serait pas complet sans un visionnage de LA comédie musicale queer par excellence. Complètement extravagant dans ses moindres détails, The Rocky Horror Picture Show a pourtant fait un flop complet à sa sortie en 1975, avant de devenir l’un des films les plus cultes du septième art. Mélangeant science-fiction, horreur et kitsch assumé, cette comédie musicale inclassable met en scène Janet et Brad, qui viennent de se fiancer. Un soir d’orage, leur voiture tombe en panne au milieu de nulle part. Ils se réfugient alors dans un mystérieux château et rencontrent ses habitants, dont le fantasque Dr Frank-N-Furter…

Bienvenue au Rocky Horror Picture Show, soit une heure et demie de tableaux musicaux rock’n’roll et de paroles subversives, prônant la liberté sexuelle et de genre. On vous prévient : c’est une expérience à mi-chemin entre une grosse fête gênante et un OVNI au charme désuet. Parfait pour la période d’Halloween, ce monument de la culture queer complètement zinzin se marie également avec goût à la célébration des combats LGBTQIA+. Et si vous préférez l’ambiance d’une salle de cinéma, sachez que le film n’a jamais quitté l’affiche depuis 1978 au mythique Studio Galande, à Paris, et qu’il est donc diffusé chaque vendredi et samedi, dans une ambiance absolument incroyable.

À voir vous avez aimé : Chicago ; Cabaret ; Phantom of the Paradise ; Sweeney Todd

Chicago ; Cabaret ; Phantom of the Paradise ; Sweeney Todd À voir si vous cherchez : comédie musicale ; film culte ; parodie ; décalé ; humour noir ; fantastique ; horreur ; étrange ; liberté sexuelle ; fêter les personnages queer ; chanter à tue-tête sur Sweet Transvestite ; « Let’s do the Time Warp again! »

Trois nuits par semaine sur Canal+, la célébration queer romantique

Pour terminer cette sélection, quoi de mieux qu’une comédie romantique pleine d’amour et de mignonnerie ? Dans Trois nuits par semaine, Baptiste est un jeune photographe qui vient de rencontrer Cookie Kunty, drag queen iconique de la nuit parisienne. Ensemble, ils mettent au point un projet artistique et commencent peu à peu à se rapprocher. Baptiste découvre alors l’homme derrière la drag queen, Quentin, et va complètement remettre en question son couple de longue date avec Samia.

Grand public et chaleureux, ce premier film de Florent Gouëlou est une petite pépite de sensibilité, dont la lumière et la photographie sont sublimes. On suit avec plaisir ces personnages, incarnés par les remarquables Pablo Pauly (Patients) et surtout Romain Eck, qui donne également vie à Cookie Kunty hors caméra. Cette immersion romantique dans l’univers des drag queens ne nous épargne pas de nombreux clichés du genre, mais séduit par sa force comique et dramatique, mêlée à une mise en lumière flamboyante de ces artistes hors pair. Trois nuits par semaine est un film incroyablement doux, tendre, politique, qui déverse avec bonheur ses joyeuses paillettes de sensualité.

À voir si vous avez aimé : Drag Race France ; Priscilla, folle du désert ; Heartstopper

Drag Race France ; Priscilla, folle du désert ; Heartstopper À voir si vous cherchez : comédie romantique ; intimiste ; découvrir le monde des drag queens et les hommes qui leur donnent vie ; histoire d’amour ; tout public ; feel-good ; humour ; rêves et espoirs ; fêter les drag queens ; se préparer pour la saison 2 de Drag Race France, qui arrive le 30 juin 2023 sur le site de France TV

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, OCS : le comparatif 2023 des offres de SVOD en France Découvrez notre comparateur

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.