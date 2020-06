Les détails sur la série TV consacrée à Fondation se précisent. La série doit sortir en 2021. Une première bande-annonce a été diffusée en juin 2020.

L’histoire de Fondation

Fondation narre comment Hari Seldon, grâce à la discipline de la « psycho-histoire », qui repose sur les statistiques, parvient à déterminer le destin funeste de l’Empire Galactique. Cela lui fait prendre conscience de l’urgence qu’il y a à consigner tout le savoir humain, à travers une Encyclopédie, à l’autre bout de la galaxie, sur un monde baptisé Terminus, afin de pouvoir rebâtir la société à partir de ses ruines.

Selon le synopsis d’Apple, la série « fait la chronique d’une bande d’exilés au cours de leur voyage monumental pour sauver l’humanité et reconstruire la civilisation au milieu de la chute de l’Empire Galactique ».

Quel casting ?

La série s’appuie sur quelques figures du petit et du grand écran, comme Lee Pace, que l’on voit par exemple dans la trilogie du Hobbit en tant que le roi elfique Thranduil, et Jared Harris, qui a récemment fait sensation en incarnant Valeri Legasov dans la mini-série Chernobyl de HBO. Le premier incarne Brother Day dans Fondation et le personnage par qui tout a commencé : Hari Seldon.

Le casting est complété par l’actrice Leah Harvey, qui incarnera Salvor Hardin, qui s’avère être un homme dans le roman de l’écrivain américano-russe. Gaal Dornick, proche de Hari Seldon, sera joué également par une femme, Lou Llobell. Terrence Mann et Cassian Bilton seront respectivement Brother Dusk et Brother Dawn. Quant à Eto Demerzel, le rôle a été confié à Laura Birn.

Date de sortie de Fondation

Elle doit être diffusée en 2021 sur Apple TV+. Une page dédiée a été mise en place sur la plateforme.

Un premier teaser pour la série

Une première bande-annonce a été diffusée le 22 juin lors d’une conférence organisée par Apple. Cet aperçu donne l’impression d’une production particulièrement soignée, mais aussi une adaptation relativement libre de l’œuvre originale — ce qui ne l’empêchera pas en principe d’en respecter les grandes lignes. Le trailer est précédé d’un bref aperçu des coulisses du tournage.

Combien d’épisodes pour Fondation ?

Il a été rapporté à l’été 2018 que le projet comportera au moins dix épisodes, ce qui devrait au moins poser les bases de la saga littéraire d’Isaac Asimov. Dix épisodes ne suffiront certainement pas à couvrir l’ensemble du cycle s’il est question d’aller dans les détails des romans. Ils devraient toutefois au moins permettre de poser le cadre de l’intrigue.

Ces dix épisodes constitueront sans doute une première saison, qui sera renouvelée si les audiences sont convaincantes. La durée de chaque épisode est inconnue, mais on peut supposer qu’elle se situera entre 40 et 60 minutes, avec un format spécial pour le pilote. Selon Deadline, le projet est notamment supervisé par Robyn Asimov, la fille de l’écrivain américain, mort en 1992.

Un chantier lancé en 2018

Dans l’aventure est présente la société de production Skydance Television, filiale de la compagnie cinématographique américaine du même nom. Elle a travaillé sur des séries comme Manhattan, Altered Carbon et Grace et Frankie. Initialement, il y avait deux showrunners pour la série, à savoir David S. Goyer et Josh Friedman, mais Josh Friedman a quitté le projet au cours du printemps 2019.

David S. Goyer est connu pour avoir participé à la scénarisation de la trilogie Batman de Christopher Nolan, de plusieurs films DC Comics (Man of Steel et Batman v Superman : Dawn of Justice) ou encore de la trilogie Blade, dont il a réalisé le troisième volet. Le poste de showrunner vise à s’assurer de la cohérence générale de la série. Il occupe aussi un rôle de producteur exécutif.

Il a été annoncé au printemps 2018 qu’Apple a obtenu les droits d’adaptation du roman.

Article publié initialement le 24 août 2018