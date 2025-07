Lecture Zen Résumer l'article

Après deux saisons particulièrement populaires, Neil Druckmann, le créateur du jeu vidéo original puis de la série, quitte le navire de The Last of Us. La saison 3, déjà commandée, se fera donc sans lui.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’avenir de The Last of Us ne semble plus aussi radieux qu’avant. Devenue un véritable phénomène grâce à sa saison 1, qui a propulsé Pedro Pascal et Bella Ramsey au firmament, l’adaptation du fameux jeu vidéo de Naughty Dog s’est légèrement prise les pieds dans le tapis, avec une saison 2 plus controversée.

Et la suite ne risque pas de s’améliorer : Neil Druckmann, qui avait imaginé le jeu puis dirigé la série, vient de quitter son poste de showrunner. Une très mauvaise nouvelle pour la saison 3, déjà commandée par HBO et qui changera complètement d’héroïne.

Coup dur pour The Last of Us, avec deux départs inattendus

Dans un communiqué dédié, partagé par Naughty Dog sur Instagram le 2 juillet 2025, Neil Druckmann a ainsi annoncé qu’il avait pris « la décision difficile » de se retirer de la série The Last of Us. « Nous avons terminé notre travail sur la saison 2 et avant que cela ne commence vraiment pour la saison 3, il est temps pour moi de me concentrer sur les futurs projets de Naughty Dog, y compris sur l’écriture et la réalisation de notre nouveau jeu palpitant, Intergalactic: The Heretic Prophet, ainsi que sur mes responsabilités en tant que chef du studio et responsable de la partie créative ».

Il est vrai qu’Intergalactic: The Heretic Prophet, dont la date de sortie est encore inconnue, promet d’être une nouvelle petite révolution dans le domaine des jeux vidéo, comme The Last of Us a pu l’être à l’époque de sa sortie, en 2013.

Pour autant, Neil Druckmann estime que son travail sur la série constitue un « moment fort » de sa carrière : « C’était un honneur d’être aux côtés de Craig Mazin à la production exécutive, à la réalisation et à l’écriture des deux dernières saisons. »

À noter qu’un autre grand nom de Naughty Dog quitte aussi le navire : Halley Gross, qui avait co-écrit The Last of Us : Part II avec Neil Druckmann, et qui était l’une des scénaristes de la saison 2. Sur Instagram, elle a insisté sur l’importance des histoires qu’elle a pu raconter, « autour de l’amour, de la perte et de ce que cela signifie d’être humain dans un monde terrifiant ».

Heureusement, The Last of Us peut toujours bénéficier du savoir-faire de Craig Mazin, le showrunner qui nous avait également offert l’une des meilleures productions des années 2010 : Chernobyl. Son talent suffira-t-il à maintenir la série hors de l’eau, pendant encore plusieurs saisons ? Il ne nous reste plus qu’à croiser les doigts.

